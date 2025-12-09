本格シミュレーションRPG『ラングリッサー モバイル』新SSR英雄「エルヴィス」と「レイア」が実装！さらに、秘境イベント開催！

Zilong Game Limited

ZLONGAMEは、好評配信中の本格シミュレーションRPG『ラングリッサー モバイル』にて、12月9日（火）より新英雄「エルヴィス」と「レイア」の登場、期間限定召喚『燦金の花と剣』を実施することをお知らせいたします。

■新キャラクター「エルヴィス」と「レイア」が登場

＜エルヴィス＞

腐った国政を討つべく反旗を翻したかつての王位継承者は、帝国の画策によって命を落とした。だが砕け散った魂は、怪物の貌を帯びて蘇る。イレイサーという烙印を背負いながらも、消えることのなかった「エルヴィス」の意思を以て、迷いながらも新たな道を歩みだす。

＜レイア＞

セブリーク王国の宰相にして、暁の剣に選ばれた剣の担い手。かつて自分を救ってくれたエシアンに絶対の忠誠を誓っている。金色のペガサスに乗り、エシアンの意志を体現すべく、「女王の手」としてセブリークの大地を駆け巡る。

■期間限定召喚『燦金の花と剣』

『燦金の花と剣』は10連召喚で必ずSR以上の英雄を一人獲得できる、期間限定召喚です。SSRエルヴィスとレイアの出現確率が期間限定でアップします。

■秘境イベント：暁に刻まれた紀行

愛と憎しみ、陰謀と忠誠……黄金の大地にはあまりに多くの真実が埋もれている。帝国の風雲が押し寄せ、世界の動乱が激しさを増す今、故郷を守る術はどこにあるのだろうか？

だが、千年の栄光に守られし人の子よ、失望することはない。

剣を抜け――なぜなら、夜明けはすでに訪れているのだから！

イベント期間中、秘境ステージ「暁に刻まれた紀行」をプレイしてポイントを集め、イベント報酬をゲットしましょう。目玉報酬は、凛空の翼盾ギフト（記憶の破片(タブリス)*60または

記憶の破片(ホフマン)*60またはSSR万能の欠片*20を選択可能）です！

開催期間：2025/12/9 (火)アップデート後～2026/1/5(月)23:59

■新SP兵士登場

かつての栄光が、再び戦場へと舞い戻る！覚醒試練に挑み、兵士の新たな進化を見届けよ！

アップデート後より、一部の兵士が新たなSPモデルを迎えます。

※SP開放兵士は以下となります。

聖殿騎士、聖天馬飛兵、旋風騎兵、王女親衛隊、魔女、熱狂的な信者

■光の残響コレクション

『光の残響コレクション』は累計チャージ額が指定金額に達すると、そのチャージ額に応じた報酬を獲得できる期間限定イベントです。SSR英雄：エルヴィス限定スキン「昔日の影」、レイア限定スキン「機動特務隊」のほか、限定アイコンフレームや聖魔券、魔導石など、豪華報酬を獲得することができます。

■『ラングリッサー モバイル』とは

オフィシャルな『ラングリッサー』シリーズの作品として、『ラングリッサー モバイル』は歴代ストーリーを引き継いだ内容となっています。原作シリーズのシナリオや人気キャラクターはもちろん収録、更に新たな冒険ストーリーが加わり、初めてのプレイヤーでもすんなりと『ラングリッサー』を楽しめる「とっつきやすさ」がウリ。また、原作シリーズのファンは懐かしさと新しさの両方を楽しめる内容となっています。

◎クラシックなSRPG

『ラングリッサー モバイル』は、原作のシステムを引き継いでおり、兵種相克や地形の要素を考慮して戦術を立てるのがポイント。兵種にはユニットそれぞれに相性があり、山や森、川などの地形によってもユニットへ与える影響が変わります。また、他のSRPGと違い、シナリオ分岐等の多様性のあるストーリー展開は、原作を遊んだことのないプレイヤーでも十分楽しめます。

◎最新で深みのあるストーリー

本作は『ラングリッサー』シリーズ初のスマートフォン向けプラットフォームで配信されます。聖剣ラングリッサーと魔剣アルハザードを巡る新たな戦いに、エルウィンやレオン、シェリー、ナームなど、歷代の人気キャラクターが登場。これら原作の英雄は、新作ストーリー内でプレイすることも可能です。キャラクターのボイスも一新されており、プレイヤーをより『ラングリッサー』の魅惑的な世界に引き込んでくれます！

◆基本情報

ゲームタイトル：ラングリッサー モバイル

ジャンル：シミュレーションRPG

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）

権利表記：(C)Zlongame Co., LTD (C)extreme

公式サイト：https://langrisser.zlongame.co.jp

公式X(旧Twitter)：https://x.com/Langrisser_JP

◆紫龍株式会社ZlonGame

・公式ホームページ ：https://www.zlongame.co.jp/

・公式X(旧Twitter) ：https://x.com/Zlongameoffical