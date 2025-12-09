【埼玉県】ねんりんピック彩の国さいたま2026 カウントダウンボードが完成！県内5か所に設置しました！

埼玉県

令和8年11月に本県で初開催となるねんりんピック彩の国さいたま2026（以下、「大会」という）を広く周知するとともに、開催気運の醸成を図るため、県内5か所にカウントダウンボードを設置しました。 県民の皆さまに大会開催までの残り日数をお知らせします。

1 設置期間

令和7年12月8日（月曜日）～令和8年11月10日（火曜日）

2 設置場所

埼玉県庁、さいたま市役所、熊谷市役所、所沢市役所、越谷市役所

埼玉県庁さいたま市役所3 問合せ先

福祉部ねんりんピック推進課 総務・企画担当

Eメール nenrin@pref.saitama.lg.jp

電話 048-830-7182

＜参考＞「大会開催1年前イベント」の様子

令和7年12月6日（土曜日）にイオンレイクタウンmori で開催された「大会開催1年前イベント」にて、カウントダウンボードの発表を行いました。

＜参考＞「ねんりんピック彩の国さいたま 2026」の概要

ねんりんピックとは、60歳以上の方を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典です。

【名称】 第 38 回全国健康福祉祭埼玉大会

【愛称】 ねんりんピック彩の国さいたま 2026

【主催】 厚生労働省、埼玉県、さいたま市、 （一財）長寿社会開発センター

【共催】 スポーツ庁 【テ ーマ】 咲き誇れ！ 長寿と笑顔 彩の国

【会期】 令和8年11月7日（土曜日）～10日（火曜日）の4日間

【開催種目】 30種目（24市町）

【参加予定人員】 延べ約60万人（観客含む）