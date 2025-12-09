2026年シーズンFC東京 新ユニフォームデザイン発表

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、FC東京とのオフィシャルサプライヤー契約を更新し、2026年シーズン新ユニフォームデザインを発表します。FC東京オフィシャルオンラインショップでは先行予約受付がスタート、ニューバランス原宿では、2026年2月7日（土）より発売予定です。ニューバランスは2026年も、FC東京を応援してまいります。

FC東京オフィシャルオンラインショップ

https://www.fctokyo.co.jp/news/18065

※先行予約受付は2025年12月25日(木)23:59まで、リーグ開幕までにお届け予定

その他販売方法は上記ニュースページをご覧ください。

※先行販売は、モデル・サイズ毎の上限数に限りがあります。在庫予約販売のため、上限数に達し次第、受付期間内であっても販売を終了しますので、あらかじめご了承ください。

※ニューバランス公式オンラインストアの発売日は2026年2月上旬を予定しております。

（変更となる可能性がございます。）

※ニューバランス原宿では一部取り扱いの無い商品がございます。

デザインコンセプト

ニューバランス フットボールのシーズンテーマは、水や空気が流れることによってできる、規則的な波状の起伏である『砂波』。

砂波模様のように、“状況に応じて形を変えながらも美しさを保つ柔軟性”というメッセージを込めて、2026シーズンのオーセンティックのユニフォームの前身には、砂波のジャガード柄を施しました。

1st KITにはクラブスローガンである『東京が熱狂』を表した、躍動する“炎”をモチーフとしたデザイン。青い炎は冷静さ、安定感、赤い炎は、情熱を表現し、ストライプデザインの枠を超えて、両方の炎が合わさる事で、強さ・勢いを象徴しています。

衿切替には、シンプルな中にスタイリッシュさを加え、エンブレムをセンターに配置する斬新さも新たなポイントです。

2nd KITは稲妻のような衝撃を表現。稲妻のようにスピードでピッチを駆け抜けて、勝負を決める選手の姿をコンセプトにデザインされています。

ゴールキーパーニフォームにはフィールドプレイヤーと同様のデザインを採用しました。

また、今シーズンの素材もストレッチジャガードメッシュと吸汗速乾性の高「NB DRY」を搭載、1試合を通してゲームに集中できる快適な仕様です。

FC東京 2026 FP1stオーセンティックショートスリーブ

品番：MT61M5VF

カラー：HME

サイズ：S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL

価格：22,990円(税込)

FC東京 2026 FP2ndオーセンティックショートスリーブ

品番：MT61M5VF

カラー：AWY

サイズ：S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL

価格：22,990円(税込)

FC東京 2026 GKオーセンティックショートスリーブ

品番：MT61M5VF

カラー：YL, CHC

サイズ：S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL

価格：22,990円(税込)

FC東京 2026 FP1stオーセンティックロングスリーブ

品番：MT6191JW

カラー：HME

サイズ：S,M,L,XL,2XL

価格：23,980円(税込)

FC東京 2026 FP2ndオーセンティックロングスリーブ

品番：MT6191JW

カラー：AWY

サイズ：S,M,L,XL,2XL

価格：23,980円(税込)

※各種のレプリカシリーズもございます。詳細は、FC東京オフィシャルオンラインショップにてご確認ください。

ニューバランス公式オンラインストア

https://shop.newbalance.jp

ニューバランス原宿

2026年2月7日（土）より発売予定

https://company.newbalance.jp/store/official-store/harajuku

