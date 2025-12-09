理美容店舗向け「BM Smart Mirror」　美容ディーラー「ビューティガレージ」で販売の取り扱いを開始

株式会社サインド

株式会社サインド（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：奥脇 隆司）が提供する理美容店舗向け「BM Smart Mirror（ビーエムスマートミラー）」（https://www.bm-smartmirror.jp/）を新たに美容商社（美容ディーラー）大手の株式会社ビューティガレージ（所在地：東京都世田谷区、代表取締役会長兼CEO：野村 秀輝）が販売の取り扱いを開始いたしましたことをお知らせいたします。

BM Smart Mirrorについて

BM Smart Mirrorは、鏡の中にシステムが組み込まれておりインターネットと繋げることで、鏡と一体になっている大画面に様々な情報やコンテンツを発信できるスマートミラーです。

カルテ情報や前回の施術内容を確認しながら精度の高いカウンセリングを行ったり、施術中に画面から流れる映像や広告を配信し、店販商品やキャンペーンを案内したり、新たなサービスを提案できるようになります。

BM Smart Mirrorの導入により、美容室でのお客様の滞在時間に新たな価値を創出し、美容室本来の収益源に加え、さらなる売上の拡大や、お客様とのコミュニケーションのきっかけづくりが可能となります。

今回の取り組みに伴い、株式会社ビューティガレージの幅広い顧客基盤とネットワークを活用して、BM Smart Mirrorの販路拡大をはかってまいります。

今後の展開

BM Smart Mirror は11月4日に正式リリースし、現在、理美容店舗様や理美容ディーラー様への本格的な拡販をしております。今後も様々な理美容ディーラー、理美容メーカーと連携した取り組みを考えております。

引き続き理美容店舗様の業務効率化と顧客体験の向上の実現を目指してまいります。

「BeautyMerit」概要

「BeautyMerit」は、複数の集客・予約サイトからの予約情報を一元化し、SNSやホームページに設置できる自社予約システムの提供をはじめ、サロン専用の公式オリジナルアプリが作成できるサービスです。理美容店舗は、お客様にアプリをダウンロード（無料）して頂くことで、アプリ上での予約受付や、サロン情報の確認、EC機能（オンラインショップ）では店舗で販売しているサロン専売品の販売などが可能になります。「現在大手9社の美容集客サイト」ならびに「Google社」、「LINEヤフー社」、「Meta社（InstagramやFacebookを運営）」との3社ともシステム連携をしており、24時間365日、予約やスタッフのシフトを一元管理することができるようになります。

株式会社サインド

代表取締役社長：奥脇 隆司

会社設立 ：2011年10月20日

所在地 ：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング5F

事業内容 ：理美容店舗向け予約管理システム「BeautyMerit」の提供

公式HP ：https://cynd.co.jp/

BeautyMerit（ビューティーメリット）オフィシャルサイト：https://www.b-merit.jp/

＜メディアお問い合わせ先＞

株式会社サインド 広報担当（TEL：03-6277-2658 FAX：03-6277-2961 E-mail：pr@cynd.co.jp）