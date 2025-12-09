今代司酒造直売店、12月12日(金)から年末感謝祭を開催！年末年始は日本酒で！

今代司酒造株式会社

今代司酒造株式会社（新潟市中央区）は、蔵併設の直売店において12月12日（金）～30日（火）の期間、『年末感謝祭』を開催いたします。お得な福袋や恒例のしぼりたての酒粕詰め放題、今だけのフレッシュな新酒販売など、ご贈答や年末年始の準備にぴったりな商品を多数ご用意しています。




イベント内容



■お得な2種類の福袋！

甘酒お愉しみ福袋


寒い冬にはホットでもおいしい甘酒と、飲むヨーグルトのような酸味がクセになる甘酒をセットにした福袋。どちらもノンアルコールなので、小さなお子様や妊婦さんでも安心して召し上がれます。


限定酒福袋2025


新潟県では「今代司酒造」でしか楽しめない、木桶で仕込んだお酒を2本セットで。


ほんのりとした杉の香りをぜひお確かめください。






■しぼりたて 酒粕詰め放題！

毎年大人気の酒粕詰め放題が今年も年末感謝祭で帰ってきました！


1回 880円(税込)。今年は贅沢にしぼりたての純米大吟醸の酒粕をご用意しました。


酒粕にはビタミンB群、食物繊維など体が喜ぶ栄養素がたくさん！また腸内環境を整えてくれるなど、美肌効果も期待できるスーパーフードです。


ぜひこの機会に毎日のお食事に酒粕を取り入れてみませんか？


※なくなり次第終了





昨年最高記録は10kgオーバー！

イベント詳細 :
https://imayotsukasa.co.jp/blog/4862/



純米大吟醸 今代司 干支ラベル2026 午 桐箱入り
■年末年始のご贈答にはコレ！『純米大吟醸 今代司 干支ラベル2026 午』

毎年人気の干支ラベル、来る2026年の干支は午。


午（馬）は「健康」や「豊作」を象徴する動物であると言われ、またその力強い姿やスピード感から神様の乗り物や使者として考えられてきました。そんな大変縁起の良いパッケージに入ったお酒は、穏やかな香りと膨らみのある旨みが特徴の純米大吟醸酒。


勢いよく駆け抜ける午のように、皆様が前向きで力強い一年を迎えられますように。





■ 今だけ！新酒販売！


しぼりたてのフレッシュな新酒が揃いました。店頭では無料テイスティングもご用意しております。


※お車でお越しのお客様はお酒のテイスティングはご遠慮ください。（ドライバーの方、お子様にはノンアルコール甘酒もご用意しています）



しぼりたて 純米 生原酒 今代司

冬限定 純米生酒 どんてん

開運招福 しろい酒 純米吟醸

オンラインショップで見る :
https://www.imayotsukasa.com/

イベント会場・期間


■会場


今代司酒造株式会社　直売店
所在地　： 新潟市中央区鏡が岡1-1


電話　 ： 025-245-0325


■期間


イベント期間　：2025年12月12日（金）～30日（火）


営業時間　　　： 9:00～17:00　


※最終12月30日は9:00～16:00の営業となります


※12月31日～1月3日は休業いたします



イベント期間中も、毎日酒蔵見学実施中！


新酒の香りに包まれた冬の酒蔵見学では、普段見られないような作業が見られるかも知れません。


ご予約はこちらのボタンから。


酒蔵見学予約ページ :
https://coubic.com/imayotsukasa/booking_pages#pageContent

今代司酒造について



新潟駅から徒歩15分
むすぶ お酒を

今代司（いまよつかさ）酒造は1767年創業。日本一の蔵元数を誇る新潟県内において、玄関口である新潟駅から歩いて行ける距離に蔵を構えています。毎日酒蔵見学を行っており、多くのお客様にお越しいただいています。
酒造りを見直したいと2006年からアルコール添加を一切行わない全量純米仕込みに切り替え、個性を大切にした地酒造りに取り組んでいます。