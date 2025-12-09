スマスロ新機種『銀河英雄伝説 Die Neue These』が稼働開始！！稼働開始を記念して体験版アプリを配信中
株式会社コナミアミューズメントは、スマスロ新機種『銀河英雄伝説 Die Neue These (ぎんがえいゆうでんせつ ディ ノイエ テーゼ)』の稼働開始を記念して、12月8日(月)よりスマートフォンアプリ「e-slot+(イースロットプラス)」にて体験版を無料配信していることをお知らせいたします。
累計発行部数1500万部を超える田中芳樹の小説「銀河英雄伝説」を原作としたアニメシリーズ『銀河英雄伝説 Die Neue These』のスマスロ機を、「e-slot+」のアプリ内で一部体験することができます。（体験版配信は2026年1月5日まで）
また、「e-slot+」アプリで体験版をプレイし、アプリptで応募頂いた方の中から抽選で、「QUOカードPay」7,777円分を10名様にプレゼントする『e-slot+体験版「銀河英雄伝説 Die Neue These」キャンペーン』、さらに、公式Xにおいてフォロー＆リポストいただいた方の中から抽選で1名様に77,777円分の「QUOカードPay」が当たる「スマスロ『銀河英雄伝説 Die Neue These』稼働開始記念フォロー＆リポストキャンペーン」を開催します。
それではこの機会に、スマスロ『銀河英雄伝説 Die Neue These』の体験版をお楽しみください。
▼コナミアミューズメント パチンコ・パチスロトップページ
https://www.konami.com/amusement/psm/
▼スマスロ『銀河英雄伝説 Die Neue These』公式サイト
https://www.konami.com/amusement/psm/slot/gineidenDNT/00_top.html
▼TVアニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」公式サイト
https://gineiden-anime.com/broadcast
▼公式X「コナミアミューズメント パチンコ・パチスロ【公式】」
https://x.com/573_ka_pp
「e-slot+体験版『銀河英雄伝説 Die Neue These』キャンペーン」概要
【キャンペーン内容】
期間中にご応募いただいた方の中から抽選で10名様に、コンビニやドラッグストアなど様々なお店で使える「QUOカードPay 7,777円分」をプレゼントいたします。
この機会にぜひ「e-slot+」をお楽しみください！
【応募期間】2025年12月8日(月) ～ 2026年1月5日(月)23:59まで
【応募方法】
１.「e-slot+」をインストールします（「e-slot+」ダウンロードはこちらからお願いします）
【App Store】 ：https://apps.apple.com/jp/app/id6514278995
【Google Play】：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.eslotplus
２. 体験版プレイで獲得できる「アプリpt」をためます
３. メニュー＞ポイントモールから「アプリpt」を使って応募します
【当選発表】
当選者の発表は、2026年1月末までに賞品の発送（QUOカードPayのコード送付）をもって代えさせていただきます。
「『銀河英雄伝説 Die Neue These』稼働開始記念フォロー＆リポストキャンペーン」概要
【キャンペーン内容】
スマスロ『銀河英雄伝説 Die Neue These』の稼働開始を記念し、公式X「フォロー＆リポストキャンペーン！」を実施いたします。
期間中にご応募いただいた方の中から抽選で1名様に、コンビニやドラッグストアなど様々なお店で使える「QUOカードPay 77,777円分」をプレゼントいたします。
【応募期間】2025年12月8日(月) ～ 2025年12月21日(日)23:59まで
【応募方法】
１.コナミアミューズメントの公式Xをフォローします。
２.スマスロ『銀河英雄伝説 Die Neue These』のキャンペーン該当ポストをリポストします。
【当選発表】
当選者の発表は、2026年1月末までに賞品の発送（QUOカードPayのコード送付）をもって代えさせていただきます。