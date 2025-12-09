SEVENTEEN他３アーティストをVRで！「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」チケット本日発売
2026年1月17日(土)から2月15日(日)まで、東京ドームシティ Gallery AaMo（東京都文京区）にて開催する「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」のVR上映情報ほか、チケット情報、入場特典情報をお知らせします。
公式サイト :
https://vr-exh.jp/
チケットはこちら :
https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/
※チケット販売開始時刻は12月9日（火）18時となります（先着）
「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」は、2021年～2023年までTHE FACT MUSIC AWARDS(TMA)に出演したアーティストの音楽やパフォーマンスの魅力を、VR SHOW体験、展示、グッズショップなどを通じて、コンサートとは異なる楽しみを感じる特別な空間として設計した、体験型エキシビション。
＼NEW！／
・SEVENTEEN × 3曲
・TOMORROW X TOGETHER × 1曲
・ENHYPEN × 1曲
・BOYNEXTDOOR × 1曲
計６曲を約22分間でVR上映予定！
【チケット情報】
12月9日（火）18:00よりチケット販売開始！（先着）
前売券は各時間枠がなくなり次第終了！お早めにお買い求めください！
〈販売サイト〉
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/
〈販売価格〉
前売一般：4,000円（税込） ※ランダムフォトカード３種付
当日一般：4,500円（税込） ※ランダムフォトカード２種付
〈販売期間〉
前売券：2025年12月9日（火）18:00～各公演日前日23:59
当日券：各開催日当日10:00～18:15まで（会場販売のみ）
※チケットは日時指定券となります。
※準備～上映終了までは約45分間隔でご案内させていただく予定です。
【入場特典詳細：ランダムフォトカード】
ご入場時に入場特典をランダムでプレゼント！SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOORの中から以下のような枚数と種類をプレゼントいたします。
前売券特典：ランダムフォトカード3枚（SEVENTEEN：2枚、他アーティスト：1枚）
※前売券だけ！特典1枚追加の3枚付き！
当日券特典：ランダムフォトカード2枚（SEVENTEEN：1枚、他アーティスト：1枚）
〈SEVENTEEN〉※写真はイメージです。
〈TOMORROW X TOGETHER〉※写真はイメージです。
〈ENHYPEN〉※写真はイメージです。
〈BOYNEXTDOOR〉※写真はイメージです。
「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA（DIVE INTO THE STARS）」
・会場 〒112-0004 東京都文京区後楽１丁目３－６１ 東京ドームシティ Gallery AaMo
・期間(予定) 2026年1月17日(土曜)～2026年2月15日(日曜)
・時間(予定)／10：00～19：00 ※営業時間は10：00～20：00
・チケット チケットぴあ https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/(https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/)
前売一般：4,000円（税込） ※ランダムフォトカード３種付
当日一般：4,500円（税込） ※ランダムフォトカード２種付
※チケットぴあにて12月9日（火）18時発売開始
【公式サイト】 https://vr-exh.jp/(https://vr-exh.jp/)
【注意事項】
・チケットは、購入後の日時・券種変更、払い戻しや再発行等、一切の変更はお受けできません。
・チケットに記載されている集合時間に必ずご集合ください。遅れた場合、ご入場をお断りする場合がございます。
・会場運営上の都合で、一部上映時間の変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。
・演出上の都合により、開演いたしますと、VRの観覧ができなくなる場合がございます。予めご了承ください。
・掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
・館内混雑時、お待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。
●主催 VISION FESTA実行委員会（株式会社メディアボーイ、ぴあ株式会社、H201シャワーフィルター、K Village韓国語、株式会社トーハン）
●主管 APOLLON STUDIO
●企画 THE FACT