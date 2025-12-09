「防災＝コスト」の常識を覆す。トヨクモ、産学官のリスク管理トップランナーが集結するオンラインカンファレンス「トヨクモ防災DAY 2026」を1月28日に開催

トヨクモ株式会社

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下トヨクモ）は、企業の経営者や防災・BCP（事業継続計画）担当者を対象としたオンラインカンファレンス「トヨクモ防災DAY 2026」(https://contents.anpikakunin.com/bosaiday2026?utm_source=prtimes&utm_medium=url&utm_campaign=prtimes_1208)を、2026年1月28日（水）に開催いたします。

本イベントでは、防災学の権威、リスクマネジメントの専門家、そして災害対応の最前線を知る実務家らが登壇。「防災を、コストから未来への投資へ」をテーマに、激甚化する災害リスクに対し、企業が今すぐ踏み出すべき具体的なアクション（次の一手）を提言します。

トヨクモ防災DAY2026 開催背景

阪神・淡路大震災から31年、東日本大震災から15年。 これら過去の教訓と、能登半島地震が突きつけた新たな課題を経て、企業を取り巻くリスクは「物理的な被害」から「サプライチェーンやデータの寸断」へと複雑化しています。

しかし、多くの企業では「防災＝コスト」という認識が根強く、対策が後回しにされたり、訓練がマンネリ化したりしているのが現状です。

トヨクモは、こうした現状を打破するためには、防災を「平時の業務効率化」や「企業価値の向上」に直結する「投資」へと再定義する必要があると考えました。

本イベントは、そのためのマインドセット変革と、明日から使える実践知（ノウハウ）を社会に共有する場として企画されました。

イベントの見どころ

1.「フェーズフリー」の解説：

平時と有事の壁を壊し、防災を日常業務に組み込む最新の考え方を解説。

2.経営説得のロジック：

国の認定制度「事業継続力強化計画（ジギョケイ）」を活用した、防災投資の財務的メリット（節税・補助金）を提示。

3.現場のリアル：

元レスキュー隊長や防災心理学の専門家が、従業員が「本気で動く」ための訓練手法を伝授。

4.大企業の実践知：

能登半島地震の対応にあたった大手企業のリーダーが登壇。現場で直面したリアルな課題と、BCP体制の抜本的な見直しに至った「決断の裏側」を公開。

豪華登壇者（一部抜粋／50音順）

アカデミア、実務家、メディアの第一人者が集結します。

・打川 和男 氏（株式会社テイルウィンドシステム 取締役 コンサルティング事業部 管掌役員 上席コンサルタント）

・勝俣 良介 氏（ニュートン・コンサルティング株式会社 取締役副社長 兼 プリンシパルコンサルタント）

・木村 玲欧 氏（兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授）

・高荷 智也 氏（合同会社ソナエルワークス 代表社員 備え・防災アドバイザー

BCP策定アドバイザー）

・中澤 幸介 氏（株式会社新建新聞社 取締役専務 リスク対策.com 編集長）

・野村 功次郎 氏（防災家・危機管理アドバイザー 一般社団法人刑事事象解析研究所 防災分科会 会長

元広島県呉市消防局消防吏員）

・本田 茂樹 氏 （ミネルヴァベリタス株式会社 顧問）

・細川 明子 氏（株式会社パソナグループ 常務執行役員 HR本部 副本部長）

など

開催概要

■ プログラム（全5セッション）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32205/table/213_1_75419b9c982339a22af2570469250e1d.jpg?v=202512091026 ]

セッション1：防災を、未来への投資へ。平時・有事を分けない（フェーズフリー）対策

セッション2：「コスト」を「利益」に変える実践論。経営陣を説得する「事業継続力強化計画」活用術

セッション3：なぜ、避難訓練は「形骸化」するのか？ 防災心理学に学ぶ“行動パッケージ”の作り方

セッション4：この30年で企業リスクはどう変わったのか？災害史が示す“守るべきもの”の地殻変動と、これからの備え方

セッション5：BCPの「土台」は万全ですか？ パソナの事例で解き明かす、安否確認が「最初の一手」である理由

トヨクモ株式会社 会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。

クラウドサービスは、20,000契約(2025年5月時点)超えを実現しております。従来に無いサービス着眼点、簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェイスで、 日常的にパソコンやスマートフォンを活用していないIT初心者の方にとっても、安心して利用できるサービスを提供し、 企業における情報化の第一歩を支援しています。

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://toyokumo.co.jp

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

安否確認サービス2 https://www.anpikakunin.com/

FormBridge https://www.kintoneapp.com/form-bridge

kViewer https://www.kintoneapp.com/kviewer

kMailer https://www.kintoneapp.com/kmailer

PrintCreator https://www.kintoneapp.com/print-creator

DataCollect https://www.kintoneapp.com/data-collect

kBackup https://www.kintoneapp.com/kbackup

トヨクモ スケジューラー https://www.toyokumo.app/scheduler

NotePM https://notepm.jp/

