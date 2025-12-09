ハイアット リージェンシー 京都、開業20周年―これまでのご愛顧に感謝を込めて、節目のアニバーサリーにふさわしいおもてなし―

ハイアット リージェンシー 京都

ハイアット リージェンシー 京都（京都市東山区三十三間堂廻り644番地2、総支配人：ティモシー・オドリスコール）は、2026年3月15日に開業20周年を迎えます。当ホテルは、2006年にインターナショナルホテルとして開業して以来、東山七条の歴史的景観に囲まれた環境を生かし、京都の歴史や伝統、美意識が感じられる唯一無二の滞在価値を提供してまいりました。

東山エリアには、京都国立博物館や智積院、養源院、三十三間堂など、長い歴史を受け継ぐ文化・宗教施設が点在しており、当ホテルは京都の奥深い魅力に触れる拠点として国内外のゲストにご利用いただいています。館内には、京都の職人技を取り入れた意匠や、四季を感じられる庭園空間を備え、ご宿泊のお客さまだけでなく、ご婚礼や会食などさまざまなご利用シーンで、京都ならではの情緒と心地よさを感じていただける時間と空間、ホスピタリティを提供しています。

また、幅広い目的・規模に対応する会議・宴会施設、ケータリングなどを通じて、企業や地域団体のイベント、国際的な会議など多様な交流の場を支え、地域経済の活性化にも貢献しています。

開業20周年を迎える2026年は、これまでのご愛顧に感謝を込めて、宿泊、レストラン、スパ、イベント・宴会、ウエディングなど各分野で、記念の取り組みを順次展開していきます。

ハイアット リージェンシー 京都はこれからも地域に根ざしたホテルとして、国内外のお客さま、そして地域の皆さまとともに歩み続け、期待を超える体験価値の提供に努めてまいります。

【20周年記念ロゴについて】

開業20周年を迎えるにあたり、節目を象徴する20周年記念ロゴを制作いたしました。

本ロゴは、当ホテルのゲストジャーニーカードのイラストデザインを手がけてきたデザイナーを起用し、開業以来紡いできたご縁が今後も続いていくことへの願いを込めて制作したものです。

ロゴデザインは「2」と「0」をひとつながりに構成することで、当ホテルが開業以来、多くのお客さまと築いてきた継続的なつながりと、そのつながりがこれから先も長く続き、より深まっていく未来への希望を込めています。

当ホテルでは、このロゴをあしらった20周年オリジナルピンバッジを制作し、スタッフが記念ロゴのバッジを身に付けてお迎えすることで、お客さまに20周年イヤーの特別な雰囲気を感じていただくとともに、節目の年にふさわしい一体感とおもてなしの気持ちをお届けいたします。

【20周年記念ディナー＆朝食付き 特別ステイパッケージ】

20周年を記念してご用意する、特別なステイパッケージです。館内レストランのトラットリア セッテでのアニバーサリーディナーや、オールデイダイニング・カフェ 33での朝食に加え、ご滞在の記念として、ホテルロゴ入りのオリジナルアイテムがついた特別仕様となっています。

＜内容＞

販売期間：2026年1月10日（土）～

料金：80,000円～

（1泊2名利用時／税金・サービス料込）

食事：オールデイダイニング・カフェ 33 朝食、

トラットリア セッテ 20周年記念ディナー

（2名様分／税金・サービス料込）

客室一例

20周年記念アイテム：オリジナル日本酒（180ml）2本、ロゴ入り木製升（1室2個）/ 2名利用時

【レストラン＆バー 20周年特別メニュー】

館内のレストラン＆バーではこれまでのご愛顧への感謝を込めて、各店舗の特色を生かしたコンセプトに基づいた、特別メニューやカクテルをご用意。アニバーサリーイヤーならではのひとときをお楽しみいただける内容となっています。

提供期間：2026年1月10日（土）～12月30日（水）

■オールデイダイニング・カフェ 33

20周年記念ランチ・ディナーコース

ランチ・ディナーでお楽しみいただける、素材の魅力を生かした華やかでモダンな特別コースをご用意しました。多彩な食材をバランスよく組み合わせ、丁寧に仕上げた特別メニューで幅広い年代のゲストにお楽しみいただける内容となっています。京都産サーロインを使用したメインディッシュを中心に、20周年ならではの豪華なメニューで、特別な時間を華やかに演出します。

＜メニュー＞

アミューズ：甘エビのタルタルとキャビアの

モナカ

前菜：フォアグラとリンゴコンポートの

クレープ、マスカルポーネ添え

スープ：季節のポタージュ

魚料理：鯛とキングプラウンとフェンネルの

コンフィのサラダ仕立て

メイン：京都産サーロインのグリル、

ポテトピューレ、赤ワインソース

デザート：ガトーショコラ

料金：ペアで20,000円（税金・サービス料込）

※事前予約制 ※予約は2名様より

■トラットリア セッテ

20周年記念コース Che buona L’Italia.（なんて美味しいイタリア！）

20周年を記念して、イタリア各地の伝統的な郷土料理をトラットリア セッテならではのスタイルで構成した特別ランチ・ディナーコースをご用意しました。時代を超えて愛されてきた定番料理を中心に、イタリアの食の魅力を味わっていただける内容となっています。

＜メニュー＞

前菜：ブッラータ（ブッラータチーズ、生ハム、ローストトマト、

ピッツァフラットブレッド）

スープ：カッチュッコ・トスカーノ

（魚介を煮込んだトスカーナ風の伝統的なスープ）

パスタ：カルボナーラ・クラシカ（自家製タリアテッレ、

卵黄とペコリーノを使ったクラシックなカルボナーラ）

メイン：オッソブーコ・ミラネーゼ（仔牛すね肉の赤ワイン煮込み、サフランリゾット添え、サルサヴェルデ）

デザート：ティラミス

特典：フェッラーリ DOC グラスワイン お一人様につき1杯付き

料金：ペアで20,000円（税金・サービス料込）

※事前予約制 ※予約は2名様より

■ Touzan バー

20周年記念シグネチャーカクテル

Touzan バーでは、20周年にちなんだテーマ性のあるシグネチャーカクテル3種と、ホテルロゴカラーをイメージしたモクテル1種をご用意しました。ウイスキーやジンなどのスピリッツをベースに、和のエッセンスを取り入れた、特別な一杯をお楽しみいただけます。

※価格はすべて税金・サービス料込

＜カクテル＞

XX マティーニ（Twenty Martini） 2,000円

タンカレー No.10 とアードベッグ10年を組み合わせたスモーキーなアニバーサリーマティーニ。2つの “10” が重なり「20周年」を象徴する一杯です。柑橘香の華やかさとピートの余韻が調和、ドライで奥行きのある仕上がりになっています。

ル ブールヴァール ドール

（Le Boulevard d’Or） 2,000円

クラシックカクテル「ブールヴァルディエ」を、シーバスリーガル20年をベースに再構成した特別仕様の一杯です。熟成ウイスキーの豊かな香りに、カンパリのビター感とベルモットの甘やかさが重なり、芳醇な余韻が広がります。そこへ山椒ビターズがそっと和のアクセントを添えています。

リージェンシー 20（Regency 20） 2,000円

スタンダードカクテル「フレンチ 75」に着想を得たアニバーサリーカクテル。ハイアットのロゴの“紫”をイメージした色合いに仕上げています。季の美ジンの繊細なボタニカルとバイオレットの甘みが調和し、シャンパンが華やかさを引き立てます。

＜モクテル＞

リュミエール ヴィオレット（Lumiere Violette） 2,000円

バイオレットとエルダーフラワーの香りを重ね、紫を基調とした色合いに仕上げたモクテルです。

フローラルな香りと優しい甘みに、レモンの酸味が爽やかなアクセントを添えます。

【20周年記念 スパ限定パッケージ】

RIRAKUスパ アンド フィットネスでは20周年を記念して、全身が整う特別なボディメンテナンスプランをご用意しました。トリートメントやスパエリアの利用を組み合わせ、心と身体がほどけるような安らぎをご体感いただける、アニバーサリー限定メニューです。

＜内容＞

A. スパ＆キュイジーヌ 20周年特別プラン

ランチ＋トリートメント90分 30,000円

B. 3時間たっぷりスパ（ペア限定）

ジャグジー30分＆スパトリートメント150分

／スパスイート利用 ペアで100,000円

※スパトリートメントは、鍼灸・指圧・美容鍼・オイルボディ・フェイシャルから2種類をお選びいただけます。

※価格はすべて税金・サービス料込

※事前予約要（空き状況によりご予約いただけない場合がございます）

※オーガニックのお菓子やハーブティをご用意いたします。

※他の割引・特典・会員プログラムとの併用不可

【20周年アニバーサリー バンケットプラン】

ハイアット リージェンシー 京都の20周年を記念してご用意した特別プランです。選べるお料理スタイルと2時間のフリードリンクに加え、20周年を記念したオリジナルカクテルなど、多彩な特典をセットにしました。企業のレセプションやご宴会、各種記念パーティー、同窓会、懇親会など幅広いお集まりにご利用いただけます。

20年の歴史の中で料理とサービスの両面で信頼と定評を培ってきた当ホテルが、皆さまのご利用シーンに心に残るひとときと心地よい空間をご提供いたします。

バンケットルーム一例。サラウンド プロジェクション システムを完備した「ザ・ボールルーム」

期間：2026年1月1日（木）～12月31日（木）

料金：お一人様 20,000円

※会場費・音響照明基本料（有線マイク2本等）・装花・税金・サービス料が含まれています。

■プラン内容

お料理（形式をお選びいただけます）

西洋料理コース（20名様～）／ブッフェ料理（着席または立食：30名様～）／卓盛ブッフェ（着席：20名様～）

お飲み物

2時間フリードリンク（ビール・赤ワイン・白ワイン・ソフトドリンク）

※追加ドリンク 1種 500円（税金・サービス料込）

■プランご成約特典

・20周年を記念したカクテルをご用意

・プラン外のスパークリングワイン・日本酒またはウイスキーのうち、1アイテムを進呈

・World of Hyatt ポイント進呈

＜お申込み・お問い合わせ＞

ハイアット リージェンシー 京都 京都セールスオフィス

電話 : 075-541-3161 (午前9時～午後6時)

Email : sales.kyoto@hyatt.com

【20周年記念プレミアムウエディングプラン】

「縁 - Enishi - つながる、こころ」をテーマに、「20周年記念プレミアムウエディングプラン」をご用意しました。新郎新婦お二人とご列席の皆さまとのつながりを大切に、心温まるひとときをお届けする限定プランです。20周年ならではのメニューや特典を取り入れ、ご家族やご友人と過ごすかけがえのない時間を演出します。

＜プラン概要＞

対象期間：2026年1月1日(木)～12月31日(木)

料金：50名様：2,200,000円

（税金・サービス料込）

※1名様追加：29,000円（税金・サービス料込

＜プランに含まれているもの＞

20周年特別コースメニュー／ドリンク／ウエディングケーキ／装花／親族控室／テーブルコーディネート／音響・照明・BGM／司会／介添／ブーケ／サービス料

＜特典内容（最大112万円相当）＞

ドレス 最大20万円相当ご優待／新郎新婦ご宿泊プレゼント (特別仕様のお部屋・朝食付)／ブライダルエステ無料アップグレード（30分→60分）／ご結婚1周年記念ディナーご招待 (ペア) ／挙式料30％OFF／20周年記念特別コースメニューご提供／ご招待者様へのタクシーチケット（京都駅→ホテル片道）

※他の割引・特典・会員プログラムとの併用不可

ハイアット リージェンシー 京都は20周年の感謝とともに、これからも皆さまに選ばれるホテルを目指し、お客さま一人ひとりに寄り添いながら、心に残る体験と価値をお届けするべく、より一層魅力あるサービスを提供してまいります。

すべての20周年記念特別メニュー・パッケージ商品では、

※一部除外日がございます。

※満席・満室により、ご予約いただけない場合がございます。

※状況によりメニュー内容や企画内容が変更になる場合がございます。

ハイアット リージェンシー 京都 ホテル概要

所在地： 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2

電話番号： 075-541-1234（代表）

最寄り駅： JR京都駅よりタクシーで約10分、京阪電車七条駅より徒歩約7分

階数： 地上5階建て

延べ床面積：27,358.96平方メートル

総客室数： 187室

料飲施設： オールデイダイニング・カフェ 33（サーティースリー）、日本料理・東山、

イタリアン・トラットリア セッテ、Touzanバー

宴会施設： 大宴会場 1室、中宴会場 2室、小宴会場 6室

スパ： RIRAKUスパ アンド フィットネス

駐車場： 70台収容

ＵＲＬ： http://kyoto.regency.hyatt.jp

ハイアット リージェンシー 京都は、感染症予防対策において国際的な衛生基準を満たした施設であることを証明するジーバック・スター・ファシリティ・アクレディテーション（以下GBAC STAR(TM)認証）も取得しています。

ハイアット リージェンシー 京都について

ハイアット リージェンシー 京都は、古の自然・歴史を今に伝える緑豊かな東山七条の一角に位置し、京都国立博物館、三十三間堂などの名所史跡に囲まれています。ホテルのデザインはスーパーポテト杉本貴志氏の総監修によるもので、和の伝統美を現代の感性で表現したコンテンポラリージャパニーズをコンセプトにしています。ホテルが位置する東山七条は、後白河天皇（在位：1155～1158年）の旧御領である広大な敷地の一角をなし、ホテル内の由緒ある日本庭園からは、悠久の歴史と移ろい行く古都の季節を感じることができます。

ハイアット リージェンシー 京都では、斬新かつスタイリッシュな3つのレストラン、バーをお楽しみいただけます。京都ならではの食材を用い、素材の持ち味を存分に引き出しながら、創造性豊かにそしてリラックスした雰囲気でご提供いたします。

ハイアット リージェンシーについて

ハイアット リージェンシーは、世界50カ国以上で235軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHyattRegency%2F%3Ffref%3Dts)、X、Instagram(https://www.instagram.com/hyattregency/?hl=en)で、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。