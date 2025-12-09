「愛しとーとごはん」12月新メニュー18種類が大好評！コラーゲンバイキングで旬の味覚でお待ちしております。

株式会社愛しとーと

株式会社愛しとーと（本社：福岡県那珂川市、代表取締役：岩本初恵）が運営するレストラン『愛しとーとごはん』（佐賀県唐津市浜玉町浜崎2467-1）は、コラーゲンを豊富に含んだこだわりの料理が心ゆくまで楽しめるバイキングレストランです。自社農園で愛情込めて育てた新鮮な野菜をはじめ、旬の食材をふんだんに使用し、お客様の健康を「食」からサポートいたします。

12月の新メニュー18種類！

バイキングメニューは合計60種類をご準備

12月の新メニューお惣菜に加え、大人気のはっちゃんコロッケや鶏の塩麹唐揚げはじめ、豆腐3種類、サラダ4種類、もちもちパン5種類、ケーキ5種類、プリン・ゼリーデザート3種類、ドリンク15種類に加え、お味噌汁、二十雑穀米、お蕎麦、野菜カレーなど、合計60種類もの豊富なラインナップをご用意しております。

12月の新メニュー

(ハート)サムゲタン

(ハート)大根の煮物

(ハート)温野菜

(ハート)きのこクリームパスタ

(ハート)ロール白菜（トマト煮）

(ハート)白身魚のフリッター

(ハート)かぼちゃグラタン

(ハート)ピザ

(ハート)長芋の酢物

(ハート)一口チキンカツ

(ハート)フライドポテト

(ハート)ごぼうとひじきのサラダ

(ハート)人参シリシリ

(ハート)もやしと小松菜のナムル

(ハート)柿入り白和え

(ハート)こんにゃく唐揚げ

(ハート)季節の天ぷら3種

(ハート)白玉おしるこ

全て手作りでご用意しております

『愛しとーとごはん』３つのこだわり

『愛しとーとごはん』では、お客様に安心してお食事を楽しんでいただくために、

以下の3つの「こだわり」を大切にしています。

1. 出汁へのこだわり

毎朝、カツオ、いりこ、椎茸、昆布からじっくりと丁寧に取る自家製の黄金だしは、

素材本来の味を最大限に引き出し、料理の風味を格上げします。

手間ひまかけた自慢の出汁です。

2. ご飯へのこだわり

国産の20種類の雑穀を厳選配合したコラーゲン入りご飯は、

ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富。

もっちりとした食感で腹持ちも良く、

今の時代に嬉しい食べ放題でご提供しております。

3. 新鮮野菜へのこだわり

自社農園で栽培された野菜は、一つ一つが甘く、驚くほどの美味しさです。

とれたての新鮮な野菜のサラダで、旬の味覚を存分にご堪能ください。

豊富なメニューと充実のサービス

コラーゲンバイキング『愛しとーとごはん』では、

新鮮野菜や国産大豆100%の濃厚な豆腐料理をふんだんに使用した

ヘルシーで美味しい60種類のメニューが充実しています。

コラーゲンゼリー販売の愛しとーとならではの、

コラーゲンたっぷりのこだわり料理をお楽しみください。

・毎月変わる月替わりメニュー：新鮮な食材を使い、いつ来ても飽きない月替わりメニューをご用意しています。

・大人気の豆乳もちもちぱん： 百貨店や通販で売り切れ続出のコラーゲン入り「豆乳もちもちぱん」も食べ放題。国産大豆を搾った豆乳の自然な甘さが特徴です。

・和洋スイーツも充実： デザートも豊富にご用意しており、食後の楽しみもご満喫いただけます。

・ドリンク飲み放題： お食事と合わせて、様々なドリンクをお楽しみいただけます。

・キッズスペース完備： お子様連れのご家族も安心してごゆっくりお食事を楽しめるキッズスペースを完備しています。

・一人暮らしの強い味方：バランス良く美味しい食事ができるため、お一人様でのご利用も増えています。

・団体様受け入れOK： 広々とした駐車場を完備しており、大型バスも駐車可能です。団体様の予約も受け付けております。

売店・テイクアウトも充実

レストランに併設された売店では、

お土産にも最適な商品や、

ご自宅で手軽に楽しめるテイクアウト商品も販売しております。

・豆乳もちもちぱん： テイクアウトでも大人気の「豆乳もちもちぱん」をお求めいただけます。

・プレミアムジェラート： 北海道ミルク、宇治抹茶、ストロベリー、ベルギーチョコ、濃厚マンゴーの全5種類のなめらかなジェラートをご用意しています。

・通販人気商品も販売： 通信販売で人気のコラーゲンゼリーや基礎化粧品、健康食品もその場ですぐにお買い求めいただけます。

・お惣菜の量り売り： 自慢のお惣菜を量り売りでお持ち帰りいただけます。ご自宅でも『愛しとーとごはん』の味をお楽しみください。

ドライブがてら、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

「コラーゲンバイキングレストラン愛しとーとごはん」

料金：大人（中学生以上） 2,000円（税込）

シニア（70歳以上） 1,700円（税込）

小学生 1,200円（税込）

2歳以上 800円（税込）

1歳以下 無料

お食事時間：70分

年末は12月24日（水）まで通常営業

年始は１月4日（日）から通常営業

住所：佐賀県唐津市浜玉町浜崎2467-1

電話：0120-315-014(9：00～18：00)

営業時間：レストラン11：00～15：30（14：30最終入店） 売店：10：00～16：00

定休日：毎週木・金曜日（祝日の場合は営業）

席数：90席（ご予約も承っております）