ウサギの健康を科学する。栄養補給剤『コンプリートレスキュー』新発売――香川大学との共同開発から生まれた「コンプリートケア」ブランド誕生

一般社団法人うさぎの環境エンリッチメント協会

強制給餌の風景

一般社団法人うさぎの環境エンリッチメント協会（埼玉県さいたま市）は、うさぎの健康を科学的に支える新ブランド 「コンプリートケア」 を立ち上げ、第一弾製品として栄養補給剤 「コンプリートレスキュー」を2025年12月より販売を開始いたしました。

本製品は、国立大学法人香川大学との共同研究により開発された、うさぎのうっ滞時・高齢期の介護時などにおける栄養サポートを目的に開発された流動食タイプの栄養補給剤です。

■ ブランド「コンプリートケア」とはブランドロゴ

「コンプリートケア」は、すべての飼い主さまへ「科学的根拠に基づいたケア」をお届けすることを使命に使命に掲げた新ブランドです。

製品ラインナップは、同じく香川大学と共同開発した日々の健康の維持・増進を図る基本食としてウサギの完全栄養食「コンプリート1.0」と、今回のうっ滞時や介護期などを支えるウサギの完全栄養補給剤「コンプリートレスキュー」からなります。

ブランドタグラインは

「ウサギの健康を科学する」

これまでの獣医療に加え、動物栄養学や動物行動学の知見を活かし、これからもうさぎの健康に本当に必要なものを、科学の視点から追求し続けていきます。

■ 新製品『コンプリートレスキュー』の特長仮パッケージで先行発売

うさぎの命を守る「飲めるごはん」として、香川大学との共同研究から誕生したのが『コンプリートレスキュー』で、「うさぎが日常の食行動の中で摂取している栄養循環を再現する」ことを目指して開発されました。

現在の私たちと暮らすうさぎの食事は、主に牧草とペレットになりますが、必要栄養量はウサギ特有の食糞行動を通じて盲腸糞からも摂取しています。

これまでは食欲減退時の栄養補給は、主にペレットをお湯でふやかすなどしてシリンジで補給していましたが、これでは牧草と盲腸糞から得ていた栄養素が補うことができませんでした。

「コンプリートレスキュー」は、「ペレット・牧草・盲腸糞」の３つの栄養源から摂取している栄養を適切なバランスで配分して、摂取しやすい流動食の形で製品化に成功しました。

これにより、

１. 牧草と同様に繊維質で腸を動かす。

２. ペレットと同様に高い栄養で体力を支える。

３. 盲腸糞と同様に微量栄養素を補う。

ことで、早い回復を食事でサポートします。

また、

４. 弱った胃腸にやさしい低脂質・低糖質設計

で、栄養の吸収だけではなく、胃腸へのサポートも同時に行うことで、トータルでサポートします。

■ 開発背景

うさぎは草食動物でありながら、盲腸糞を再摂取する独特な栄養サイクルを持っています。

しかし、体調不良やうっ滞時にはこのサイクルが崩れ、必要な栄養素を十分に摂取できなくなります。

『コンプリートレスキュー』は、こうしたうさぎの「本来の摂食行動を科学的に補う」ことを目的に、香川大学と栄養設計した新しいタイプの栄養補助剤です。

■ 発売情報

商品名：コンプリートレスキュー

内容量：100ｇ

希望小売価格：2,640円（税込）

発売日：2025年12月上旬

販売先：公式オンラインストア(https://rabbit-enrichment.stores.jp/)・動物病院・専門店など

■ 今後の展開

今後は、うさぎのライフステージや健康課題に応じた新製品（消化ケア・ミルク製品など）を順次展開予定です。

また、大学などの研究機関・動物病院との共同研究を継続し、科学的根拠に基づいた「うさぎの栄養学」の普及を推進してまいります。

■ 会社概要- 会社名：一般社団法人うさぎの環境エンリッチメント協会理事長：入交眞巳所在地：埼玉県さいたま市浦和区元町2-28-23事業内容：- うさぎの生態及び行動に関する調査及び研究- うさぎの飼養方法に関する調査及び研- 究適切な飼養に資する商品の開発及び普及- うさぎの生態及び行動、飼養方法に関する勉強会、セミナーなどの開催- うさぎの生態及び行動、適切な飼養方法などに関する広報活動公式サイト：https://rabbit-enrichment.or.jp/■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人うさぎの環境エンリッチメント協会 事務局

E-mail：info@rabbit-enrichment.or.jp

Tel：048-767-8705（平日10:00～17:00）