¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤äÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥­¥Ã¥º¸þ¤±¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¡ª¡Ú¥­¥Ã¥º¥¢¥Ë¥á¹ÖºÂ¡Û»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¹¥¤­¡×¤¬Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ª £µ¤Ä¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸

¡¡ÅìµþÅÔ¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆ°²è¶¨²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áÅ¸¼¨µòÅÀ¡¦¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖANIME¤ò¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¡¢ANIME¤ò¤º¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤Ø¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é242,443¿Í¡Ê2025Ç¯12·î7Æü»þÅÀ¡Ë¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ã»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤¬Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ª £µ¤Ä¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢ºî²è¡¦ºÌ¿§¡¦¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»Å»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¤Å¤¯¤ê¤Î±ü¿¼¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤ÎÂè1²ó¹ÖºÂ¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡ªºÌ¿§¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸!!¡×¤Ï»öÁ°¤Î¿½¤·¹þ¤ßÌµ¤·¡¢Âè2²ó°Ê¹ß¡ÊÂè4²ó½ü¤¯¡Ë¤Ï»öÁ°±þÊçÀ©¤Ë¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÖºÂ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡³¨¤¬¹¥¤¤Ê¤ª»ÒÍÍ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤éÄ¾ÀÜ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Éµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÅß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹ÖºÂ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
¡ãÂè£±²ó¡ä 12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë£±.13¡§00～14¡§30¡¡£².15¡§30～17¡§00
¹ÖºÂ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡ªºÌ¿§¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸!!
¹Ö»Õ¡§°ÀÈÓ¸¶ ·¯¹¾¡Ê¸µ¥¨¥¤¥±¥ó¡¦¸µÇòÁÈ¡¦¸µÉðÍ·¡Ë
»²²Ã¿Í¿ô¡§³Æ²óºÇÂç12Ì¾
¡ãÂè£²²ó¡ä 1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë£±.13¡§00～15¡§00¡¡£².16¡§00～18¡§00
¹ÖºÂ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¸½Ìò¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥áºî²è¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× 2¡×
¹Ö»Õ¡§À¥Ã« ¿·Æó¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡¢ºî²è´ÆÆÄ¡Ë¡Ë
Êç½¸¿Í¿ô¡§³Æ²ó15Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þ¡¦ÃêÁª¡Ë
¡ãÂè£³²ó¡ä 2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë£±.13¡§30～14¡§30¡¡£².15¡§30～16¡§30
¹ÖºÂ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥»¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬½ÐÍè¤ë¤Þ¤Ç
¹Ö»Õ¡§²¬ºê ÌÐ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ¥¢¥Ë¥á»ñÎÁ¼¼¼¼Ä¹¡Ë
Êç½¸¿Í¿ô¡§³Æ²ó20Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þ¡¦ÃêÁª¡Ë
¡ãÂè£´²ó¡ä 2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë£±.13¡§00～14¡§30¡¡£².15¡§30～17¡§00
¹ÖºÂ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡ªºÌ¿§¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸!!
¹Ö»Õ¡§°ÀÈÓ¸¶ ·¯¹¾¡Ê¸µ¥¨¥¤¥±¥ó¡¦¸µÇòÁÈ¡¦¸µÉðÍ·¡Ë
»²²Ã¿Í¿ô¡§³Æ²óºÇÂç12Ì¾
¡ãÂè£µ²ó¡ä 3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë£±.11¡§00～12¡§10¡¡£².13¡§30～14¡§40
¹ÖºÂ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¨¤ó¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤·¤¤¡ÊÀ¼Í¥ÂÎ¸³¹ÖºÂ¡Ë
¹Ö»Õ¡§¿åÅç Íµ¡Ê81¥×¥í¥Ç¥åー¥¹½êÂ°À¼Í¥¡Ë
Êç½¸¿Í¿ô¡§³Æ²ó10Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þ¡¦ÃêÁª¡Ë
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó ÆÃÀß²ñ¾ì1³¬Ëô¤Ï14³¬¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ2-25-5Æ£µ×¥Ó¥ëÅì¸Þ¹æ´Û¡Ë
¢¨³«ºÅ¥Õ¥í¥¢¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
ÌµÎÁ
¡ÚÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡Û
¾®³Ø¹»～¹â¹»À¸
¢¨¹ÖºÂ¤´¤È¤ËÂÐ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆüËÜ¸ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û
³Æ¹ÖºÂ¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤è¤ê¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://animetokyo.jp/archives/events/workshop54/
¢¨Âè1²ó¡¢Âè4²ó¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡ªºÌ¿§¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸!!¡×¤Ï»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨¿½¹þÄùÀÚ¡¢Ãí°Õ»ö¹àÅù¤Ï³Æ¿½¹þ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ëÅù¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@animetokyo.jp
¢£»ÜÀß³µÍ×
¢¡Ì¾¾Î¡§¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊÎ¬¾Î¡§¥¢¥Ë¥áÅìµþ¡Ë
¢¡¾ì½ê¡§Æ£µ×¥Ó¥ëÅì¸Þ¹æ´Û¡¡ÃÏ¾å1～2³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ2-25-5¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÃÓÂÞ±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬
¢¡±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï18:45¤Þ¤Ç¡¢´ë²èÅ¸¼¨¤Ï18:30¤Þ¤Ç¡Ë
¢¡µÙ´ÛÆü¡§·îÍËÆü¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨·îÍËÆü¤¬µÙÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï³«´Û¤·¡¢ÍâÆü¤òµÙ´ÛÆü¤È¤¹¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢Î×»þµÙ´ÛÅù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤´Íè´Û¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Æþ´ÛÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://animetokyo.jp/
¢¡¸ø¼°SNS¡§
X¡Ãhttps://x.com/animetokyo_info¡¡¡Ê@animetokyo_info¡Ë
Instagram¡Ãhttps://www.instagram.com/animetokyostation/¡Ê@animetokyostation¡Ë
YouTube¡Ãhttps://www.youtube.com/@¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó(https://www.youtube.com/@%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3)