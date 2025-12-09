栃木県日光市にフォレンタの新エリア誕生。赤沢の清流と杉檜の森を年間レンタルで開放

■森林レンタルサービス「フォレンタ」 『forenta-TOCHIGI ニコニコ日光キャンプエリア』 誕生！

株式会社シシガミカンパニー

栃木県日光市に、森林レンタルサービス「フォレンタ」の新エリア「ニコニコ日光キャンプエリア」 がオープンしました。

日光ICから約10分というアクセスの良さに加え、赤沢の清流と杉・檜の森が残る自然環境が揃った、日光ならではの立地が特徴です。

フォレンタとしては35番目のエリア、栃木県では第3号のエリアとなります。

観光地に隣接しながら手つかずの森を楽しめる、新たな自然利用の選択肢として展開していきます。

ぜひ多くの方にご利用いただきたいと思います。

森の中の自分だけの世界を

ニコニコ日光キャンプエリア特設ページ

https://www.forenta.net/area/nikko

【スケジュール】



エントリー期間：2025年12月6日(土)～2026年1月12日(月)

※応募多数の場合は早期終了の可能性があります。



合同内覧会：2026年1月17日(土)、18日(日)

※いずれかの日に参加必須

利用開始：2026年2月1日(月)～

（契約・入金確認後に利用可能）

■forenta-TOCHIGI ニコニコ日光キャンプエリア について

栃木県日光市にオープンした「ニコニコ日光キャンプエリア」は、アクセス性と自然環境の豊かさを兼ね備えた森林エリアです。

エリアの特徴となっている「赤沢の清流」は、敷地のそばを流れる透明度の高い渓流で、水音が静かに響く落ち着いた雰囲気をつくり出しています。

また周囲には杉や檜が広がり、日光らしい深い森の景観を楽しむことができます。

現地は県道からすぐにアプローチでき、区画までは車で直接乗り入れが可能です。

地形は比較的平坦で使いやすく、各区画には十分なスペースが確保されており、ソロキャンプからファミリーキャンプまで、目的に合わせた自由な使い方に対応しています。

周辺には世界遺産・日光東照宮や二荒山神社、華厳の滝などの観光地が点在し、観光と組み合わせた利用もしやすい環境です。

日光の自然に包まれながら、ゆったりとした時間を楽しめる魅力あるエリアです。

エリアの外観【エリア概要】

所在地：栃木県日光市萩垣面

Google Map：https://maps.app.goo.gl/ofK6XKkUQGybUoFU6

区画数：10区画

1区画面積：約200～400m

年間利用料：1番地～7番地：88,000円（税込） 8番地～10番地：55,000円（税込）

※法人契約の料金は、上記の1.5倍となります。

エリア内の様子エリア横の赤沢

＜運営者より＞

祖父から譲り受けた静かな山林を、自然を愛する方々と分かち合いたいと思い、この地を開きました。

日光ICから車で約10分、東照宮から徒歩10分。首都圏からもアクセスしやすく、周辺には温泉やスーパー、スケートリンクなどが揃い、便利でありながら自然に包まれた環境です。

日光らしい落ち着きとぬくもりを感じられる場所です。

▽ニコニコ日光キャンプエリア特設ページ

https://www.forenta.net/area/nikko

◼️栃木県のフォレンタエリア情報

【NASU SATOYAMA FIELD】

栃木県大田原市にある自然体験型複合施設「NASU SATOYAMA FIELD」内に位置するキャンプエリア。

コテージやキャンプサイト、カフェ、大浴場などを備え、里山の自然を感じながら快適に滞在できます。周辺には那珂川や箒川などの清流が流れ、美しい山並みに囲まれ穏やかな環境が広がっています。

▽NASU SATOYAMA FIELD詳細ページ

https://www.forenta.net/area/nasusatoyama

【YANOME BASE【GATAN GOTON】】

栃木県那須郡那須町にある森林レンタルエリアで、

JR東北本線が近くを通る珍しいロケーションが魅力です。

平坦で使いやすい地形と、舗装路からのアクセスのしやすさが特徴です。

▽YANOME BASE【GATAN GOTON】詳細ページ

https://www.forenta.net/area/yanome

■forenta(R)︎とは

フォレンタは、株式会社シシガミカンパニーが展開する年間契約の森林レンタルサービスです。

キャンプや焚き火、自然観察など、利用者が自由に過ごせる森林区画を提供しており、過度な伐採や整備を行わないことで、森の姿をそのまま活かした持続的な利用を可能にしています。利用者は、自らの手で区画を整えながら自然と継続的に関わることができ、自分の森を持つような体験が生まれます。

都市に暮らしながら、もうひとつの地域とつながる関係人口として森に関わることができ、地域との新しい関わり方や第二の拠点づくりのきっかけにもなります。

森林所有者にとっては、森から安定した収入を得る手段となり、持続可能な森林経営にもつながります。現在は、岐阜県に直営1エリア、北海道から鹿児島まで34のフランチャイズエリアを展開。日本各地の森林に人が関わり続ける仕組みをつくることで、価値ある資源として次世代へ森を引き継いでいくことを目指しています。

▽フォレンタ ウェブサイト

https://www.forenta.net/

■運営形態について

【forenta-TOCHIGI ニコニコ日光キャンプエリア】は、

日光市の森林所有者が株式会社シシガミカンパニーとフランチャイズ契約を締結し、森林所有者自らが運営者となっています。

■株式会社シシガミカンパニー概要

森林の魅力を掘り起こし、マネタイズする森林ベンチャーです。森林が多様な面で活用されることで、日本の国土の2/3を占める自然豊かな森林を次世代に胸を張って引き継げる財産にすることを目指しています。

設立：2024年4月1日

所在地：岐阜県加茂郡東白川村越原976-10

代表者：代表取締役CEO 田口房国

事業内容：森林レンタル事業、森林の価値創出、森林経営コンサルティング、フランチャイズ展開

コーポレートサイト：https://www.shishigami.jp/

【本件に関するお問い合わせ】 株式会社シシガミカンパニー（forenta本部）

Mail：forenta@shishigami.jp Tel：050-3095-4884（担当：河尻）