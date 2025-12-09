「IBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2026」開催決定～2026年4月15日（水）～25日（土）に男子、女子両カテゴリーをグランフロント大阪（大阪府・大阪市）で開催～

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

NPO法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、2026年4月15日（水）～4月25日（土）に「IBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2026」をグランフロント大阪（大阪府・大阪市）で開催することが決定したことをお知らせいたします。女子カテゴリーを4月15日（水）～4月18日（土）、男子カテゴリーを4月19日（日）～4月25日（土）で実施します。

JBFAは、昨年7月に日本を含む4カ国の男子代表チームを招聘し、国際大会「ダイセル ブラインドサッカージャパンカップ2024 in 大阪」をグランフロント大阪「うめきた広場」（大阪駅中央北口正面）にて初開催いたしました。日本有数の大都市ターミナル駅から徒歩3分という立地のオープンスペースで実施された、ブラインドサッカーとしては国内初の試みとなり、大きな注目を集め、多くの来場者に観戦いただきました。また、SNS を中心に広く話題となりました。



この成果を受け、2025年には男子・女子の2大会を国際視覚障がい者スポーツ連盟（以下、IBSA）公認の国際公式大会として同時開催し、「ダイセル ブラインドサッカーウィーク in うめきた」として成功をおさめ、国際的にも高い評価を得ています。同大会期間中には、延べ17万人以上の方に試合を観戦いただき、22万人以上の方にリーチすることができました。

こうした2024年・2025年の実績を背景に、JBFAは「IBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2026」の開催誘致に取り組んでまいりましたが、この度、IBSAより正式に開催承認を受けることとなりました。

協賛企業の募集について

本大会は、国際連盟（IBSA）の国際公式大会として開催されるブラインドサッカーの競技大会です。

会場の「グランフロント大阪 うめきた広場」は、大阪駅の目の前の大型複合施設に位置しており、多様な属性の方々が行き交う通行量の多い広場となります。

2014年以降弊会が主催した国際大会では、スポーツ施設において有料チケット制で開催してまいりましたが、本大会では広場を行き交う方々へ無料でご観戦いただく設計としております。

過去２大会、同広場での国際大会実施を通じてより日常に溶け込んだブラインドサッカーの新たな観戦スタイルを確立させ、大きな反響を頂戴いたしました（25年開催時は、大会期間中約22万人のリーチを達成）。

JBFAでは、本大会開催にあたり協賛企業を募集しております。ご興味・ご関心いただける方は下記までお気軽にお問合せください。

NPO法人日本ブラインドサッカー協会 リレーション営業グループ（ relation@b-soccer.jp ）

●大会開催概要（予定）

1. 大会名 IBSA 男子ブラインドサッカーアジア選手権 2026 in うめきた

IBSA 女子ブラインドサッカーアジア選手権 2026 in うめきた

2. 大会愛称 未定

3. 大会日程（女子）2026年4月15日（水）～4月18日（土）

4. 大会日程（男子）2026年4月19日（日）～4月25日（土）

5. 会場 グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町 4-1）

※JR 大阪駅中央改札口から北側へ徒歩 3 分

https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/

6. 主催 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

7. 参加国 男子8カ国（開催国枠1含む）、女子3～4カ国（開催国枠1含む）

●参考資料

