【日本初上陸】韓国トップ調香師が手掛けるフレグランスブランドHEMET(ヘメット)が2025年12月10日(水)発売開始！

株式会社インテルコスメシ・ジャパン

| HEMET（ヘメット）とは

イノベーティブな海外コスメ＆フレグランスブランドを展開する株式会社インテルコスメシ・ジャパン(本社 東京都渋谷区/代表取締役社長 豆田 健司)は、韓国発フレグランスブランドHEMET(ヘメット)のディフューザーを日本国内で販売。

2025年11月に韓国で生まれたフレグランスブランド。韓国のトップ調香師が素材本来の香りと安全な成分にこだわり、デビューアイテムとなるディフューザーを設計。装飾性よりも実用性を重視し、日常に寄り添う機能美を追求した製品を展開しています。

大切な記憶を香りとして呼び起こし、静かな存在感で一日に深みを添えます。

平凡な日常を感覚の旅へと変えてくれるHEMETの世界を、ぜひご体験ください。

| POINT

- パフュームレベルの香り立ち

韓国のトップ調香師が設計したエッセンシャルオイルと香料オイルをブレンド。

まるで洗練されたパフュームのような香り。

- ほのかで深みのある香りが長時間持続

大容量(500ｍL)のボトルのため、約2～3か月程香りをお楽しみいただけます。

※持続期間は、温度、湿度、空間条件によって異なります。

- 安全な成分

ヴィーガン認証を受けたトウモロコシ由来の植物性エタノールを使用しています。

- そのままギフトになるパッケージ

ラッピングせず、そのままギフトとして渡せるハンドル付きパッケージは、大切な人や自分へのギフトにぴったり。

| PRODUCT

HEMET(ヘメット)ハンドル付きパッケージ日常に寄り添う香り

主張しすぎず印象に残る「ちょうどいい」がデザインされた香りは、優しく華やかな3種類のラインナップ。洗練されたシンプルなデザインのボトルは、部屋のインテリアとしても最適です。

COTTON(コットン)500mL / 5,940円(税込)※リードスティック付

| COTTON

穏やかな週末の午後

陽だまりに揺れる洗濯物

柔らかな風に包まれるような清潔感溢れるパウダリーの香り

TOP : PURE COTTON

MIDDLE : MUGUET, JASMINE

BOTTOM : WHITE MUSK, SILK, IRIS

GARDEN(ガーデン)500mL / 5,940円(税込)※リードスティック付

| GARDEN

青々とした庭に芽吹き始める

ジャスミンやグリーンティーの新芽や上品なローズ

爽やかなフローラルグリーンの香り

TOP : GREEN NOTE, EUCALYPTUS, PINE

MIDDLE : ROSE, MUGUET, JASMINE

BOTTOM : MUSK

TULIP(チューリップ)500mL /5,940円(税込)※リードスティック付

| TULIP

朝のしっとりとした露に濡れた

純粋で優雅なチューリップの花

フローラルとグリーンが溶け合う豊かな香り

TOP : BERGAMOT, ORANGE, GREEN NOTE

MIDDLE : JASMINE, ROSE, TULIPE, FREESIA

BOTTOM : WOODY, MUSK

HEMET（ヘメット）

STORY

ブランドネームの「HEMET(ヘメット)」は

home(家)とmeet(出会い)の単語を掛け合わせて生まれた造語です。

こだわり抜いて作られた香りによって、日常のひとときが特別な瞬間に変わる。

HEMETのプロダクトがささやかな癒しをもたらす存在となれるよう願いが込められています。

取扱情報

◼︎インテルコスメシ・ジャパン公式オンラインストア

https://www.icjonline.jp/shop

◼︎MOOD or NATURE

https://www.instagram.com/mood_or_nature/

◼︎NICE WEATHER

...and more

※発売日については予告なく変更となる可能性がございます。

※最新のSHOP情報は公式オンラインストアにお問い合わせください。

会社概要：株式会社インテルコスメシ・ジャパン

インテルコスメシ・ジャパンは、2007年の設立以来、イタリアにおけるオーガニックコスメブランドのプロデュースをはじめ、韓国発のコスメ・フレグランスブランドの輸入販売を中心に事業を展開してまいりました。

海外の先進的かつ独自性の高いコスメ／フレグランスブランドの発掘および自社開発を通じて、中長期的なブランド育成を軸としたマーケティング＆ディストリビューション戦略を推進しています。

販売チャネルは、自社運営の直営店「MOOD or NATURE」をはじめ、百貨店、セレクトショップ、アパレル、インテリアショップ、カタログギフト企業など、多様なリテールパートナーへと広がっています。

https://intercosmesi.jp/