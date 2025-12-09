母思いの少年の心から生まれた「亀の子束子」とフェリシモの雑貨ブランド「ラミプリュス」が初コラボ

株式会社フェリシモ

フェリシモは、株式会社 亀の子束子西尾商店とのコラボアイテムを4点発表。「母に少しでも 楽をさせてあげたい」という”母思いの少年の心”が原点にある「亀の子束子」と、毎日がんばる人の家事や暮らしに寄り添うアイテムをともにつくりたいというフェリシモの想いが重なり、今回のコラボが実現しました。

「誰かのために」という思いを大切にしながら、現代の生活に合うデザインで商品ラインナップを展開。亀の子束子のパッケージを再現したポーチが付いたエコバッグ、「亀の子スポンジ」とおそろいの水ぬれ防止のアームカバー、ふだん使いしやすいタートルネックトップス、ミニ束子と亀チャーム付きの気軽にものを持ち運べるショルダーマイポッケなど、家族やママをさりげなく助けるアイテムをそろえました。



◆『亀の子束子コラボ 特設ページ』

特設ページ>> https://feli.jp/s/pr2512083/1/

◆2万組以上売り上げた撥水アームカバーを亀の子スポンジの特別カラーに

2023年12月の発売以来2.8万組（※2025年11月末現在）を売り上げている人気のカバーを今回のコラボの特別デザインに。食器洗いや洗顔のたびに気になる「袖口がぬれる問題」を解決する、亀の子スポンジカラーのアームカバーが新登場。外側は水滴をはじく撥水素材、内側はふわふわのマイクロファイバーを使用。つたい落ちる水をしっかり吸水しながら洋服を守ります。

腕まくりした袖がずり落ちないよう、ゴム仕様でフィット感も抜群。さらに、使用後はサッとつるして乾かせる便利なループ付き。亀の子スポンジの定番色からインスピレーションを得たこだわりのカラー展開で、泡をイメージしたラメ入り透明タグには亀のロゴを添えました。毎日の水まわり時間が、ごきげんになること間違いなしです。

【NEW】亀の子束子×ラミプリュス 袖口の水ぬれストレスにさよなら！撥水×ストライプ マイクロファイバーのアームカバーの会

月1組 \1,780 (+10% \1,958)

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr2512083/2/

◆思わず二度見！亀の子束子パッケージそっくりポーチのエコバッグ

100年以上愛され続ける「亀の子束子」への敬意を込めて、象徴的なオレンジパッケージをそっくり再現したポーチ付きエコバッグが誕生。付属のポーチはサイズ感も縫製仕様も本物さながら！リングカラビナ付きだからバッグチャームのように持ち歩けます。

エコバッグは、パン屋さんやコンビニでのちょい買いにちょうどいい中サイズ。約18cmの広めの底まちでお弁当やパック食品も傾きにくいのがうれしいポイントです。

ニュアンスのある表面感がおしゃれなエコバッグは、口元のパイピングもこだわりの微配色に。エコバッグのサイドには、亀のロゴプリントタグをあしらってアクセントに。撥水加工で使い勝手もよく、亀のように「のんびりぼちぼち」な気分に寄り添ってくれるアイテムです。

【NEW】亀の子束子×ラミプリュス 亀の子束子パッケージにそっくりなポーチ付き 撥水まち広エコバッグの会

月1個 \3,200 (+10% \3,520)

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr2512083/3/



◆ミニ束子と縁起の亀チャームが揺れる、大人の“マイポッケ”

ポケット感覚で身軽にものを持ち運べる「マイポッケ」に、亀の子束子とのコラボデザインが登場！雑材風の編み地と上品な合皮を組み合わせた大人仕様で、サイドにはタッセルとともにミニ束子＆亀チャームがゆらり。ミニ束子は爪のお手入れにも使える実用派です。

内生地には縁起のよい亀柄をちりばめ、開けるたびに気分が上がる仕様に。収納はファスナーポケットとふたつのフリーポケット付きで、必要なものをすっきり整理できます。バッグの口はマグネット仕様で、出し入れしやすく中身が丸見えにならないのも安心。からだに寄り添うサイズ感で、ちょっとそこまでのお出かけにも重宝する大人の遊び心あふれるひと品です。

【NEW】亀の子束子×ラミプリュス ポケットみたいに使い心地軽やか ショルダーマイポッケ〈金亀＆たわしチャーム付きブラック〉

1個 \4,500 （ +10% \4,950 ）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr2512083/4/

※「マイポッケ」は株式会社フェリシモの登録商標です。



◆亀のロゴ刺しゅうが愛らしい、“きれい見え”タートルネック

亀の子束子の“カメ”をモチーフにした、首もとをすっぽり包むタートルネックトップスが新登場。落ち感のある素材でゆったり仕立て、すぽっと着るだけで「らくちん・きれい」を両立します。ウエストにはドロストを施し、気分に合わせてシルエットを調節可能。ゆるやかなボリューム袖には長めのリブを配し、かわいさと家事のしやすさを両立しました。袖にあしらった配色の亀ロゴ刺しゅうが、心がときめくアクセント。タートルネックのあたたかさとトレンド感、そして日常の動きやすさを兼ね備えた一枚です。

【NEW】亀の子束子×ラミプリュス ぽわんと袖に亀のロゴ刺しゅうがポイント こなれタートルドロストトップスの会

月1枚 \4,200 （ +10% \4,620 ）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr2512083/5/



◆銀イオンで清潔つづく。亀の子スポンジ人気3色セットの販売も

100年以上の歴史を持つ亀の子束子が手がける新定番「亀の子スポンジ」を、使いやすい3色セットでお届け。スポンジに銀イオンを塗り込むことで、使用後も雑菌が繁殖しにくく、いつでも清潔な状態をキープできます。セットは、亀の子束子を象徴する定番カラー〈グレー・ホワイト・イエロー〉の3色で、ちょっとした贈り物にもぴったり。厚みは2.7cmと使いやすく手にしっくりなじむサイズ感です。粗めの目のおかげで水切れ・泡切れがよく、ウレタンの劣化を抑えて長持ちするのが特徴。歴史ある品質を日常に気軽に取り入れられる、頼れるキッチンアイテムです。

【NEW】ラミプリュス キッチンでの相棒！ 泡ぎれ抜群の抗菌＆防カビ亀の子スポンジ〈3色セット〉の会

月1セット \1,170 （ +10% \1,287 ）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr2512083/6/

・新作アイテムをデジタルカタログで見る＞＞ https://feli.jp/s/pr2512083/7/

◆株式会社亀の子束子西尾商店

明治40年に、初代社長西尾正左衛門のアイデアから生まれた「亀の子束子」の販売開始以来、多くの商品を生み出されてきました。「より快適な生活を提供する」ことをコンセプトに、100年以上の長きにわたり商品の品質を守り続け、愛される商品づくりを追求されています。

・ウェブサイト＞＞https://www.kamenoko-tawashi.co.jp/

・Instagram（@kamenokotawashi.official）＞＞https://www.instagram.com/kamenokotawashi.official/

※「亀の子束子」は、株式会社亀の子束子西尾商店の登録商標です。

◆“母思いの少年の心”から生まれた亀の子束子誕生秘話

・関連ウェブサイト＞＞https://www.kamenoko-tawashi.co.jp/learn/birth

◆L’AMI+［ラミプリュス］（2017年～）

「みんなとつくる、家族のひととき。あなたとつくる、ママのひといき。」をコンセプトに日々の暮らしに頼れる、ママと家族のための相棒雑貨を提案しているブランドです。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2512083/8/

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/lamiplus_felissimo/

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。



