東京ガス・伊藤忠丸紅鉄鋼が低炭素鉄鋼製品の開発・販売支援サービスを開始

東京ガス株式会社（社長：笹山 晋一、以下「東京ガス」）と伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社（社長：石谷 誠、以下「伊藤忠丸紅鉄鋼」）は、このたび、鋼材・加工メーカー向けに、低炭素鉄鋼製品の開発・販売を支援するサービス（以下「本サービス」）の提供を開始しました。なお、エネルギー企業と鉄鋼総合商社が提携して、低炭素鉄鋼製品の開発から販売を包括的に支援する枠組みは国内初となります。

そして、このたび、初号案件として、東京ガスと伊藤忠丸紅鉄鋼は、ウインファースト株式会社（社長： 向山 敦、以下「ウインファースト」）と本サービス導入の契約を締結しました。

低炭素鉄鋼製品とは、鉄鋼製品のライフサイクル[＊1]で発生するCO2等の温室効果ガス排出量（以下「GHG排出量」）を、従来製品と比べて大幅に削減した製品です。

本サービスは、非化石電力やカーボンオフセット都市ガス[＊2]等の供給、CFP[＊3]算定や第三者検証の取得支援等を通し、低炭素鉄鋼製品の開発を支援します。さらに、低炭素鉄鋼製品の認知向上や、国内各種制度における位置付けの確立に向けた取り組みを推進し、製品の販売も支援します。

本サービスにおいては、東京ガスの環境コンサルティングサービス[＊4]（CFP算定や第三者検証取得支援）および非化石電力やカーボンオフセット都市ガスに関する技術・知見と、伊藤忠丸紅鉄鋼の鉄鋼流通を通じた顧客基盤および脱炭素トータルソリューション「MIeCO2（ミエコ）[＊5]」が連携することで、低炭素鉄鋼製品の開発から販売に至る包括的な支援を実現しています。なお、東京ガス100％出資子会社である東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社（社長：小西 康弘）が電力・都市ガスの販売代理を担います。

東京ガスと伊藤忠丸紅鉄鋼は、低炭素鉄鋼製品の開発・販売支援における協業を進め、低炭素鉄鋼製品の普及を推進することで、カーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。

＜参考：本サービスに関連する各社の取り組み＞

■東京ガスグループ

東京ガスグループは、ソリューション事業ブランド「IGNITURE（イグニチャー）[＊6]」の下、CFP算定・第三者認証取得支援などの環境コンサルティングサービスならびに省エネ・非化石電力・カーボンクレジットを活用したカーボンオフセット都市ガスなど、脱炭素領域におけるGHG排出量の削減に関するソリューションを展開しています。また、今後は、本取り組みのような低炭素製品の開発・販売支援サービスを鉄鋼製品以外にも展開していきます。

■伊藤忠丸紅鉄鋼

伊藤忠丸紅鉄鋼は、2023年9月より、脱炭素トータルソリューション「MIeCO2（ミエコ）」の提供を開始しております。MIeCO2は、「脱炭素を企業価値へ転換する」をコンセプトに、CO2排出量の可視化・分析、CFP算定、環境製品宣言（EPD）取得支援などのコンサルティングに加え、CO2削減ソリューションまでをワンストップで提供するサービスです。当社は、鉄鋼業界で培ってきた高度なサプライチェーン知見を活かし、製造業を中心とした幅広い産業領域における脱炭素化の実現に貢献してまいります。今後も、企業の持続的な成長と環境価値向上を支援するソリューション提供を一層拡大してまいります。

■ウインファースト

ウインファーストに出資する三興製鋼株式会社（社長：鈴木 史郎）、株式会社向山工場（社長：向山 寧）では、今後、鉄スクラップを原料として電気炉で溶解し新たな鉄鋼製品を製造するプロセスにおいて、非化石電力やカーボンオフセット都市ガス等を用いることにより、GHG排出量を大幅に削減した低炭素鉄鋼製品をラインナップに揃え、ウインファーストが販売を担っていきます。なお、ウインファーストによる本サービスにより開発した低炭素鉄鋼製品の販売開始は2026年5月頃を予定しています。

＊1：一般社団法人日本鉄鋼連盟「鉄鋼製品に関するカーボンフットプリント製品別算定ガイドライン」で定めるシステムバウンダリー（cradle to gate）を対象とする

＊2：カーボンオフセット都市ガス・カーボンクレジットを販売。東京ガスのカーボンオフセット都市ガスの詳細はこちら(https://carbon-neutral-lng.jp/)

＊3：Carbon Footprint of Productsの略、製品のライフサイクルで発生したCO2等の温室効果ガス排出量

＊4：東京ガスの環境コンサルティングサービスの詳細はこちら(https://eee.tokyo-gas.co.jp/solution/environmental_consulting/index.html)

＊5：伊藤忠丸紅鉄鋼のGHG排出量可視化プラットフォーム「MIeCO2」の詳細はこちら(https://lp.mieco2.com/)

＊6：東京ガスのIGNITUREの詳細はこちら(https://igniture.tokyo-gas.co.jp/)

