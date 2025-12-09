セカイモン、キャッシュレス決済サービス「PayPay」導入

BEENOS株式会社

世界最大級のマーケットプレイスeBayから日本語・日本円で商品を購入できる海外ショッピングサイト「セカイモン」（運営：株式会社ショップエアライン）は、2025年12月9日（火）より、キャッシュレス決済サービス「PayPay」を導入いたしました。お客様はセカイモンで「PayPay残高」や「PayPayあと払い」、「PayPayポイント」でのお支払いが可能となり、より便利にお買い物を楽しんでいただけるようになります。

また、この度の導入を記念して「PayPayポイント10％還元クーポン配布キャンペーン」を12月18日（木）から実施いたします。

・セカイモン https://www.sekaimon.com/(https://www.sekaimon.com/)

■「PayPay」導入の背景

セカイモンは世界最大のショッピング＆オークションサイト「eBay（イーベイ）」の公式パートナーとして、世界中の商品を簡単に購入できるサービスを提供しています。キャッシュレス決済サービス「PayPay」は、登録ユーザー数が7,000万人（※1）を超え、利用者数は年々増加しています。クレジットカードによる決済以外にも、広く普及している決済手段をセカイモンに導入することでお客様の多様なニーズにお応えし、快適な購入体験を提供できると考えて導入を決定いたしました。

※1 「PayPay」の登録ユーザーが7,000万人を突破！ https://about.paypay.ne.jp/pr/20250715/01/

■PayPay決済でさらにお得に！「PayPayポイント10％還元クーポン」を実施

導入を記念して、12月18日（木）から2週間限定で、PayPayでのお支払いに限りPayPayポイント10％還元クーポンを配布するキャンペーンを実施いたします。

・「PayPayポイント10％還元クーポン」

対象：キャッシュレス決済サービス「PayPay」を利用して購入した商品

内容：商品購入金額の10％を「PayPayポイント」に還元

条件：「PayPay」アプリからクーポン取得で自動適用、最低利用金額なし、利用回数制限なし、付与ポイント上限なし

期間：2025年12月18日（木）～2025年12月31日（水）

PayPayアプリのセカイモンブランドページはこちら https://s.paypay.ne.jp/K9N82z

※2025年12月18日（木）よりクーポン取得が可能です。

※2025年12月18日（木）～2025年12月31日（水）は、PayPay支払いでセカイモンクーポンの利用はできません。

※PayPayアプリ上で事前にクーポンを取得いただければ、支払いの際に自動適用されます。

・セカイモンでは新たに会員登録された方を対象に、すぐに使える【25%OFF】【500円OFF】【1000円OFF】の各種手数料割引クーポンを常時配布中！

https://www.sekaimon.com/feature/archive/contents/beginner_coupon.html

■セカイモンについて

セカイモンは世界最大級のマーケットプレイスeBayの日本専用サービスです。2007年にeBayと共同で開始し、日本語での商品検索・閲覧・カスタマーサポート、日本円での入札・購入、現地での商品確認や保管サービスを提供しています。15億点以上の商品をアメリカ、イギリス、ドイツ、オーストリア、カナダ、フランス、オランダ、イタリアからご購入いただけます。日本への配送に対応していない商品も、セカイモンが各国に持つ物流センターを経由することでご購入が可能です。

https://www.sekaimon.com/

■株式会社ショップエアラインの概要

（1）会社名：株式会社ショップエアライン

（2）本社所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号

（3）設立：2007年4月

（4）資本金：1億円

（5）代表者：代表取締役社長 竹内 拓

（6）事業内容：海外オークションサイト「セカイモン」の企画・開発・運営

https://www.shopairlines.com/