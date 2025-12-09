【ティファニー】MLSカップで初優勝したインテル・マイアミCFをティファニー製トロフィーで祝福

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

ティファニーは、2025年12月6日（現地時間）MLSカップで優勝に輝いた「インテル・マイアミCF」をアウディが提供するティファニー製のトロフィーで祝福しました。

2008年より制作されているMLS フィリップ・F・アンシュッツ・トロフィーは、アウディ提供であり、MLSカップ優勝チームに毎年授与されます。高さ24インチ（約61cm）、重さ43ポンド（約20kg）のトロフィー。スターリングシルバー製のトロフィーには、フィールド上で戦う22人の選手を象徴する、2つの11面ハンドルがデザインされています。トロフィーの下部には北米の地図があり、MLSカップの優勝チームの本拠地が星で示されています。職人は伝統的な銀細工技術に加え、新時代の銀細工技術を駆使しています。

ティファニーはまた、MLS イースタン・カンファレンスおよびウェスタン・カンファレンスのトロフィー、ならびにシーズン最優秀選手に贈られるMLS ランドン・ドノバンMVPトロフィーも制作しています。

ティファニーは160年以上にわたり、世界で最も高く評価されるスポーツトロフィーの数々をデザインし、手作業で製作してきました。競技のエネルギーに触発され、スポーツ功績の尊い象徴であるティファニー製のトロフィーは、アスリートの献身と卓越性への永続的な賛辞です。