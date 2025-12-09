福岡県での農林漁業のお仕事に興味がある方におすすめのセミナー＆相談会！農業・林業・漁業に興味はあるが、どこで情報を知れるのかわからない。そういう方には必見！実際に働いている方の話を聞いてみませんか。
2026年1月17日開催 ふくおか農林漁業 新規就業セミナー＆個別相談会
福岡県内の“農林漁業者”“農林漁業団体”農林漁業の就業に力をいれている“市町村”などへ直接
相談ができる時間です。是非直接会って話を聞いてみましょう!
【対象】お気軽にお越しください！
●農林漁業を仕事として始めたい方
●農業法人等への就職を希望する方
※オンラインでの個別相談も実施しております。
事前予約が必要となります。
『ふくおか 農林漁業新規就業 セミナー＆個別相談会』
◆開催概要◆
【日時】２０２6年１月１7日（土）
［受付時間11:30～］
【会場】西鉄ホール ソラリアステージビル６F
（福岡市中央区天神2-11-3）
【定員】１００名
【費用】無料
【1部】12：00～13：00 セミナー
【2部】13：00～16：00 個別相談会
※本会は2部構成となっております。
※オンライン参加申込締切２０２６年１月１5日（木）
※会場参加の場合は、当日飛び込み参加も可能です。
お申込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfewYjVZDVDK75GBg4JJISqNtvi2_lB0V52TH86tXJglP4CRw/viewform
申込フォーム
農業
林業
漁業
◆内容◆
セミナー内容
農林漁業に就業した先輩などを講師にお迎えし、体験談を語っていただきます。
農業・林業・漁業での新規就業をお考えの方、興味をお持ちの方などみなさまのご参加をお待ちして
おります!
13：00～の個別相談でもセミナー講師のブースもご用意しています。
セミナーで質問できなかった内容を直接聞いてみましょう！
個別相談会
県外からの相談も可能（事前予約制）
ZOOMにて個別相談へ参加が可能です。
セミナーは現地参加のみとなりますのでご了承ください。
◆専用ホームページ◆
詳細はこちら :
https://ahc-net.co.jp/lp/fukuoka.syunou_seminar2025/Jobseeker/
2026年1月17日開催 ふくおか農林漁業 新規就業セミナー＆個別相談会ホームページ
「雇用就農者トライアル就農支援事業」
■ お問い合わせ
092-733-8293 092-725-3622
E-mail:fukuoka.syunou_seminar@ahc-net.co.jp
専用サイト:https://www.ahc-net.co.jp/lp/fukuoka.syunou_seminar2025/
〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目8番41号 福岡朝日会館
主催:福岡県
「雇用就農者トライアル就農支援事業」福岡県委託事業
運営事務局(受託事業者):株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 事業開発部