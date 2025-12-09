アペックスキャピタル、旅行系YouTuberのHaruさんとドバイ・デジタルノマド向け物件ツアーを開催。YouTubeでPR動画を公開中
ドバイ不動産仲介業を手がけるApex Capital Real Estate（アペックスキャピタル リアルエステート、以下「アペックスキャピタル」）は、デジタルノマドやリモートワーカーに向けておすすめの物件をご紹介するPR動画を公開しました。
動画では、旅行系YouTuberのHaruさんとともにドバイ不動産の魅力や購入のポイントをわかりやすくお伝えしています。
本企画の背景
近年、ドバイは税制優遇や高い治安水準、快適なインフラが評価され、世界中のデジタルノマドから注目されています。こうした中で、アペックスキャピタルは現地の最新情報をよりリアルにわかりやすくお伝えするため、ドバイの物件情報をご紹介するPR動画を企画いたしました。
本動画は、アペックスキャピタルのスポンサード企画として制作されたコンテンツで、フジテレビ公式YouTubeチャンネル「#シゴトズキ」にて制作・公開しています。
動画の見どころ
本企画では、旅行系YouTuberのHaruさんとともに、ダウンタウン中心部に位置するドバイの高層マンションをご紹介しています。
見どころは、ブルジュ・ハリファなどドバイの高層ビル群を見渡せるアーバンビューや、家具付きのホテルライクな内装。さらに、東京都心のマンションとの家賃の比較、購入する際に受けられるサポート特典などもご紹介しています。
ドバイへの移住・不動産投資を検討する方にとって、新しい視点やヒントを得られる内容となっていますので、この機会にぜひご覧ください。
▼動画はフジテレビ公式YouTubeチャンネル「#シゴトズキ」にて公開中です。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qnq04PxofqA ]
会社概要
【会社名】 Apex Capital Real Estate（アペックスキャピタル リアルエステート）
【ORN（RERA登録番号）】 30128
【代表者名】 Vimal Vaya（ヴィマル・ヴァヤ）
【事業内容】 不動産の売買・賃貸・管理に関わる各種業務
【従業員数】 42名
【所在地】 Office 1203, Control Tower, Motor City, Dubai, United Arab Emirates
【公式サイト】 https://apexcapitaldubai.com/jp/
【公式LINE】 https://weburl.jp/k8Ve