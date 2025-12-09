洗濯するだけで節水に貢献！”洗剤を使わない洗濯”でSDGsに貢献するホテルランドリー「wash+ Comfort」が累積節水量をサービスサイトに掲載開始

株式会社wash-plus

株式会社wash-plus(本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎)が展開する宿泊施設向けランドリー「wash+ Comfort」（ウォッシュプラス コンフォート）が、累積節水量とホテル種別節水量・稼働数モデルケースの情報について、掲載を開始しました。

洗うだけで水資源保全に貢献する最先端ホテルランドリー

資料請求・お問い合わせ :https://wash-plus-c.jp/

「wash+ Comfort」は、”洗剤を使わない洗濯”と業務用洗濯機の使用で、従来の汎用ホテルランドリー縦型洗濯機と比較し、大幅な節水を実現しています（High-endモデル約70％・Standardモデル約50％）。また、合成化学物質や香料が含まれないアレルゲンフリーの洗濯のため、排水汚染の軽減にも貢献しています。

すべてのモデルにランドリー専用IoTシステムを搭載し、売上・稼働管理のオンライン化や完全キャッシュレス化、他言語案内などを実現。

水資源保全とホテルの人手不足対策に同時に貢献する、「SDGs×DX」の最先端ホテルランドリーとして注目を集め、全国に急速に拡大しています。

「SDGs×DX」で水資源保全を”見える化”累積節水量を1日1人当たりの飲用水で換算し地図イラストで視覚化（画像は2025年12月1日現在のデータ）

今回サービスサイトで掲載する累積節水量は、IoTシステムが蓄積したデータから「wash+ Comfort」の稼働数を抽出し、機器ごとの想定節水量と掛け合わせ算出しています。

ホテルのコインランドリー稼働にIoTシステムを導入し、売上・稼働管理を実現しているのは、国内では「wash+ Comfort」以外に例を見ないため、「wash+ Comfort」ならではの情報提供となっています。

また、累積節水量を

・1日一人当たりの飲用水分必要量

・米作りに必要な水量

・水道料金

にそれぞれ換算し、イラストを添え、水資源保全への貢献を分かりやすく”見える化”しました。

累積節水量は、今後月初に継続更新されていく予定です。

▼wash+ Comfort サービスサイト 累積節水量「水資源を守るせんたく」ページ

https://wash-plus-c.jp/save_water/

ホテル種別節水量・稼働数モデルケースも新たに掲載ご採用いただいた施設のデータから計算したホテル種別の節水量・稼働数のモデルケースを掲載

これまでご採用いただいた施設のデータから計算した、ホテル種別の節水量や稼働数のモデルケースを、導入検討の参考資料として新たに掲載しました。

このデータも、IoTシステムで稼働管理している「wash+ Comfort」ならではの情報提供となっています。

▼wash+ Comfort サービスサイト 導入プランと機種「ホテル種別節水量・稼働数モデルケース」ページ

https://wash-plus-c.jp/for-manage/#sessui

時代のニーズに応える新しい宿泊施設向けランドリー「wash+ Comfort」

wash-plusは、「コインランドリーwash+（ウォッシュプラス）」の運営を通して全国で多くのランドリー運用の実績を持っており、宿泊施設向けランドリー「wash+ Comfort（ウォッシュプラス コンフォート）」はその技術を宿泊施設向けに最適化したものです。

「wash+ Comfort」は、特許技術である”洗剤を使わない洗濯”とともに、省スペース設置、キャッシュレス決済・多言語表示の標準装備、リアルタイム売上管理システムなど、ホテルの人手不足対策、SDGs貢献促進といった時代のニーズに的確に応えます。

アレルゲンフリーで誰もが安心して利用できる洗濯技術「wash+ Technology」

wash-plusは、洗濯専用に製造された無色・無臭のアルカリイオン電解水「wash+ Water（ウォッシュプラス ウォーター）」を使用し、洗剤ではなくイオンの力で洗濯する特許技術「wash+ Technology（ウォッシュプラス テクノロジー）」を持っています。敏感肌の方やアレルギー体質の方でも安心して利用できます。合成香料による化学物質過敏症の心配もありません。

ホテル・旅館のランドリーの新規設置・リニューアルのご相談を承っております

ホテル・ゲストハウス・シェアハウス・寮・その他宿泊施設へのランドリー導入をご検討の企業様のご相談を承っております。新規設置、リニューアルいずれの実績も持っておりますので施設に合わせた最適なご提案をさせていただきます。

楽しい旅行・宿泊体験を、SDGsにも貢献できるアレルゲンフリーなランドリーで更に充実したひとときに。

資料請求・お問い合わせ :https://wash-plus-c.jp/

株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。