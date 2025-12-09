“MOFFネコ”たちと過ごす、とっておきのクリスマス。『MOFF Christmas 2025』12月13日より開催！

株式会社MOFF

「動物とヒトが笑顔で幸せに暮らせる社会の実現」を目指し、全国でアニマルカフェ、猫カフェをはじめ、大型動物施設(水族館や動物施設)を運営する「株式会社MOFF（本社：茨城県石岡市、代表取締役：矢口 宗平、以下 MOFF）は、『MOFF Christmas 2025（モフクリスマス2025）』を2025年12月13日（土）～12月25日（木）まで開催いたします。

本イベントは、クリスマスの季節に合わせて“推し猫”と一緒に過ごす特別な時間を楽しんでいただくための期間限定企画です。総選挙で選ばれた人気猫たちが登場する限定デザインカードやラテアート、店内パネル展示、クリスマス仮装など、MOFFならではの“ときめくひととき”をお届けします。

■ イベント概要

イベント名： MOFF Christmas 2025（モフクリスマス2025）

実施期間： 2025年12月13日（土）～12月25日（木）

実施店舗： 全国のMOFFグループ店舗（※一部内容は店舗により異なります）

■ イベント内容

【1】クリスマスカード配布（全店共通）

総選挙1～3位の人気猫「桜太郎」「デュー」「わさび」がサンタ帽をかぶり可愛いクリスマス限定のイラストになって登場！普段はそれぞれ別の店舗で過ごしている3頭の猫たちが、イラストだからこそ実現した特別なコラボレーションとして一枚の作品に集結しました。見ているだけで心があたたまるポストカードを、ご来園のお客様1名につき1枚プレゼントいたします。

（※在庫がなくなり次第終了）

【2】クリスマス限定ラテアート（対象店舗）

各店舗の総選挙6～10位の猫がデザインされたレア度の高い限定ラテアート5種が登場。

いつもは露出度が控えめなあの子たちに、クリスマスだけのスポットライトが当たります。

店舗ごとに異なる猫が登場し、カップの中で“推しネコ”と再会できる特別なひとときをお楽しみいただけます。



【3】店内クリスマス猫パネル（全店）

クリスマスカードに登場する猫たちが可愛いクリスマスパネルになってお店にお目見え。 思わず写真を撮りたくなる愛らしいフォトスポットで無料で自由に撮影いただけます。

「かわいい…！」と心が動く瞬間を、そのまま写真に残せます。猫たちと過ごす特別な季節の思い出をぜひお楽しみください。



【4】猫のクリスマス仮装

期間中は、もしかすると猫たちがクリスマス気分でちょっぴりおめかしている姿に出会えるかもしれません。 そんなワクワクも含めて、思わず笑顔になるひとときをお過ごしいただければ幸いです。

※実施店舗

【Moff animal world】

BIGHOPガーデンモール印西店

【Moff animal cafe】

イーアスつくば店／イーアス高尾店／イオンモール成田店

【Cat Cafe MOFF】

水戸オーパ店／*高崎オーパ店／*名古屋PARCO店／*イオンモール浜松志都呂店／*静岡PARCO店／*南町田グランベリーパーク店／ヨドバシAkiba店／*アリオ倉敷店／*モラージュ菖蒲店／*天王寺ミオ店／*イオンモール豊川店／*SHIMINT HIROSHIMA店／CUTE CUBE 原宿店／*セブンパークアリオ柏店／イオンモール木曽川店／*つかしん店／*イオンモール広島府中店／*仙台PARCO店／*コクーンシティさいたま新都心店／*イオンモールナゴヤドーム前店／ コースカベイサイドストアーズ店／イーアス沖縄豊崎店／枚方モール店／*イオンモール熊本店／*minamoa広島店／*ららぽーと安城店／*イオンモール須坂店／*イオンモールりんくう泉南店

【コックンの別荘】

八王子オーパ店／ビナウォーク海老名店



※「*」がついている店舗はラテアート実施店舗



■ 担当者コメント

猫たちと一緒に過ごすクリスマスを、もっと特別な時間にしていただきたい-

そんな想いから今回の企画が生まれました。

これまでのポストカードはリアルな写真が中心でしたが、今回はあえてイラストで表現。

まるで猫たちが絵本の主人公になったような世界観で、クリスマスならではのあたたかさと特別感を描き出しています。総選挙で選ばれた猫たちが登場する限定デザインや、期間中に見られるおめかし姿などを通して、皆さまに笑顔あふれるひとときをお届けできれば嬉しく思います。

■ 背景

『MOFFネコ総選挙2025』を起点に展開してきた本企画は、ラテアートやハロウィンイベントなど、季節ごとに“推しネコ”とのつながりを楽しめる内容として構成されてきました。6月から続くこれらのイベントは、猫たちのかわいらしさや個性をさまざまな形で感じていただくための、一年を通してお客様に体験していただく内容となっております。お客様が店舗で過ごすひとときが、新しい出会いや、心があたたかくなる瞬間へとつながるよう企画してまいりました。MOFFは「動物とヒトが笑顔で幸せに暮らせる社会の実現」を掲げ、季節感あふれるイベントを通して、猫たちの魅力と出会える場をこれからも創り続けます。今後も、お客様の日常をちょっとだけ特別にするような体験を全国の店舗からお届けしてまいります。

⚫︎会社概要

商号 ：株式会社MOFF

代表者 ： 代表取締役 矢口 宗平

所在地 ： 〒315-0005 茨城県石岡市鹿の子2-3-22

設立 ： 2014年1月

事業内容 ：屋内動物園・アニマルカフェの運営、動物プロダクション等

URL ： https://moff-moff.jp/