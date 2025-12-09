生成AIの利用率は28%で、20代の4割はChatGPTを利用　子どもが生成AIを使うことに対し、利用させたい・させたくないは拮抗

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五十嵐 幹）は、2025年10月、全国20～79歳の男女3,000名を対象に「AIに関する調査（2025年）」を行いました。2022年11月にChatGPTが登場してから、急速にAI（人工知能）がビジネスや日常生活に入り込んできています。今回は実態編として、生成AIの利用率、初めて使用した時期、主な利用シーンと利用目的、子どもの生成AIの利用、今後生成AIができるようになってほしいことを分析しました。

■調査結果

【生成AIの利用】

月に1日以上生成AIを利用してる割合は28％で、若い世代ほど利用率はより高まる。初めて生成AIを利用したのは、「半年～1年以内」35％、「3か月～半年以内」24％が多く、この1年以内で初めて利用した人は73％を占める。＜図1＞

利用している生成AIのツールは「ChatGPT」27％、「Gemini」14％、「Copilot」9％の3つに集中、それ以外のツールの利用は極めて少ない。「ChatGPT」の利用率は、20～40代までが高く、特に20代は41％に達する。＜図2＞

【生成AIの利用シーンと目的】

生成AIを「主にプライベートや趣味」で利用している人は51％、「主に仕事や業務」は38％。＜図3＞

仕事や業務の場合の利用は、「情報収集や調べもの」「文章の作成・添削」「文章の要約・翻訳」がTOP3で、次いで「アイデア出し、ブレインストーミング」「Excel関数の作成やプログラミング」「資料の構成案作成」。＜図4＞

プライベートや趣味の場合の利用の上位は仕事や業務と同じ項目があがるが、5番手以降に「日常的な会話や雑談の相手」「悩み相談の相手」といったコミュニケーション相手としてのAI利用が続く。＜図5＞

生成AIを利用することによって「作業時間が短縮され、時間に余裕ができた」「新しい知識やスキルを学ぶ機会が増えた」などポジティブにとらえている人が多かった。＜図6＞

【子どもの生成AI利用について】

同居している高校生以下の子どもに対しては、生成AIを「積極的に利用させたい」8％、「条件付きで、利用を許可したい」44％と合わせて52％は利用させたいと思っているものの「利用させたくない」が21％と一定数存在する。利用させたくない・規制したいものは、「宿題や課題をAIにやってもらう」「AIが生成した情報の鵜呑み」「個人情報の入力」など。＜図7＞

【今後生成AIができるようになってほしいこと】

今後は、生成AIができるようになってほしいことに「リアルタイムで翻訳・通訳してくれる」「面倒な手続き、契約を代行してくれる」が3割台であがった。＜図8＞

■レポート項目一覧

□ 属性設問（性別/年代/居住地/婚姻状況/職業/同居家族/ポテンシャル・ニーズ・クラスター判別結果）

□ 調査結果サマリー

▼調査結果

□ 普段利用する情報機器

□ 1日あたりのネット利用時間（平日/休日）

□ SNSの利用状況（閲覧するもの/発信や投稿もするもの）

□ 新しい商品やサービスに対する考え方・行動

□ 自宅で利用しているAI機器

□ 今後欲しいと思っているAI機器

□ AI商品・サービスの利用頻度/利用目的

□ 生成AIツールの認知状況（知っているもの/使ったことがあるもの）

□ 生成AIツールの利用頻度

□ 生成AIツールを初めて利用した時期

□ 生成AIツールの利用シーン

□ 生成AIツールの利用用途（仕事/学習/プライベート）

□ 生成AIツールの利用後の変化

□ 生成AIツールの有料プランの加入状況/加入理由

□ 生成AIツールを利用いて良かった点・便利な点（自由回答抜粋）

□ 生成AIツールを利用いて困った点・不便な点（自由回答抜粋）

□ 生成AIツールを利用しない理由

□ 生成AIツールに関する情報源

□ 子どもへの生成AIツールの使用意向

□ 子どもに使わせたくない、規制させたい生成AIツールの内容

□ 生成AIツールで今後できるようになってほしいこと

□ 生成AIツールに解決してほしい課題や悩み

▼ポテンシャル・ニーズ・クラスター（PNCL）について

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：18～79歳の男女、人口構成比に合わせて割付

調査期間 ：2025年10月27日（月）～28日（火）

有効回答数：本調査3,000サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

