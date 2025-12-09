横浜キヤノンイーグルスのホストゲームで蒔田小学校の児童が廃食油を回収します！
横浜市は、「Fry to Fly Project」※１に参加し、廃食油を原料とした SAF※２（持続可能な航空燃料）製造に関する取組を推進しています。
このたび、環境学習を通じてSAFについて学んだ蒔田小学校の児童が、横浜キヤノンイーグルスのホストゲームで家庭用廃食油の回収を行います。本取組は、児童たちが自ら企画・運営に関わり、持続可能な社会づくりへの理解を深める貴重な機会となります。ご家庭で使用済みの廃食油をお持ちいただき、未来の航空燃料づくりにご協力ください。
※１：『Fry to Fly Project』国内資源循環による脱炭素社会の実現に向けたプロジェクト
※２：『SAF』Sustainable Aviation Fuel の略。持続可能な航空燃料の意味で、従来の航空燃料に比べてライフサイクルのCO2排出量を約80%削減することができます。
流し込み式による廃食油の回収
▼１試合目
日時：令和７年12月14日(日)
時間：11：00～14：30（キックオフまで）
場所：日産スタジアム（横浜市港北区小机町3300）
試合：vs静岡ブルーレヴズ
内容：家庭用廃食油の回収、SAFに関する展示・紹介、児童による呼びかけ活動など
特典：先着100名様に回収用ボトルを配布します
家庭用回収ボトル
▼２試合目
日時：令和８年１月24日(土)
時間：11：00～14：30（キックオフまで）
場所：ニッパツ三ツ沢球技場（横浜市神奈川区三ツ沢西町３-１）
試合：vsコベルコ神戸スティーラーズ
内容：家庭用廃食油の回収、SAFに関する展示・紹介、児童による呼びかけ活動など
特典：先着300名様に『YOKOHAMA Fry to Fly Project』のシールを配布します
Yokohama Fry to Fly Project
詳細はこちら
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/etc/SAF.html
【問合せ先】
横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局循環型社会推進課
電話：045-671-4155
メール：da-junakn@city.yokohama.lg.jp