LIGHT WALK ODAIBAとのコラボにより光とアートが共鳴するANREALAGE初の「空中ファッションショー上映会」を12月14日（日）に開催

東京都は、臨海副都心エリアの進出事業者と協働して、来訪者がエリアを回遊しながら楽しめるまちづくりを進めています。この一環として、令和７年12月４日（木）～12月27日（土）、まち全体が光に包まれるイルミネーションイベント「LIGHT WALK ODAIBA」（主催：ODAIBAイルミネーション実行委員会、事務局：東京都港湾局）を開催しております。

この度、先鋭的なファッション表現で世界的に評価される「ANREALAGE（アンリアレイジ）」と、障害のある作家と共に新たな文化の創造を目指す「HERALBONY（ヘラルボニー）」がコラボレーションし話題を集めた2026年春夏パリコレクションの映像が、特別演出の「空中ファッションショー上映会」として12月14日（日）に「LIGHT WALK ODAIBA」で凱旋上映されます。

当日は、シンボルプロムナード公園・夢の大橋付近の上空で、音や光の演出を手がける「MPLUSPLUS」の縦９m×横６mの巨大LEDビジョンを使用し、2026年春夏パリコレクションでのファッションショーの映像を夜空に浮かび上がらせる“光とファッションの融合ステージ”を展開。幻想的な冬のお台場を舞台にした新しいファッション体験を創出します。ルックが映像で登場し、会場全体が“光とアートが共鳴する空間”へと変貌、臨海副都心エリアに新たな文化的にぎわいをもたらします。

開催日程：令和7年(2025年) 12月14日(日)

※雨天・強風の場合、15日（月）に延期、または中止の可能性がございます。開催について変更がある場合は、14日にLIGHT WALK ODAIBAのウェブサイトや公式SNSにて、お知らせいたします。

開催時間：17:30／18:30／19:30予定

開催場所：シンボルプロムナード公園 夢の大橋付近上空（東京都江東区有明３丁目）

「ANREALAGE」について

ANREALAGE（アンリアレイジ）は、デザイナー森永邦彦氏によるファッションブランド。 「日常（REAL）」「非日常（UN REAL）」「時代（AGE）」の融合をテーマに、革新的な表現を展開。 2003年に設立され、2014年よりパリコレクションに正式参加。世界的に高い評価を得ている。

「HERALBONY」」について

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。国内外の障害のある作家とIPライセンス契約を結び、自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、さまざまな形で異彩を社会に送り届ける多様な事業を展開。

「LIGHT WALK ODAIBA」について

「LIGHT WALK ODAIBA」は、光に導かれてエリア内を回遊することで、この臨海副都心の魅力をより一層体感していただけるストーリー体験型イルミネーションイベントです。

広々としたシンボルプロムナード公園の夢の大橋をメイン会場に、約2kmにわたり点在する18か所の光のスポットをひとつ のルートとしてつなぎ、エリア全体を歩いて楽しめる“光の回遊空間”を創出しています。

開催期間：12月4日（木）～12月27日（土）

開催時間：各日16:00～21:30 点灯予定

開催場所：シンボルプロムナード公園ほか

（東京都江東区有明3丁目地先）

主催：ODAIBAイルミネーション実行委員会

（事務局：東京都港湾局）

共催：東京臨海副都心グループ

公式ホームページ、公式SNSアカウント

最新の情報は公式ホームページ、X、Instagramで順次発信予定です。

■公式ホームページ

https://lightwalkodaiba.jp

■X(旧Twitter):@lightwalkodaiba

https://x.com/lightwalkodaiba

■Instagram:@lightwalkodaiba

https://www.instagram.com/lightwalkodaiba