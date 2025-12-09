希少な国産紅茶「雅紅茶」、『おもてなしセレクション2025』にて特別賞「郵便局のネットショップ賞」を受賞

有限会社ガーラジャパン

有限会社ガーラジャパン/雅紅茶（本社：佐賀県鳥栖市弥生が丘4-175-1、代表：佐藤英治）が展開する和紅茶ブランド「雅紅茶（みやびこうちゃ）」の『和紅茶 プレミアムミルクティーコレクション』が、日本の優れた商品・サービスを世界に広めるプログラム「おもてなしセレクション2025（第2期）」において、特別賞「郵便局のネットショップ賞」を受賞いたしました。

■受賞詳細ページ https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-092/

■特別賞「郵便局のネットショップ賞」受賞について

和紅茶 プレミアムミルクティーコレクション

「おもてなしセレクション」は、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的としたアワードです。

今回、当商品が受賞した特別賞「郵便局のネットショップ賞」は、受賞対象商品の中から、日本郵便株式会社が「ネットショップ」での販売に特に適した商品に対し贈られる賞です。 在日外国人有識者による「日本らしい繊細な味わい」への高評価に加え、流通のプロフェッショナルである日本郵便の視点から、「贈答品としての魅力」「パッケージの美しさ」、そして「高いEC適性」が認められての選出となりました。

■受賞商品：雅紅茶「和紅茶 プレミアムミルクティーコレクション」

「雅紅茶」は、日本の風土で育まれた茶葉を使用した、渋みが少なく優しい甘みが特徴の国産紅茶（和紅茶）ブランドです。 受賞した『プレミアムミルクティーコレクション』は、ミルクティーに最適な茶葉を厳選し、ご自宅で手軽に本格的なカフェの味を楽しめるセットです。

＜商品の特長＞

■今後の展望

＜商品の特長＞

・希少な国産茶葉を使用： 日本の生産者が丁寧に育てた茶葉を使用し、海外産にはない「ほのかな甘み」と「柔らかな香り」を実現。
・ミルクティーにあう紅茶： ミルクを注いでも紅茶の風味が損なわれないよう、コクと香りのバランスを追求。
・ギフトに最適なデザイン： 「雅」の名にふさわしい上品なパッケージデザインは、贈り物としても高い評価をいただいています。

今回の特別賞受賞を励みに、「雅紅茶」では日本の「和紅茶文化」を国内外へさらに広めていくとともに、日常に「丁寧な暮らし」と「安らぎの時間」をお届けできる商品開発に邁進してまいります。

■商品概要

■「雅紅茶」について

■会社概要

商品名：雅紅茶 和紅茶 プレミアムミルクティーコレクション
価格：3,797円（税抜）
販売場所：
- 雅紅茶 公式オンラインショップ
- （楽天市場）丁寧な暮らし Luruspot 雅紅茶公式ショップ

商号：有限会社ガーラジャパン/雅紅茶

代表者：佐藤英治

所在地：〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘4-175-1

事業内容：和紅茶の販売、ＥＣサイト運営など

【本件に関するお問い合わせ先】有限会社ガーラジャパン/雅紅茶 広報担当：佐藤雄貴 電話：0942-50-9614 メール： info@miyabi-blacktea.com