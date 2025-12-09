【埼玉県】ねんりんピック彩の国さいたま2026 カウントダウンボードが完成！県内5か所に設置しました！
埼玉県
令和8年11月に本県で初開催となるねんりんピック彩の国さいたま2026（以下、「大会」という）を広く周知するとともに、開催気運の醸成を図るため、県内5か所にカウントダウンボードを設置しました。 県民の皆さまに大会開催までの残り日数をお知らせします。
1 設置期間
令和7年12月8日（月曜日）～令和8年11月10日（火曜日）
2 設置場所
埼玉県庁、さいたま市役所、熊谷市役所、所沢市役所、越谷市役所
埼玉県庁
さいたま市役所
3 問合せ先
福祉部ねんりんピック推進課 総務・企画担当
Eメール nenrin@pref.saitama.lg.jp
電話 048-830-7182
＜参考＞「大会開催1年前イベント」の様子
令和7年12月6日（土曜日）にイオンレイクタウンmori で開催された「大会開催1年前イベント」にて、カウントダウンボードの発表を行いました。
＜参考＞「ねんりんピック彩の国さいたま 2026」の概要
ねんりんピックとは、60歳以上の方を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典です。
【名称】 第 38 回全国健康福祉祭埼玉大会
【愛称】 ねんりんピック彩の国さいたま 2026
【主催】 厚生労働省、埼玉県、さいたま市、 （一財）長寿社会開発センター
【共催】 スポーツ庁 【テ ーマ】 咲き誇れ！ 長寿と笑顔 彩の国
【会期】 令和8年11月7日（土曜日）～10日（火曜日）の4日間
【開催種目】 30種目（24市町）
【参加予定人員】 延べ約60万人（観客含む）