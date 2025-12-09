エスコンフィールドHOKKAIDOで2度目の開催！11/30(日)《日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO》振り返りレポート

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

今年も日韓のレジェンドが、エスコンフィールドに集結。11月30日(日)にエスコンフィールドHOKKAIDOにて、夢の対決となる《日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO》が開催されました。

昨年に続き2回目となった本年は、日韓国交正常化60周年の節目の年として両国の友情と信頼をさらに深めることを目的に「FRIENDSHIP」をコンセプトに開催されました。

日韓両国のビッグフラッグがフィールドに掲げられたオープニングセレモニーでは、両国の選手が久しぶりの再会に顔をほころばせ、握手やハグを交わしながら入場。マウンドを囲む形で肩を組んで両国の友情を誓い合うシーンが大変印象的でした。

そしてこの記念すべき試合に花を添えたのはイ・デホ選手。3安打1本塁打の大活躍で見事にMVPを受賞されました。

また、今年引退を発表された中田翔選手にも豪快な本塁打が飛び出し、来場された30,018名のファンの皆さまを沸かせました。

試合は7‐1で韓国の勝利で幕を閉じました。

そして熱戦のあとは韓国の4人組ガールズグループのH1-KEYとMADEIN Sによるミニライブを開催。また、試合中のハーフタイムショーでは相川七瀬さんによるミニライブも行われるなど、日韓のアーティストによる熱いステージに場内も大盛り上がりでした。

日韓の球史に名を残すプレーヤー同士の熱戦に加え、日韓のエンターテイメントもお楽しみいただけた《日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO》。日韓両国のさらなる親善や発展のひとつのきっかけになれたら幸いです。