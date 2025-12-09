シリーズ累計発行部数50万部突破！「かわいい」と「楽しい」が、ぎゅっと詰まった大人気児童書シリーズ最新刊『ふたごのプリンセスときらめきムーンライトドレス』が発売。

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年12月1日（月）に『まほうのドレスハウス ふたごのプリンセスときらめきムーンライトドレス』を発売いたしました。

“おしゃれでお友だちを笑顔にしたい――！” 心優しいふたごのプリンセスが、さまざまなおしゃれのアイディアで人々を笑顔にする、大人気成長ストーリーの第9弾。

ふたごのプリンセス・クレア姫とアリス姫は、マール王国に住む、ふたごのプリンセス。しっかり者のお姉さん・クレア姫と、元気いっぱいの妹・アリス姫は、おしゃれが大すきです。ある日、おしゃれにこまった人だけが見つけられる、ふしぎな館・まほうのドレスハウスへやってきたのは、月の国のプリンセス・セレネ姫。今夜ひらかれるというファッションコンテストに参加するため、三人とネコのキキは、月の国へむかうことに。

本書は、絵本のようなカラーイラストを楽しみながら、かわいいお話を読み進められるストーリーブックです。大きな文字と、短い文章。すべての漢字には、ふりがながついています。思わずページをめくりたくなるしかけもいっぱいで、はじめてのひとり読みや、絵本から児童書へのステップアップ本として、ぴったりの一冊です。

また、探し絵やめいろなどのゲーム、ドレスのシールきせかえも楽しめるので、読書が苦手なお子さまにもおすすめです。

■反響続々！

シリーズ商品をお読みいただいた保護者の方からは、「読字練習で購入したところ、おもしろいようで一日で読み切ってしまいました」「絵本から児童書への移行期にちょうどよい内容で、めいろやシールも喜んで取り組んでいます」などのお声をいただいています。お子さまからも「お洋服をアレンジするシーンが大好きです」「お話に出てくる人も物も、ぜんぶがかわいい！」「絵がかわいくて、読み終わったあとも絵をながめています」などの感想を寄せていただき、過去8作ともに即増刷が決定。シリーズ累計発行部数が50万部を超える※、大人気の児童書です。

※「まほうのドレスハウスシリーズ」「プリンセスシールブックシリーズ」の累計発行部数。

■カラーイラストいっぱい！ かわいいストーリー

ドレスやアクセサリーなど、子どもたちの大好きなモチーフを軸にしたお話が、カラーイラストいっぱいで展開。大きな字で、漢字にはふりがながついているので読みやすく、初めてのひとり読みにもおすすめです。

■謎解きやめいろなどのゲームで遊べる

▲かわいいカラーイラストがたっぷり！ 何度も読み返したくなるかわいさです。

お話の中には、謎解きやめいろ、暗号など、人気のゲームが登場します。ストーリーのカギとなるゲームを解いて、お話を読み進めましょう。

■大人気！ はってはがせるシールきせかえで遊べる

▲読み進めるのが楽しくなる！ ストーリーのカギとなるゲーム要素が読書を盛り上げます。

お話の最後には、観音開きの大きなきせかえステージと、きせかえシールつき。お話に出てきたドレスをキャラクターに着せてコーディネートできる、シールきせかえが楽しめます。はってはがせるシールなので、何度でもくりかえして遊べるのもうれしいところ。

▲観音開きの大きなきせかえステージでは、お話に出てきたドレスのきせかえが楽しめます。

▲はってはがせるシールなので、何度でもさまざまなコーディネートに挑戦できます。

■シリーズは「学校がすすめる夏休み子どもの本」「先生のすすめる夏休みすいせん図書」にたびたび選定

「はじめて1冊、本を読み切ることができました」「知らなかった単語や、少し難しい言葉も覚えてしまいます」など、反響の声が続々。読書が得意でなくても読み切ることができるしかけが満載の本シリーズは、2025年の夏に『ふたごのプリンセスと雪の国のオーロラドレス』が「学校がすすめる夏休み子どもの本」に選定されました。これまでもシリーズは「学校がすすめる夏休み子どもの本」「先生のすすめる夏休みすいせん図書」にたびたび選定されており、子どもたちの認知度も抜群です。

▲すべて1冊完結の本シリーズ。どの刊から読んでも楽しめます。

■実力のクリエイター陣！

原作は、「ポケットモンスター」「パウ・パトロール」など、人気アニメの構成や脚本を手がける赤尾でこ氏。アニメのようなテンポのよい展開と、読み進めたくなるしかけが満載で、すいすい読めるストーリーになっています。

絵は、パステルトーンのかわいい世界観が大人気の、まちなみなもこ（まなもこ）氏。まちなみ氏によるオリジナルイラストは、お子さまはもちろん、保護者の方からの評判も抜群で、「とにかくかわいい！」「自分が夢中になっています」などの声が続々と届くほどの人気ぶりです。

ハードカバーの本書は、ひとり読みはもちろん、学校での朝読や、クリスマスのギフトにもおすすめの一冊です。

［商品概要］

■『まほうのドレスハウス ふたごのプリンセスときらめきムーンライトドレス』

原作：赤尾でこ 絵：まちなみなもこ

定価：1,210円（税込）

発売日：2025年12月1日

判型：A5判／96ページ

ISBN：978-4-05-206215-5

電子版：なし

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020621500(https://hon.gakken.jp/book/1020621500)

シリーズ紹介サイト：https://kosodatemap.gakken.jp/learning/book/83746/(https://kosodatemap.gakken.jp/learning/book/83746/)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062159/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062159/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18364242/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18364242/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107652556(https://7net.omni7.jp/detail/1107652556)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開