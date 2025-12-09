福岡県での農林漁業のお仕事に興味がある方におすすめのセミナー＆相談会！農業・林業・漁業に興味はあるが、どこで情報を知れるのかわからない。そういう方には必見！実際に働いている方の話を聞いてみませんか。

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター

2026年1月17日開催　ふくおか農林漁業　新規就業セミナー＆個別相談会

福岡県内の"農林漁業者""農林漁業団体"農林漁業の就業に力をいれている"市町村"などへ直接


相談ができる時間です。是非直接会って話を聞いてみましょう!



【対象】お気軽にお越しください！


●農林漁業を仕事として始めたい方


●農業法人等への就職を希望する方


※オンラインでの個別相談も実施しております。


　 事前予約が必要となります。





『ふくおか　農林漁業新規就業　セミナー＆個別相談会』


◆開催概要◆


【日時】２０２6年１月１7日（土）


　　　 ［受付時間11:30～］


【会場】西鉄ホール　ソラリアステージビル６F


　　　（福岡市中央区天神2-11-3）


【定員】１００名


【費用】無料


【1部】12：00～13：00　セミナー


【2部】13：00～16：00　個別相談会


　※本会は2部構成となっております。


　※オンライン参加申込締切２０２６年１月１5日（木）


　※会場参加の場合は、当日飛び込み参加も可能です。



お申込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfewYjVZDVDK75GBg4JJISqNtvi2_lB0V52TH86tXJglP4CRw/viewform
申込フォーム



◆内容◆


　セミナー内容


　農林漁業に就業した先輩などを講師にお迎えし、体験談を語っていただきます。


　農業・林業・漁業での新規就業をお考えの方、興味をお持ちの方などみなさまのご参加をお待ちして


　おります!　


　13：00～の個別相談でもセミナー講師のブースもご用意しています。


　セミナーで質問できなかった内容を直接聞いてみましょう！



　個別相談会


　福岡県内の“農林漁業者”“農林漁業団体”農林漁業の就業に力を入れている“市町村”などへ直接相談が


　できる時間です。是非直接会って話を聞いてみましょう！



　県外からの相談も可能（事前予約制）


　ZOOMにて個別相談へ参加が可能です。


　セミナーは現地参加のみとなりますのでご了承ください。



◆専用ホームページ◆


詳細はこちら :
https://ahc-net.co.jp/lp/fukuoka.syunou_seminar2025/Jobseeker/
2026年1月17日開催　ふくおか農林漁業　新規就業セミナー＆個別相談会ホームページ


「雇用就農者トライアル就農支援事業」


■ お問い合わせ


092-733-8293 092-725-3622


E-mail:fukuoka.syunou_seminar@ahc-net.co.jp


専用サイト:https://www.ahc-net.co.jp/lp/fukuoka.syunou_seminar2025/


〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目8番41号 福岡朝日会館



主催:福岡県


「雇用就農者トライアル就農支援事業」福岡県委託事業


運営事務局(受託事業者):株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 事業開発部