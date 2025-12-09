神戸親和大学と連携協定を締結しました！

国立大学法人東京学芸大学（左から田中副学長、松田学長、國分学長、中島副学長）

東京学芸大学と神戸親和大学は、これまで教員・教育支援人材育成リカレント事業において連携しておりましたが、このたび新たに連携協定を締結いたしました。

教員養成フラッグシップ大学である本学と、通信教育部で多数の教員養成実績のある神戸親和大学とで、多面的な連携のもとに、教員・教育支援者養成に関してより一層の充実や発展を目指し、連携してまいります。



國分学長： 神戸親和大学様とはリカレント事業で多大なるご協力をいただいているところで、大変ありがたく思っております。この事業は、教師不足が言われるようになった昨今、先を見越した取り組みとして一層その重要性を増し、各界から注目されております。このようにタッグを組んできた神戸親和大学との意見交換を通じて、改めて連携協定を結ぶという今回の運びとなった次第です。これを機会にリカレント事業だけでなく、多くの事業で連携協力していければと考えております。



松田学長：リカレント事業を通じて、これまでも協同させていただいたところですが、本学は地域的な教員養成において、兵庫県内で一定の実績を有する大学です。また、東京学芸大学は、フラッグシップ大学で、教員養成大学の中心の大学であり、ぜひ色々な形で関わらせていただき、日本全国の教員養成の質やそのあり方を考える一助になるような動きが取れればと考えております。



田中副学長：国立大学の皆様も同じかと思いますが、少子化や教員志願者の減少が進む今日、とりわけ一私学の立場では自分の大学だけでできることに限りがあります。そのため、このような形で実績のある国立大学その他と手を結んでいくということが必要になってきます。具体的には、実際に大学で行われるカリキュラムに関して、新しい取り組みにつながると考えております。この協定を軸に、新しい協同的なカリキュラムや取り組みができればと、心より期待しているところでございます。兵庫県や関西には東京学芸大学の卒業生たちが数多く学校に勤めておりますので、東京学芸大学さんが持っておられるカリキュラム等も学ばせていただきながら本学独自の強いプログラム等も開発してまいりたいと考えております。



協定書署名後には、本学の大学公式ウェブマガジン「edumotto」の学生記者より、連携協定締結の経緯や今後の取り組みに関する質問が寄せられ、両大学の出席者は一つひとつの質問に丁寧に応答しました。学生記者との対話を通じて、協定式は和やかな雰囲気のうちに締めくくられました。