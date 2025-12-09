グローバルで200万ブランドが利用するECプラットフォーム「Cafe24」、プロフェッショナルサービス「Cafe24 PRO」をローンチ

CAFE24 JAPAN株式会社

グローバルで200万ブランドが利用するECプラットフォーム「Cafe24（カフェ24）」を運営するCAFE24 JAPAN株式会社（代表取締役：李 在碩、本社：東京都港区、以下「Cafe24」）は、この度、ブランドのネットショップ構築・運営を総合的に支援するプロフェッショナルサービス「Cafe24 PRO」を12月9日（火）より、日本市場に向けて正式に提供開始します。

「Cafe24 PRO」はネットショップ運営の障壁となる、サイト更新、顧客対応、商品管理そして売上拡大のためのプロモーション活動まで、知識や経験が豊富な専門家がサポートするサービスです。

グローバルでは200万以上のブランドがCafe24のプラットフォームを利用しており、年間総額１兆2,000億円（日本円換算）を超える流通額を創出しています。

「Cafe24 PRO」では、日々のルーティン業務や専門知識を必要とする業務をCafe24が担当するため、売上の成長が叶うだけでなく、ネットショップ運営者の方々はブランド戦略や製品開発など、ブランド運営のコアとなる業務に集中することが可能になります。

■信頼と興味を醸成する「データ×デザイン」のプロフェッショナルサービス

「Cafe24 PRO」は、単なるネットショップ制作に留まらず、200万を超えるブランドを通じて蓄積したビッグデータと高度なデータ解析をもとに、市場競争力のあるサービスを提供。ブランドの未来に向けた継続的な成長戦略をご提案します。

■低リスクで挑戦できる「越境展開」

- 魅力的なサイトの提供トレンドを反映したデザインと高機能な設計で、ユーザーを惹きつけるネットショップを構築します。- データに基づく意思決定のサポートアクセス数や売上などの主要データを分析することで、勘に頼らないデータに基づいた意思決定をサポートします。- ユーザー体験（UI/UX）の設計顧客が長く滞在したくなる快適なショッピング環境を構築するため、心に響く繊細なユーザー体験の設計を行います。- プロモーション・CRMの実行ブランドの状況に応じて、イベントやCRM施策を最適に組み合わせ、継続的な顧客関係を育む取り組みを展開します。

従来の越境ECサイト構築には、多言語対応サイトの構築だけで平均数百万円もの莫大な費用と3～4ヶ月以上の長い期間を要し、高額な初期費用と複雑な技術的障壁が課題でした。

「Cafe24 PRO」は、グローバル市場での豊富な実績を持つCafe24のインフラを活用し、日本企業の海外進出における技術的・費用的リスクを解消します。

■期間限定プロモーションを実施中

- グローバル市場向けデザインの提供グローバル市場に対応した標準仕様により、複雑な設定や専門的な知識がなくても利用できます。- 専門チームによる総合サポート翻訳や手間のかかるオプション設定まで、Cafe24の専門チームが全てのプロセスを丁寧にサポートします。- 海外顧客に対応した購入環境様々な通貨と幅広い決済方法に対応しているため、海外のお客様にも安心してご利用いただける購入環境を提供します。

より多くのブランドの成功とグローバルコマースの拡大を支援するため、「Cafe24 PRO」ではサービス利用料が無料になる期間限定プロモーションを実施しています。ぜひ、この機会に「Cafe24 PRO」をご活用ください。

お申し込みはこちら：

https://global.cafe24.com/jp/pricing/index.html?utm_source=press&utm_medium=page&utm_campaign=fgs_japan_press(https://global.cafe24.com/jp/pricing/index.html?utm_source=press&utm_medium=page&utm_campaign=fgs_japan_press)

※プロモーション期間終了後は、ショップでの販売に対して売上の2%を手数料としていただきます。

※手数料以外に、決済手数料など運営に必要な費用が発生します。

■Cafe24について

Cafe24は1999年に韓国で創立されたグローバルECプラットフォームです。グローバルで現在200万以上のブランドがCafe24を利用してネットショップを運営しています。誰でも簡単に世界市場に向けたオンラインビジネスを展開できるよう、ECソリューションや広告・マーケティングなど様々なサービスをワンストップで提供しています。

【会社概要】

会社名：CAFE24 JAPAN株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者：李 在碩

公式サイト：https://global.cafe24.com/jp?utm_source=press&utm_medium=page&utm_campaign=fgs_japan_press

(https://global.cafe24.com/jp?utm_source=press&utm_medium=page&utm_campaign=fgs_japan_press)

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

CAFE24 JAPAN株式会社 広報担当

メール：press@cafe24.co.jp