ジュエリーブランド kiuna が 仙台・antelope で東北初のPOPUPを開催
マシンメイドと熟練の手仕事が響き合う、「チェーンの構造美」をテーマにした日本発ジュエリーブランド〈kiuna(https://www.instagram.com/kiuna_official/)（キウナ）〉は、【2025年12月12日（金）～12月21日（日）】の期間、仙台市青葉区・大町のショップ「antelope(https://www.instagram.com/antelope1023/)（アンテロープ）」にて POPUP を開催いたします。
東北エリアではブランド初の展開となる本イベントでは、代表作〈Marvelous Pierced Earring〉をはじめ、18Kイエローゴールドとプラチナを組み合わせた〈Dual Tone〉シリーズなど、日常のスタイルに寄り添うコレクションをご紹介いたします。
実際に手に取っていただきながら、チェーンの滑らかさやボリューム感、手持ちのジュエリーとのコーディネートをお試しいただけます。
また、会期初日の【12月12日（金）】と2日目の【12月13日（土）】には、
デザイナーの森山朝貴氏が店頭に在店し、コレクションやスタイリングのご相談も直接承ります。
Marvelous Pierced Earring
〈Marvelous Pierced Earring〉シリーズは、ShortとLong、2つの長さで展開される〈kiuna〉を代表するピアス。
異なる太さのチェーンを丁寧に編み上げることで、自然な濃淡のグラデーションと立体感を描きます。
チェーンとフープピアス部分は着脱可能な構造となっており、日常使いからフォーマルまで幅広く活躍してくれます。
繊細さと構築性が共存する、〈kiuna〉らしい造形が際立つピアスです。
Mini Arc Hoop
ローマ建築のアーチから着想を得た〈Mini Arc Hoop〉。
小さなフープに、凛とした造形美を宿したピアスです。
耳たぶに沿うカーブが余計な装飾のないフォルムを描き、日常にも特別な瞬間にも静かに寄り添います。
18Kイエローゴールドとプラチナの2素材展開。ダイヤモンドの有無を含む全4モデルは片耳販売のため、アシンメトリーな組み合わせも自在です。
Dual Tone Ring
〈Duality Collection（二面性コレクション）〉は、共和制から帝政へと移行したローマ帝国の歴史や、大理石と金属が共存する建築から着想を得て、「二つの要素がひとつになる美しさ」を表現したシリーズです。
18Kイエローゴールドとプラチナを組み合わせた〈Dual Tone Ring〉は、ゴールドとプラチナのコマを組み替えながら編み上げることで生まれる二色のコントラストが特徴で、制作には数十時間を要する、〈kiuna〉のクラフトマンシップを象徴する一本です。
イエローとホワイトのトーンをミックスしたコーディネートが主流となる今、異なる素材をなめらかにつなぐ“ハブ”のような存在として、手持ちのジュエリーとのレイヤードを美しくまとめてくれます。
■開催詳細
【kiuna】POPUP STORE at antelope Sendai
開催期間：2025年12月12日（金）～12月21日（日)
会場：antelope 大町本店
住所：宮城県仙台市青葉区大町1-2-17-103
デザイナー在店予定：
会期初日【12月12日（金）】13：00～18：00
二日目【12月13日（土）】 12：00～16：00
※在店時間やスケジュールは状況により変更となる場合がございます。
■kiuna(https://www.instagram.com/kiuna_official/)（キウナ）
〈kiuna〉は、熟練職人・森山朝貴が2021年に創設した、日本発のジュエリーブランド。
精緻なマシンワークと繊細なハンドポリッシュを組み合わせ、「チェーンの構造美」を主役にしたミニマルでジェンダーレスなジュエリーを展開。チェーンの面やボリューム、光の揺らぎを細部まで設計し、日常に静かな高揚感を添えるピースを制作しています。
■antelope(https://www.instagram.com/antelope1023/)（アンテロープ）
antelope は、宮城県仙台市青葉区・大町に店舗を構えるショップ。
住所：宮城県仙台市青葉区大町1-2-17-103
TEL：022-724-1023
営業時間：12:00～19:00（予定）
定休日：火曜・水曜
※営業日・営業時間は変更となる場合がございます。ご来店の際は、店舗の公式情報をご確認ください。
■本リリースに関する問い合わせ先
ショールーム セッション
TEL 03-5464-9975