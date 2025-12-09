【TAC1級建築施工管理技士】一次検定対策　松島に聞きたいこと

TAC株式会社

簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2025年12月23日(火) 19:30より、オンラインで一級建築施工管理技士 一次検定対策 松島に聞きたいことを開催します。

2026年３月よりTAC１級建築施工管理技士講座一次対策本科生が開講します。本格的な学習はそこから開始していただければ問題ありませんが、合格する方はすでに年末年始に計画を立て、学習を始めているのも事実です。その方たちのニーズに応えるため、TACでは早期Web学習（構造計算）を12/5（金）より配信中です。また年明け１月より施工入門の配信を開始いたします。

今回は、前回のガイダンスの短縮版に加え、皆さまの質問をメインに回答していきたいと思っています。

学習スケジュールの組み立て方、必要学習時間、時期によるモチベーションの維持法、（一次検定のみならず二次検定も視野に入れている方は二次についての質問もOKです） 講座や受検に関することであれば何でも構いません。

スムーズに学習が開始できるように講師に直接聞ける機会となりますので、お役立てください。ご参加（あと、質問も！）をお待ちしております。

セミナー概要

●日時: 2025年12月23日(火) 19:30～ (約60分＋質疑応答)

※おおむねセミナー60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

●開催方法: オンライン (Zoom)

●参加費: 無料 (要予約)

●対象: 一級建築施工管理技士一次検定試験を受検する方、二次検定試験を受検した方、TACをご検討されている方

●予約方法:

TACホームページよりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sekokan/sekokan_gd_gd.html#1223

お話しすること

●一次検定試験概要

●開講までの過ごし方

●早期Web学習の活用法

●TACの講座案内・活用法

●質問会（匿名OK）

担当講師

TAC1級建築施工管理技士講座 専任講師松島 怜香 （まつしま れいこ）

私は大学を卒業してからゼネコンに７年間勤務し、色々な仕事を経験させていただきました。RC造やS造、共同住宅やプラント・狭小地のホテル等、着工から配属されることが多く、（解体工事～）杭工事～引き渡しまで、ひと通りはやってきたこともあり、テキスト範囲内は網羅しています。１級建築施工管理技士試験に合格後は、現場を持っていたこともありました。縁あって、今ではTACで講師をさせていただいております。働きながら、学習を継続することは本当に大変です。私も経験したからよくわかります。だからこそ、忙しい皆様には「ここがでるよ！」と的を絞った学習法をお伝えしたいと思っています。ぜひ一緒に頑張りましょう。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/