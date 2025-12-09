SoftBank ウインターカップ2025協賛のお知らせ

株式会社センチュリー21・ジャパン

株式会社センチュリー２１・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：高坂勇介）は、2025 年12月23日（火）から12月29日（月）の7日間 、東京体育館(メイン会場)および京王アリーナ ＴＯＫＹＯ(サブ会場)にて開催予定の「SoftBank ウインターカップ2025（令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会）」に協賛いたします。

今年で78回を迎える「ウインターカップ」は、高校生活の集大成となる日本一決定戦であり、日本の高校バスケットボール界における最高峰の大会です。本大会は、競技者のみならず幅広い世代から注目を集めており、国内リーグや世界で活躍する数多くのスーパースターを輩出してきた、日本バスケットボール界の未来を支える重要な大会でもあります。

センチュリー21は、夢や目標に向かってひたむきに努力し、挑戦し続ける高校生たちの姿に共感し、昨年に引き続き本大会への協賛を決定いたしました。この大会の支援を通じて、次世代を担う選手たちの活躍を後押しするとともに、スポーツを通じた豊かな社会づくりにより一層貢献してまいります。

＜大会概要＞

大会名称： SoftBank ウインターカップ2025

令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会

開催期間： 2025年12月23日(火)～12月29日(月) 7日間

会場： （メイン会場）東京体育館 東京都渋谷区千駄ケ谷1-17-1

（サブ会場） 京王アリーナ ＴＯＫＹＯ 東京都調布市西町290-11

主催： 公益財団法人日本バスケットボール協会

共催： 公益財団法人全国高等学校体育連盟

公式サイト：https://wintercup2025.japanbasketball.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d161377-15-7c32acbb1b11aef087edd7455bd5004e.pdf