Japan Wi-Fi auto-connectが300万ダウンロードを突破！認証方式が拡大してさらにつながりやすく
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社（代表取締役社長：加藤成晴、以下NTTBP）が提供する日本全国のフリーWi-Fiに自動でつながるアプリ「Japan Wi-Fi auto-connect」の全世界でのダウンロード数が300万を超えました。
Japan Wi-Fi auto-connectは、2019年12月に提供を開始した、日本全国のフリーWi-Fiスポットに自動で接続・認証するスマートフォン向けアプリケーションです。
日本語を含め16言語に対応しています。
Wi-Fiスポットの利用だけでなく、日本旅行の情報を取得できるなど、訪日外国人の方にも日本旅行の必須アプリとして多くのご利用をいただいています。
Japan Wi-Fi auto-connect公式サイト
https://www.ntt-bp.net/jw-auto/ja/index.html
全世界300万スポットで使えます！利用エリアはさらに拡大中
当社の提供するフリーWi-Fiだけでなく、全世界のOpenRoaming(https://www.ntt-bp.net/product/service/openroaming/index.html)対応のWi-Fiなどさまざまな認証方式のWi-Fiへ自動で接続することができます。
2025年11月に提供を開始した「Japan Wi-Fi認証サービス」による認証方式の拡大により、今後さらなる対応スポットの拡大を見込んでいます。
関連情報：多様なニーズに応える新たなWi-Fi認証サービス「Japan Wi-Fi 認証サービス」を提供開始
https://www.ntt-bp.net/articles/2025/11/japan-wifi.html
