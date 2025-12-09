三方五湖の秘められた魅力に出会う旅-冬季限定「野鳥観察クルーズ」ー

福井県美浜町

福井県美浜町は、海や山、川、湖等、多様な自然に囲まれた人口約9,000人の小さな町。この町では、国内初の再生可能エネルギーで航行する遊覧船を開発し、悠久の歴史を持つ「三方五湖」の環境を保全とともに、地域資源を活かした新たな旅の魅力を提供しています。

水月湖を航跡を描きながら進む遊覧船

サステナブルな新体験「三方五湖ネイチャークルーズ」

この遊覧船が巡る舞台は、ラムサール条約湿地や日本農業遺産に認定され、国の名勝・若狭湾国定公園に指定された「三方五湖」。五つの湖それぞれが違った水質と景色を持つこのエリアは、貴重な湿地生態系と圧巻のパノラマを誇ります。

再生可能エネルギーで航行する電池推進遊覧船は、エンジン音や排気ガスがなく、驚くほど静かで、自然観察やバードウォッチングに最適で、県内外から注目を受けています。

久々子湖から浦見川へ向かう遊覧船

歴史と絶景をめぐる約50分の冬の航路

クルーズは、久々子湖を出発し、約360年前に人工掘削された歴史的運河「浦見川」から水月湖・菅湖を巡ります。観覧デッキからは360度の絶景と、水辺に広がる静寂の世界が広がります。

冬は、湖面の澄みきった水鏡、山々の稜線、シーズンならではの野鳥が楽しめるなど、一年の中でもとっておきの魅力に出会えます。

遊覧船のデッキから望む夕景

この冬だけのスペシャルイベント情報

1月～2月は、「野鳥観察クルーズ」を開催。日本野鳥の会ガイドによる解説で、初心者でもバードウォッチングが満喫できます。

開催日時（詳細は近日中にホームページ・SNSでお知らせします。）

1月／10日（土）、18日（日）、31日（土）

2月／7日（土）、15日（日）、22日（日）、28日（土）

各回 10：15～11：45

他に、花火クルーズや自然観察クルーズ、年縞クルーズ、星空クルーズ等、多彩なイベントクルーズを随時開催。詳細・最新情報は、公式サイト、SNSをご確認ください。

乗船案内

遊覧船デッキから360°パノラマビューを望む- 出航時刻：9:30／10:45／13:00／14:15／15:30- 乗船時間：約50分- 乗船料金：大人1,980円、小学生990円、未就学児無料- 発着：美浜町レイクセンター- 予約・問合せ：0770-47-5960／lakecenter@town.fukui-mihama.lg.jp- ホームページ・SNSで最新情報発信中目が覚めるような青と、やわらかな光に包まれる三方五湖

三方五湖ネイチャークルーズは、安全・安心、環境保全に配慮した運航を実現しながら、この土地にしかない唯一無二の体験を提供します。冬の三方五湖で、新しい“自然の感動”と特別なひとときをお過ごしください。

2023年4月開業美浜町レイクセンター

美浜町観光誘客課 施設連携グループ

担当：リーダー 和多田 康宏

〒919-1124 福井県三方郡美浜町早瀬24-4-1

TEL：0770-47-5960 FAX：0770-47-5961

MAIL：lakecenter@town.fukui-mihama.lg.jp