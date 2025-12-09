コミューン、顧客の声分析サービス「Commune Voice」本格提供開始

コミューン株式会社

相互交流で信頼を育む「Commune」を提供するコミューン株式会社は、顧客の声（Voice of Customer、以下 VoC ）や従業員の声（Voice of Employee、以下VoE）の分析サービス「Commune Voice」の本格提供を開始したことをお知らせいたします。

「Commune Voice」は、コミュニティやSNSに寄せられた膨大な顧客や従業員の声を生成AIで分析するサービスです。これにより、企業は時間やコストを大幅に削減しながら、顧客インサイトを効率的に抽出し、商品開発や解約率の改善などマーケティング活動に活かすことが可能になります。顧客・従業員との間に育んだ信頼関係の理解を深め、顧客企業の信頼起点経営の実現をサポート、事業成長に貢献します。

Commune Voice URL：https://commune.co.jp/voice/

開発背景

個人の発信力が高まり、SNSやコミュニティには多様な声が集まっています。これらは企業・ブランドにとって重要な資産ですが、多くの場合「集めて終わり」になっているケースが少なくありません。

この先の生成AI時代、AIエージェントの台頭により、顧客一人ひとりにパーソナライズされた体験の構築が求められます。この体験構築を実現するには、顧客・従業員の声を単に集積するだけでなく、深い「理解」へと昇華させることが必須となります。そのため、深いユーザー理解のためのVoCやVoEをマーケティングに活用する動きが急速に加速しています。

コミューンでは、顧客や従業員との信頼関係を育み事業に活かす信頼起点経営を「可視化」「理解」「育成」「創造」の4つのプロダクトにより支援しています。顧客・従業員との信頼関係の「理解」を深めるプロダクトとして、「Commune Voice」を開発いたしました。

AIを活用して多様な声やフィードバックを分析し、信頼を高める要因と阻害する要因を特定し、信頼関係の構築に役立てます。

「Commune Voice」の特徴

顧客・従業員から寄せられる多様な声を分析し、信頼関係の構築に影響するインサイトを特定するプロダクトです。商品・サービスへの期待と実際の体験のギャップや、従業員の信頼を損なうリスクを早期発見します。AIと直感的なインターフェースで、信頼構築に直結する改善ポイントを効率的に把握できます。

１.カテゴリーエントリーポイントをAIが自動抽出

従来、目視で行っていた投稿データの分析を生成AIで自動化し、膨大な時間やリサーチコストをかけずに定量的な評価を可能にします。さまざまなチャネルで得たVoCを過去分も含めて統合し、チャネル・ブランド横断での顧客理解を可能にするため、自社ブランドのカテゴリーエントリーポイント（想起・購買に至る理由、以下 CEP）分析に役立ちます。

２.ロイヤルティを高めるコンテンツ企画を支援

コミュニティ内のユーザーランクごとに頻出フレーズを理解することが可能です。ロイヤリティを高める要因を理解し、ロイヤル化促進のためのコンテンツ企画を支援します。

３.多岐にわたる分析機能

投稿の自動グルーピング、ポジティブ・ネガティブ評価、時系列推移グラフなど、様々な角度からの分析が可能です。商品開発や解約率低下、顧客の声に基づいた商品開発やサービス改善、解約防止策の実施を支援します。

Commune Voice 分析画面イメージCommune Voice 利用シーンイメージ

「Commune Voice」の先行活用例

株式会社Gakken様

Gakkenの「学研の科学 あそぶんだ研究所」は、小学生とその保護者が参加するコミュニティで、新商品の企画をする際にユーザーの声を活用しています。

ベースフード株式会社様

ベースフードのユーザーコミュニティ「BASE FOOD Labo」では、コアユーザーの過去投稿の分析により、解約要因を明確化し、顧客コミュニケーションの最適化を実現しました。これにより、解約率低下やプロモーション最適化に貢献しています。

食品・D2Cブランド各社

レビューやSNS投稿を横断的に分析し、「購入のきっかけ」（CEP）を抽出し、広告コピー・LP改善の精度を大幅に向上しています。

大手メーカー・小売企業

アンケート・口コミ・チャットログを統合し、生成AIによる自動要約とトレンド提示を実現。マーケティング・商品開発・CSが同じ“顧客の声”を見ながら動ける環境を構築しています。

今後の展開

当社は「Commune Voice」の機能を拡充し、コミュニティだけでなく、複数のチャネルでどのようなユーザーが何を求めているかを把握できるサービスへと進化させていきます。顧客データやSNSデータとの連携分析も予定しており、お客様のマーケティング施策に貢献してまいります。

「Commune Voice」とは

AIの力でVoC・VoEを顧客・従業員の理解に変えるインサイト分析サービスです。商品への期待と実際の体験のギャップや、従業員の信頼を損なうリスクを早期発見します。AIと直感的なインターフェースで、信頼構築に直結する改善ポイントを効率的に把握できます。

