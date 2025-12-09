ABeam Consulting SPRING CAMP 2026日程のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

2026シーズンのキャンプ日程が下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

来シーズンのキャンプも引き続き、アビームコンサルティング株式会社のご協賛を頂き、「ABeam Consulting SPRING CAMP 2026」として実施いたします。

キャンプスケジュール

一次キャンプ 静岡県御前崎市

1月7日（水）～1月18日（日）

二次キャンプ 鹿児島県霧島市

1月18日（日）～2月1日（日）

※1月24日（土）藤枝MYFCとのトレーニングマッチ（会場：桷志田陸上競技場）を一般公開にて実施させていただきます。（詳細については、おって、ご案内をさせていただきます。）

三次キャンプ 千葉県市原市

2月1日（日）～2月22日(日) or 23日(月)or 24日(火)

四次キャンプ 千葉県 幕張

2月22日(日) or 23日(月)or 24日(火)～3月1日(日) or 2日(月)

日程は変更となる場合があります。予定の詳細は随時ホームページに掲載いたします。 キャンプ期間中の練習公開およびファンサービスの実施につきましては、決定次第お知らせいたします。