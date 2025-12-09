ピアニスト山嵜由起子さんとのサプライヤー契約を締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、音楽シーンで活躍する人、音楽を楽しむ人たちをサポートする「BASE UP MUSIC PROJECT」において、ピアニストとして活躍する山嵜由起子さんとのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP MUSIC PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開している音楽シーンで活躍する人、音楽を楽しむ人たちの“ベースアップ”をサポートする「BASE UP MUSIC PROJECT（ベースアップミュージックプロジェクト）」において、ピアニストとして活躍する山嵜由起子さんにご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。山嵜由起子さんへ「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供すると共に、今後は音楽活動へのサポートなど、幅広く活動 を共に展開していきたいと考えています。

【プロフィール】

武蔵野音楽大学ピアノ専攻卒業。同大学別科修了。

長野アスペン音楽祭受講。オーケストラとバッハのイタリア協奏曲を共演。

ヤマハエレクトーンフェスティバル2011にて、アンサンブルの部銀賞受賞。

武蔵野音楽大学インターナショナル・サマースクールトウキョウを受講。

第35回及川音楽事務所新人オーディションに合格。同時に優秀新人賞受賞。

第26回日本クラシック音楽コンクール全国大会入選。

藝大アーツ丸ビルで演奏。

2018年六本木にてソロコンサートを開催。

2024年には日本に1台のみ(世界限定12台)のベーゼンドルファー限定モデルにて演奏会にて好評を博す。ヤマハ指導グレード4級取得。PISTA指導員。中学・高校1種音楽教諭取得。PISTA指導員。これまでに、倉沢康子、丸山徹薫、萬歳典子、アレクセイ・ナセトキン各氏に師事。現在はソロの他、伴奏、アンサンブル、コラボ等の演奏活動に力を注いでいる。

Instagram：https://www.instagram.com/117yukiyuki

＜コメント＞

この度はベースフード様とサプライヤー契約を結ばせていただくこととなりました。大変嬉しく光栄に思っております。

華やかに見える音楽家の世界は、実はアスリート並に体力を使う仕事であります。特にピアニストは本番のコンサート以外に、かなりの練習量を必要とします。普段から食事には気をつけていますが、中々思うように時間が取れない時もあります。でも身体には気を配りたい。そんな時にBASE FOODに出会いました。気軽に食べられる事に加えて、完全栄養食として、栄養面もしっかり考えてられているのでとても安心です。

毎日のコンディションは演奏を左右するので、とても大切に考えています。音楽は日々の生活を豊かにしてくれる存在です。心に触れる、そんな場面にできるだけ多く立ち会いたいと思っています。一人でも多くの方に寄り添い、活力となるよう演奏の場を広めていきたいと思います。ベースフード様のサポートに支えられながら、邁進していきたいと思います。どうぞ応援よろしくお願い致します！

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP MUSIC PROJECT」概要

スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、歌手、アイドル、演奏家、作曲家など、各種音楽シーンで活躍する人たちの健康的なカラダづくりや、パフォーマンス向上の“ベースアップ“をサポートしていくプロジェクトです。

＜音楽活動に取り組むアーティスト/演奏家・団体に向けた「BASE UP MUSIC サプライヤー契約・プログラム」参加者募集＞

音楽活動の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、歌手、アイドル、演奏家、作曲家など、各種音楽シーンで活躍する個人・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。

サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、下記申し込みフォームをご確認ください。

【お申し込みフォーム】

サプライヤー契約：https://pro.form-mailer.jp/lp/f0c546a4331866

サプライヤープログラム：https://pro.form-mailer.jp/lp/1741baaa331865

▶︎「BASE UP MUSIC サプライヤー契約」および「BASE UP MUSIC サプライヤープログラム」問い合わせ先：info＠baseupmusic-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE Cookies、Deliとシリーズを増やし、累計販売数は2億袋を突破（2024年6月末時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ：2016年4月5日

本社 ：東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ：橋本舜

事業内容：完全栄養食の開発・販売

URL ：https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。