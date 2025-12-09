【12月12日オンライン開催】『とくしま就職マッチングフェア』参加者募集！

徳島県

徳島で今働きたい企業の「リアル」を知ってみませんか？

採用担当者や現場で働く人たちに直接話を聞くことができる合同企業説明会（就職相談会）です！

★参加費無料★入退場自由★服装自由★ぜひお気軽に御参加ください。

当日は、県の運営する就職支援窓口「とくしまジョブステーション」のキャリアコンサルタントも在席しますので、キャリアプラン等について御相談いただくことも可能です。

【開催日時・場所】

■日時

2025年12月12日（金曜日）10時00分から15時00分まで

※1月30日の開催内容は、後日、追記してお知らせします。

■場所（開催形式）

オンライン（オンラインイベントツール：EventIn（イベントイン））

お申込みいただいた後、案内や参加用のURLをメールでお送りいたします。

インストール不要でスマートフォンやパソコンのブラウザからアクセス可能です。

■参加対象者

求職中の方はもちろん、

業界や企業について知りたい学生も大歓迎！

徳島で働くことに興味のある方はどなたでも、

県内外から無料で参加いただけます。

履歴書は不要、服装も自由です。

💡雇用保険受給者の方は、求職活動の対象となります！

■参加企業

アイフルホーム徳島

関西仮設株式会社

健祥会グループ

株式会社大日

テック情報株式会社

日本システム開発株式会社

税理士法人マスエージェント

矢田工業株式会社

■申込方法

下記申込フォーム又はチラシ内二次元コードを読み込んでお申込み

下さい。

申込フォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Gqrq3TxNnxB6d0jqmHsb9fHe5AQCZli4eHiD0YWV-kZEbA/viewform?pli=1

（お申込みいただいた後、案内や参加用のURLをメールでお送りいたします。申込後は事務局からの連絡をお待ちください。）

【ホームページ】

https://tokushima-work.com/

https://tokushima-work.com/jobfair

【申込み・問い合わせ先】

とくしまワーク体感事業ネクスト事務局 株式会社ツクレボ

〒770-0912 徳島市東新町1丁目11番地

TEL：088-679-4787



Email：contact@tkrevo.com

HP：https://tokushima-work.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d100825-586-afbad874882c158d9bd0761e64059204.pdf