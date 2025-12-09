株式会社アクリートの合弁先であるForward Edge-AI社が米ミサイル防衛局（MDA）の大型契約を獲得

株式会社アクリート

株式会社アクリート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：株本 幸二、東証グロース：4395、以下「アクリート」）は、合弁会社設立を目的として合弁契約を締結しているForward Edge-AI, Inc.（本社：米国テキサス州サンアントニオ、CEO：Eric Adolphe、以下「Forward Edge-AI社」）が、このたび、米ミサイル防衛局（MDA）の上限1,510億米ドルの大型契約において、プロジェクトの主導企業（元請け）に選定されたことをお知らせします。

この発表は、アクリートとForward Edge-AI社が設立準備を進めている合弁会社、Forward Edge-AI Japan株式会社が国内で総代理店として取り扱う主力製品の一つ、「Isidore Quantum(R)」の技術力の高さを裏付けるものであり、今後の国内事業展開への期待をさらに高めるものです。

1. Forward Edge-AI社の最新動向と製品の優位性

Forward Edge-AI社は、次世代の防衛システム構築を目指す米ミサイル防衛局（MDA）の「SHIELD（Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense）契約」において、プロジェクトの主導企業（元請け）に選定されました。この契約は、「Golden Domeイニシアチブ」（全国防衛ネットワーク構想）の基礎となるもので、極めて重要な国家ミッションの一環です。

この大型契約を獲得した最大の要因は、同社の主力製品である「Isidore Quantum(R)」の実戦レベルでの成熟度にあります。

- 製品名： Isidore Quantum(R)- 概要：「ドロップイン式ポスト量子サイバーセキュリティソリューション」（既存のシステムに大きな変更を加えず、挿入するだけで、将来の量子コンピューターによる暗号解読の脅威からデータを守る世界初の技術）を提供するFIPS 140-3認証のハードウェアプラットフォーム。- 優位性：米国陸軍、空軍、海軍、宇宙軍などで30件のパイロットプログラムを完了しており、同社のCEOが述べる通り、2025年12月までのポスト量子移行の期限に対応可能な実証済みのソリューションです。

2. Forward Edge-AI Japan株式会社の設立と事業計画

アクリートとForward Edge-AI社は、日本の重要インフラや政府機関におけるサイバーセキュリティ対策の強化を目的として、合弁会社「Forward Edge-AI Japan株式会社」の設立に向けた準備を進めています。

- 事業内容：Forward Edge-AI社の先進技術を活用した製品（Isidore Quantum(R)を含む）の日本国内販売総代理業務- 設立の意義：2025年12月までに求められるポスト量子暗号への移行期において、世界最先端の量子耐性ソリューションを日本の防衛・インフラ・金融などの重要分野へ提供し、日本のデジタルセキュリティ強化に貢献します。

（注： Forward Edge-AI Japan株式会社の設立に関する詳細は、2025年10月16日付の適時開示「（経過開示）Forward Edge-AI, Inc.との合弁会社設立に関する合弁契約締結のお知らせ(https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2698853/00.pdf)」をご参照ください。）

【株式会社アクリートについて】

会社名：株式会社アクリート（東証グロース：4395）

代表者名：代表取締役社長 株本 幸二

所在地：東京都千代田区神田小川町3-28-5 axle御茶ノ水3階301

設立：2014年5月

資本金：661,904千円 ※2025年10月現在

事業内容：A2P-SMS配信サービス事業

URL：https://www.accrete-inc.com/

アクリートは、2003年よりSMS配信サービスを提供し、法人向けSMS配信事業のパイオニアとして、多くの企業に信頼性の高いサービスを提供しています。長年にわたる知見と技術力に基づき、高品質・高安定性・高セキュリティを誇る大規模配信プラットフォームを自社で開発・運用しており、グローバルIT企業や国内大手企業をはじめ、多数の企業にご利用いただいています。

【Forward Edge-AI, Inc.について】

会社名：Forward Edge-AI, Inc.

代表者名：Chief Executive Officer Eric Adolphe

所在地：10108 Carter Cyn, San Antonio, TX 78255, USA

設立：2019年9月16日

資本金：非開示

事業内容：人工知能（AI）、国家安全保障、ネットワークセキュリティ

URL：https://forwardedge.ai/

Forward Edge-AI, Inc.は、防衛、政府、重要インフラ向けのAI駆動型サイバーセキュリティソリューションおよび量子耐性技術のリーダー企業です。

【本件に関するお問い合わせ先】

広報メールアドレス：pr@accrete-inc.com

※アクリートは、株式会社アクリートの日本における登録商標または商標であり、本内容に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。