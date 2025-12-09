朝日新聞社、AI不正検知ソリューション「Verify」をはじめとするSAP Concurソリューションを採用

株式会社コンカー

出張・経費管理クラウドのリーダーである株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 蘒生、以下 コンカー）は、株式会社朝日新聞社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：角田 克、以下 朝日新聞社）が、経費精算業務のさらなる高度化を目的として、AI不正検知ソリューション「Verify」をはじめとする複数のソリューションを採用したことを発表いたします。

- 背景

朝日新聞社はこれまで、間接費管理基盤としてSAP Concur を活用し、間接費領域における業務効率化およびガバナンス強化に取り組んできました。現在は、経費精算業務をワンプラットフォームで統合し、自動化・標準化をさらに推進することで、社員がより付加価値の高い業務へ注力できる環境づくりを目指しています。

- 概要

こうした取り組みの一環として、AI不正検知ソリューション「Verify」、交通系ICカードとの自動連携を実現する「ICCI（IC Card Integration）」、デジタルアダプション・プラットフォーム「WalkMe Premium for SAP Concur Solutions」を採用しました。

- 採用ソリューション

・AI不正検知ソリューション「Verify」

重複申請などこれまで検知が難しかった不正リスクを AI が自動検知

・交通系ICカードの自動連携「ICCI（IC Card Integration）」

交通費データを自動で取り込み、入力作業を削減

・デジタルアダプション・プラットフォーム「WalkMe Premium for SAP Concur Solutions」

申請操作をユーザーにガイドし、業務定着を促進

これらに加え、法人カード連携との組み合わせにより、経費申請プロセスの自動化が可能になります。

- 期待される効果

各ソリューションは2026年3月より順次、従業員約3,000名を対象に利用開始予定です。

コンカーは今後もサービスの拡充を通じて日本企業の競争力強化、業務改革を支援します。

- 株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については www.concur.co.jp をご覧ください。

- SAP Concurについて

SAP Concurは、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。

