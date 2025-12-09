SEVENTEEN他３アーティストをVRで！「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」チケット本日発売

2026年1月17日(土)から2月15日(日)まで、東京ドームシティ Gallery AaMo（東京都文京区）にて開催する「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」のVR上映情報ほか、チケット情報、入場特典情報をお知らせします。




公式サイト :
https://vr-exh.jp/
チケットはこちら :
https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/

※チケット販売開始時刻は12月9日（火）18時となります（先着）




「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」は、2021年～2023年までTHE FACT MUSIC AWARDS(TMA)に出演したアーティストの音楽やパフォーマンスの魅力を、VR SHOW体験、展示、グッズショップなどを通じて、コンサートとは異なる楽しみを感じる特別な空間として設計した、体験型エキシビション。




・SEVENTEEN　×　3曲


・TOMORROW X TOGETHER　×　1曲


・ENHYPEN　×　1曲


・BOYNEXTDOOR　×　1曲


計６曲を約22分間でVR上映予定！




【チケット情報】


　12月9日（火）18:00よりチケット販売開始！（先着）


　前売券は各時間枠がなくなり次第終了！お早めにお買い求めください！



〈販売サイト〉


　チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/　　



〈販売価格〉


　前売一般：4,000円（税込）　※ランダムフォトカード３種付


　当日一般：4,500円（税込）　※ランダムフォトカード２種付



〈販売期間〉


　前売券：2025年12月9日（火）18:00～各公演日前日23:59


　当日券：各開催日当日10:00～18:15まで（会場販売のみ）



※チケットは日時指定券となります。


※準備～上映終了までは約45分間隔でご案内させていただく予定です。



【入場特典詳細：ランダムフォトカード】


　ご入場時に入場特典をランダムでプレゼント！SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOORの中から以下のような枚数と種類をプレゼントいたします。


前売券特典：ランダムフォトカード3枚（SEVENTEEN：2枚、他アーティスト：1枚）


※前売券だけ！特典1枚追加の3枚付き！


当日券特典：ランダムフォトカード2枚（SEVENTEEN：1枚、他アーティスト：1枚）



〈SEVENTEEN〉※写真はイメージです。





〈TOMORROW X TOGETHER〉※写真はイメージです。





〈ENHYPEN〉※写真はイメージです。





〈BOYNEXTDOOR〉※写真はイメージです。





「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA（DIVE INTO THE STARS）」



・会場　〒112-0004 東京都文京区後楽１丁目３－６１　東京ドームシティ Gallery AaMo



・期間(予定)　2026年1月17日(土曜)～2026年2月15日(日曜)



・時間(予定)／10：00～19：00　※営業時間は10：00～20：00



・チケット　チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/(https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/)　


　前売一般：4,000円（税込）　※ランダムフォトカード３種付


　当日一般：4,500円（税込）　※ランダムフォトカード２種付


　※チケットぴあにて12月9日（火）18時発売開始



【公式サイト】　https://vr-exh.jp/(https://vr-exh.jp/)



【注意事項】


・チケットは、購入後の日時・券種変更、払い戻しや再発行等、一切の変更はお受けできません。


・チケットに記載されている集合時間に必ずご集合ください。遅れた場合、ご入場をお断りする場合がございます。


・会場運営上の都合で、一部上映時間の変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。


・演出上の都合により、開演いたしますと、VRの観覧ができなくなる場合がございます。予めご了承ください。


・掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。


・館内混雑時、お待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。



●主催　VISION FESTA実行委員会（株式会社メディアボーイ、ぴあ株式会社、H201シャワーフィルター、K Village韓国語、株式会社トーハン）


●主管　APOLLON STUDIO


●企画　THE FACT