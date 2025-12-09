【木更津高専】Girls Going Techコンピューターの世界を知ろう！in千葉を開催しました。（2025.11.15(土)）

独立行政法人国立高等専門学校機構電子オルガン製作の様子

木更津工業高等専門学校（千葉県木更津市 校長：先村律雄 以下「木更津高専」）で、令和7年11月15日（土）に、Girls Going Techコンピューターの世界を知ろう！in千葉を開催しました。

本イベントは公益社団法人ガールスカウト日本連盟が制定したバッジ（バイナリー、サイバースマート）を取得できる講座の実施を、ガールスカウト千葉県連盟よりご依頼いただき、実施する運びとなったものです。

第1回となる今回は、木更津高専を会場として、バイナリーバッジが取得できる、小学生低学年の活動グループであるブラウニーを対象にした「ライト☆カーをつくろう！～ひかりのスイッチで動くふしぎ～」、小学生高学年の活動グループであるジュニア対象の「Arduinoでメロディーと3分タイマーを作ろう♪」「電子オルガンを作ろう！」、サイバースマートバッジが取得できる中学生の活動グループであるシニア対象の「サイバーセキュリティ入門～サイバー攻撃を知り守る力を獲得しよう～」の4講座を開講しました。

開講式の講師紹介の際、講師教員から講座概要が伝えられると、「おぉ～！」と声が上がり、受講者の期待感が盛り上がっていました。

開講式の様子

「ライト☆カーをつくろう！」では、電子回路のオンオフで2進数を学び、センサーに当てられた光に反応して走る車を作製し、好きな動物などにデコレーションをしました。スカウトの活動経験から、受講者の皆さんは工作が非常に上手で熱心に作製していました。

ライト☆カーをつくろう！～ひかりのスイッチで動くふしぎ～

「Arduinoでメロディーと3分タイマーを作ろう♪」「電子オルガンをつくろう！」では、プログラミングやはんだごてを使った電子回路製作を通して、コンピューターが2進数を基に動作していることを学んでもらいました。

Arduinoでメロディーと3分タイマーを作ろう♪電子オルガンを作ろう！

「サイバーセキュリティ入門」では、保護者や成人会員も受講いただき、慣れないLinuxのコマンド入力と格闘しつつ、意図しないコンピューターの動作を確認し、サイバー攻撃について学んでいただきました。各講座の実施時間は2時間と小学生には長い時間にもかかわらず、ガールスカウトの皆さんは高い集中力を保って講座に取り組んでくれました。

サイバーセキュリティ入門～サイバー攻撃を知り守る力を獲得しよう～

受講者のアンケートでは「とても楽しかった」「難しかったけれど優しく教えてもらえた」「また別の講座も受けてみたい」などのご感想をいただき、満足度の高い講座となりました。

また、アンケート内のSTEAM教育項目への回答では、「コンピューターの仕組みについてもっと知りたい」「妹も今後スマホを使うようになるから、使い方をしっかり教えたい」「タイピングや理数系を勉強したいと思った」「プログラミングを頑張って得意にしたいです」「ネットはすごく便利だけど怖いことも知れたので、今後は使い方を学習したいと思いました」など、今後の学びにつながるご感想も数多く寄せられ、今回のイベントを通じて女子小中学生を対象としたSTEAM教育に貢献できたと感じています。

本出前授業は、令和8年度にも会場を移して開講する予定で、木更津高専は引き続き小中学生向けのSTEAM教育にも力を入れていきます。

木更津工業高等専門学校について

木更津工業高等専門学校は、1967年に千葉県木更津市に創設された国立高専専門学校であり、これまでの約58年間で本科卒業生は8510名、専攻科修了生は769名に上り、国内外の様々な領域で幅広く活躍しています。本校の方針により、幅広い教養を基本とし、国際的視野を持ち、自ら考え決断する判断力、自ら工夫し新しいものを造り出す創造力、自らの信念に基づき困難にも屈せず遂行する実行力の三つの能力を備えた創造的エンジニアとしての人材の養成を目指します。あわせて、健康な身体と精神、豊かな情操を培い、各専門の科学技術発展と成果の基礎となる理論を十分に理解して、社会に貢献でき、広範囲に活躍する実践的技術者の育成教育に努めます。

木更津高専 外観

【学校概要】

学校名：独立行政法人国立高等専門学校機構 木更津工業高等専門学校

所在地：千葉県木更津市清見台東2-11-1

校長：先村 律雄

設立：1967年

URL：https://www.kisarazu.ac.jp

事業内容：高等専門学校・高等教育機関