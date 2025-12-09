みやぎ県民公式アプリ「ポケットサイン」に、脳トレミニアプリ「みやぎ脳トレ」が登場

ポケットサイン株式会社

ポケットサイン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：梅本滉嗣）が開発を手掛け、宮城県が県民向けに提供する、みやぎ県民公式アプリ「ポケットサイン」において、東北大学発の脳科学カンパニーである株式会社NeU（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：禰寝 義人）が開発した、脳トレサービス「みやぎ脳トレ」の提供が、2025年12月9日（火）より開始します。

「ポケットサイン」アプリにおいて、マイナンバーカードの公的個人認証サービス（JPKI）を通じて連携した本人確認情報を、民間事業者が提供するミニアプリと情報連携ができるようにしたのは、今回が初めての事例となります。

※実証事業を除く

「みやぎ脳トレ」は、株式会社NeUの取締役CBSO（Chief Brain Science Officer）であり、東北大学加齢医学研究所教授としても知られる「脳トレ」の第一人者、川島隆太博士が監修した認知機能トレーニングサービスです。宮城県民の３０％以上が登録している「ポケットサイン」アプリ上から、追加のアプリインストールなしで、手軽に脳トレーニングに取り組めます。

導入背景

宮城県では高齢化が進む中、認知機能の低下やフレイル予防、運転寿命の延伸が重要な課題となっており、こうした状況を踏まえ、県民が手軽に取り組める予防策として「ポケットサイン」アプリへ、新たに認知機能トレーニングサービスを導入しました。

本サービスは1日5分から始められる簡単な内容で、多くの世代が生活の中に無理なく取り入れられる点が特長です。

また、この取り組みは、みやぎ県民公式アプリ「ポケットサイン」の平時利用を促進する効果も期待されています。

防災を目的に導入された同アプリは、利用者の増加により県民生活のDX基盤としても活用が進んでいます。日常的にアプリに触れることで、各種ミニアプリの利用が広がり、災害時の備えにもつながります。さらに、スマートフォン操作に不慣れな方々にとって、デジタル機器に慣れるきっかけとなる点でも非常に意義のある取り組みととらえています。

「みやぎ脳トレ」について

「みやぎ脳トレ」は、みやぎ県民公式アプリ「ポケットサイン」内で提供される、誰でも日常的に“脳の健康”をチェック・トレーニングできる脳トレサービスです。株式会社NeU取締役CBSOであり、「脳トレ」第一人者として知られる東北大学加齢医学研究所教授川島隆太博士が監修した認知機能トレーニングです。確かな脳科学の知見に基づき、ちょっとしたスキマ時間を使って、いつでもどこでも手軽に脳を鍛えることができます。

「みやぎ脳トレ」の特長

ご利用方法

みやぎ県民公式アプリ「ポケットサイン」について

- 東北大学の研究に基づく、科学的エビデンスのある脳トレを搭載頭の回転、記憶、注意、ワーキングメモリなど、前頭前野を活性化し、認知機能を効果的に鍛えるトレーニングを採用しています。- みやぎ県民公式アプリ「ポケットサイン」からワンタップで利用可能県内ユーザーが日常的に利用するアプリ上で提供することで、特別な登録や新規インストールなしで、誰でもすぐに脳トレを始められます。- 1日3分から始められる、続けやすいシンプル設計高齢者の方でも迷わず使える操作性と、短時間でも効果が期待できるトレーニング構成を採用。継続を促すカレンダーや記録機能も搭載しました。- 宮城県民の健康寿命延伸、運転寿命延伸を目指す認知機能の維持・向上を通じて、県民の健康寿命と運転寿命の延長を支援します。社会全体で高まるフレイルや安全運転への課題に対して取り組む、実践的なアプローチです。- 子どもから高齢者まで楽しめる、世代横断型の“脳の健康インフラ”日々の生活に自然に組み込める構造で、仕事・学習・家事のスキマ時間にも利用可能。年代を問わず、家族で楽しみながら脳の健康を守れます。- 提供開始日：2025年12月9日（火）- 利用対象者：みやぎ県民公式アプリ「ポケットサイン」を利用している宮城県民の方- 利用方法：1.スマートフォンで「ポケットサイン」アプリを起動2.アプリ内のミニアプリ一覧から「みやぎ脳トレ」を選択3.画面の案内に従って、脳トレメニューを選び、トレーニングを開始

「ポケットサイン」は、マイナンバーカードを活用して、スマートフォン上で本人確認を行うことができるみやぎ県民公式アプリです。あらかじめ登録した氏名・住所・生年月日・性別等の基本情報に基づいて本人確認ができるほか、防災、健康、地域ポイント、子育て支援など、複数のミニアプリを通じて県民生活を支えるサービスを提供しています。

宮城県は2024年4月1日から同アプリによるサービス提供を開始し、その後もミニアプリの拡充やキャンペーン、イベントなどを通じて住民への普及を促しています。

会社概要

ポケットサイン株式会社

ポケットサイン株式会社は、「信用の摩擦をゼロにする」をミッションに掲げ、公的個人認証サービス（JPKI）を活用した自治体公式アプリ「ポケットサイン」や、ID連携・ミニアプリ基盤「PocketSign Platform」などを提供。

本人確認や情報の真正性を技術的に担保することで、自治体DX、防災分野、金融領域などにおける安全・確実なオンライン手続きやサービス連携を支援し、リアルとデジタルがシームレスにつながる未来の日常の実現を目指しています。

- 商号：ポケットサイン株式会社- 設立：2022年8月- 所在地：東京都新宿区大京町22-1- 代表者：代表取締役 梅本 滉嗣- 事業内容：自治体向けスーパーアプリ「ポケットサイン」、本人確認サービス、開発環境「PocketSign Platform」の企画・開発・提供- 会社HP：https://pocketsign.co.jp/(https://pocketsign.co.jp/)

株式会社NeU

株式会社NeU（ニュー）は、東北大学加齢医学研究所・川島研究室の認知脳科学の知見と、日立グループの携帯型脳計測技術を融合して2017年8月に設立された脳科学カンパニーです。脳活動を可視化するNIRS（近赤外分光法）技術をベースに、研究用脳活動計測装置、ブレインフィットネス（脳トレ）サービス、ニューロマーケティングなどを展開し、脳科学の産業応用と人々のQuality of Life向上に取り組んでいます。

- 商号：株式会社NeU（ニュー）- 設立：2017年8月1日- 所在地：東京都千代田区神田司町2丁目2番地- 代表者：代表取締役CEO 禰寝 義人- 事業内容：脳活動計測機器の開発・提供、ブレインフィットネス（脳トレ）、ニューロマーケティング、脳科学コンサルティング- 会社HP：https://neu-brains.co.jp(https://neu-brains.co.jp)お問い合わせ先

