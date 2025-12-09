横浜キヤノンイーグルスのホストゲームで蒔田小学校の児童が廃食油を回収します！

横浜市

横浜市は、「Fry to Fly Project」※１に参加し、廃食油を原料とした SAF※２（持続可能な航空燃料）製造に関する取組を推進しています。

このたび、環境学習を通じてSAFについて学んだ蒔田小学校の児童が、横浜キヤノンイーグルスのホストゲームで家庭用廃食油の回収を行います。本取組は、児童たちが自ら企画・運営に関わり、持続可能な社会づくりへの理解を深める貴重な機会となります。ご家庭で使用済みの廃食油をお持ちいただき、未来の航空燃料づくりにご協力ください。

※１：『Fry to Fly Project』国内資源循環による脱炭素社会の実現に向けたプロジェクト

※２：『SAF』Sustainable Aviation Fuel の略。持続可能な航空燃料の意味で、従来の航空燃料に比べてライフサイクルのCO2排出量を約80%削減することができます。

流し込み式による廃食油の回収

▼１試合目

日時：令和７年12月14日(日)

時間：11：00～14：30（キックオフまで）

場所：日産スタジアム（横浜市港北区小机町3300）

試合：vs静岡ブルーレヴズ

内容：家庭用廃食油の回収、SAFに関する展示・紹介、児童による呼びかけ活動など

特典：先着100名様に回収用ボトルを配布します

家庭用回収ボトル

▼２試合目

日時：令和８年１月24日(土)

時間：11：00～14：30（キックオフまで）

場所：ニッパツ三ツ沢球技場（横浜市神奈川区三ツ沢西町３-１）

試合：vsコベルコ神戸スティーラーズ

内容：家庭用廃食油の回収、SAFに関する展示・紹介、児童による呼びかけ活動など

特典：先着300名様に『YOKOHAMA Fry to Fly Project』のシールを配布します

Yokohama Fry to Fly Project

詳細はこちら

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/etc/SAF.html



【問合せ先】

横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局循環型社会推進課

電話：045-671-4155

メール：da-junakn@city.yokohama.lg.jp