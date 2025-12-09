全国の極楽湯で12月22日(月)冬至に『ゆず湯』や入浴無料券がもらえる“ゆずを譲って”キャンペーンを開催

株式会社極楽湯ホールディングス極楽湯・RAKU SPAグループの「ゆず湯」

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)は、2025年12月22日(月)に極楽湯・RAKU SPAグループ40店舗で、冬至にちなんだ店舗イベント「ゆず湯」を開催いたします。

イベント概要

○開催内容：ゆず湯

○開催日程：2025年12月22日(月) 「冬至」限定

○開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ40店舗

▼東北

極楽湯 青森店、極楽湯 八戸店、極楽湯 古川店、極楽湯 富谷店、極楽湯 多賀城店、極楽湯 名取店、極楽湯グループ鷹山の湯、極楽湯 福島郡山店

▼関東

極楽湯 宇都宮店、極楽湯 水戸店、極楽湯 柏店、極楽湯 千葉稲毛店、極楽湯 上尾店、極楽湯 羽生温泉、極楽湯 和光店、極楽湯 ロイヤル川口、京王高尾山温泉、極楽湯 多摩センター店、RAKU SPA Station 府中、RAKU SPA 1010 神田、RAKU SPA Station 武蔵小金井、RAKU SPA 鶴見、RAKU SPA BAY 横浜、極楽湯 横浜芹が谷店

▼東海

極楽湯 三島店、RAKU SPA Cafe 浜松、極楽湯 豊橋店、RAKU SPA GARDEN 名古屋、極楽湯 津店

▼甲信越・北陸

極楽湯 女池店、極楽湯 松崎店、極楽湯 槇尾店、極楽湯 金沢野々市店、極楽湯 福井店

▼近畿

極楽湯 彦根店、極楽湯 枚方店、極楽湯 茨木店、極楽湯 東大阪店、極楽湯 堺泉北店

▼九州

極楽湯 宮崎店

極楽湯・RAKU SPAの「ゆず湯」

「ゆず湯」は、冬至の日に入ると一年間風邪をひかないともいわれ、「冬至」＝「湯治」、「ゆず」＝「融通(融通が利くように)」と願いを込め、お風呂に「ゆず」を浮かべて入る、古くからの日本の風習です。

極楽湯・RAKU SPAグループの店舗では毎年ご好評いただいている「ゆず湯」を2025年も開催。イベント期間中本物のゆずを投入し、ご家庭のお風呂とは違った広いお風呂でインパクトある「ゆず湯」をお楽しみいただけます。

ゆず湯の効能

ゆずに含まれる精油成分は血行促進や新陳代謝も活発になるので、お風呂に入れると身体を芯から温め、冷え性にも効果があるといわれています。

また、ゆずはお湯に入れることでさらに香りが立ち、リラックス効果をもたらすといわれています。

極楽湯×SDGs 「ゆずを譲ってくださいキャンペーン」

地元の皆さまから余っているゆずをお譲りいただき、そのゆずを使用したゆず湯を各店で開催いたします。また、下記開催店舗にゆずをお持ちいただくと入館無料券をプレゼントいたします。

〇募集期間：2025年12月11日(木)～20日(土)

〇開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ30店舗

▼東北

極楽湯 青森店、極楽湯 富谷店、極楽湯 福島郡山店

▼関東

極楽湯 宇都宮店、極楽湯 水戸店、極楽湯 柏店、極楽湯 千葉稲毛店、極楽湯 上尾店、極楽湯 羽生温泉、極楽湯 和光店、極楽湯 多摩センター店、RAKU SPA Station 府中、RAKU SPA 1010 神田、RAKU SPA 鶴見、RAKU SPA BAY 横浜、極楽湯 横浜芹が谷店

▼東海

極楽湯 三島店、RAKU SPA Cafe 浜松、極楽湯 豊橋店、RAKU SPA GARDEN 名古屋、極楽湯 津店

▼甲信越・北陸

極楽湯 女池店、極楽湯 松崎店、極楽湯 槇尾店、極楽湯 金沢野々市店、極楽湯 福井店

▼近畿

極楽湯 彦根店、極楽湯 茨木店、極楽湯 堺泉北店

▼九州

極楽湯 宮崎店

※募集期間が異なる店舗がございます。

※ご参加条件、プレゼント内容は各店舗にご確認ください。

イベントに関する注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※各店舗での開催の詳細・注意事項、対象店舗はイベントHPや各店HPをご確認ください。

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ： 2017年1月

本社 ： 〒102-0083

東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ： 4,000万円

事業内容： 「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/