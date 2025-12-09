音楽を聴くから “感じる・考える” へ ― 新企画ワークショップ「日本フィル ミュージック・ラボ」がスタート

公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団

公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団（東京都杉並区、理事長：石塚邦雄）は、2026年3月16日（月）にセシオン杉並 展示室にて、新企画ワークショップ「日本フィル ミュージック・ラボ」を開催します。

本企画は、弦楽四重奏のリハーサルを“創造の現場”として公開し、演奏が生まれていく過程を参加者と共有する体験型プログラムです。企画デザインは、日本フィルのヴァイオリン奏者・佐藤駿一郎が担当。音楽家ならではの視点から、室内楽の魅力と創造のプロセスに迫ります。

オーケストラともソロとも異なる、室内楽特有の「対話による音楽づくり」。参加者は、演奏者同士のコミュニケーションや音の変化をリアルタイムで体験できるリハーサルを間近で見学しながら、音楽家が作品をどのように読み解き、響きをつくり上げていくのかを紐解き、音楽が立ち上がっていくプロセスを立体的に体感いただきます。

さらに、参加者同士の対話や演奏者とのディスカッションも実施。「音楽を聴く」にとどまらず、「創造の過程を感じ、考える」視点を持つきっかけとなるプログラムです。

日本フィルは本企画を、新たなかたちでオーケストラと観客をつなぐ“入口”として位置づけています。

音楽とは何か、演奏はどう生まれるのか、そして音楽家はどのように考え、表現しているのか--その“内側”に触れることで、これからの演奏会体験をより豊かにし、オーケストラの魅力を深く感じていただくことを目指します。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

開催概要

日本フィル ミュージック・ラボ

日 程：2026年3月16日（月）19:00～21:00（18:30開場）

会 場：セシオン杉並 展示室（杉並区立社会教育センター及び高円寺地域区民センター複合施設）

東京都杉並区梅里1丁目22－32

（東京メトロ丸ノ内線「東高円寺駅」徒歩5分、「新高円寺駅」徒歩7分）

出 演：日本フィルハーモニー交響楽団 弦楽四重奏

対 象：定員40名／未就学児入場不可、中学生以上推奨

参加費：一般 2,500円 学生（大学生以下）1,500円

申 込：teket にて https://teket.jp/8483/61514

12月16日（火）10時より受付開始 ※定員に達し次第、締め切りとなります。

主 催：（公財）日本フィルハーモニー交響楽団

共 催：セシオン杉並(指定管理者：東急コミュニティー・東急文化村・協和産業共同事業体)

【お問い合わせ】

日本フィル・サービスセンター TEL：03-5378-5911（平日10:00-17:00）

日本フィルハーモニー交響楽団

1956年6月創立。楽団創設の中心となった渡邉曉雄が初代常任指揮者を務める。2023年9月よりカーチュン・ウォンが首席指揮者を務め、その独創性と真摯さに裏付けられた音楽作りが注目されている。近年の高い演奏力と積極的なプログラミングは「21世紀の日本のオーケストラが目指すべき方向を明確に示す」と評価され、2023年度ミュージックペンクラブ音楽賞を受賞した。さらに桂冠名誉指揮者小林研一郎、桂冠指揮者兼芸術顧問アレクサンドル・ラザレフ、フレンド・オブ・JPO（芸術顧問）広上淳一という指揮者陣を中心に年間150回を超えるオーケストラ公演を行っている。2026年の70周年に向け、芸術性と社会性を両輪とし、「温かさ」「人に寄り添う」土壌を大切にしながら、あらゆる人々へ、世代へ、地域へ、世界へ音楽の持つ様々な力を社会に活かしていくことを目指している。

日本フィルは質の高い音楽を届ける「オーケストラ・コンサート」、音楽との出会いを広げる「エデュケーション・プログラム」、音楽の力で様々なコミュニティに貢献する「リージョナル・アクティビティ（地域活動）」という三つの柱を中心に活動を行う。

「オーケストラ・コンサート」は、東京・横浜・杉並・さいたま・相模原で定期演奏会を開催。創立当初より幅広いレパートリーと斬新な演奏スタイルで、ドイツ・オーストリア系を中心としていた当時の楽壇に新風を吹き込み、大きなセンセーションを巻き起こした。創立期から始められた「日本フィル・シリーズ」は、日本の音楽史上でも例のない委嘱制度として三善晃、武満徹、細川俊夫をはじめ幅広い層の邦人作曲家へ委嘱を行い、現在までに42作が世界初演され、すでに“古典”と呼ぶにふさわしいポピュラリティを獲得したものも少なくない。その姿勢は、2018年から続く最新のテクノロジーを駆使し芸術文化により、多様性の高い社会の構築と日本文化の発信を目指す落合陽一とのプロジェクトでも引き継がれている。

「エデュケーション・プログラム」を代表する夏休みコンサートは親子三世代で楽しめるファミリーコンサートの草分け的存在で、2024年で50回を迎えた。学校や介護施設等への訪問コンサートは年間約200回を数える。さらに音楽との出会いの場を広げる創造・体験型ワークショップは、日本のオーケストラにおける先駆的な取り組みとして注目されている。

「リージョナル・アクティビティ（地域活動）」は、全国各地で地域と協働しながら音楽を通したコミュニティの活性化と、地域文化の発展を目指す長期的な活動を総称する。特に九州全県で行う九州公演は1975年よりその歴史を刻む。また、1994年に杉並区と友好提携を結び、杉並公会堂を本拠地とし、「杉並定期演奏会」や「60歳からの楽器教室」など地域に密着した活動を展開している。この三つの活動の柱に加え、東日本大震災の直後、2011年4月より「被災地に音楽を」を開始。 その数は360回を超え、これらが「若い世代への未来への希望を育んでいる」ことに対し、2022年に第16回後藤新平賞が授与された。東北の夢プロジェクトはここから発展し、地域内外の交流と文化発信の場づくりを目指し、岩手・福島でオーケストラ公演を行っている。オフィシャル・ウェブサイト https://japanphil.or.jp

