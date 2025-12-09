【リーガロイヤルホテル大阪】1日1組限定！“いちごのお城”で過ごす非日常のひととき いちご尽くしの「アフタヌーンティーパーティ」を開催

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 中川 智子）の最上級フランス料理店「レストラン シャンボール」（イーストウイング29階）では、2026年1月20日（火）～4月17日（金）まで、旬のいちごをふんだんに使用した“いちご尽くし”スイーツを【店内個室】で堪能できるスペシャルアフタヌーンティー「アフタヌーンティーパーティ vol.3 Fraise Royale（フレーズ ロワイヤル） ～優雅ないちごのお城にて～」を平日1日1組限定で販売いたします。

本アフタヌーンティーは、甘酸っぱいいちごの魅力を引き出した、焼き菓子やタルト、ケーキなど約10種の小菓子を専用ワゴンでお届けするスタイル。ホテル29階から大阪市街を一望するプライベート空間で、宝石箱のようなワゴンを独り占めしていただけます。

また、キャビアやフォワグラを使用し、クラシックなフランス料理の技術をベースにした「レストラン シャンボール」ならではのセイボリー5種に加え、クレープシュゼットやミルフイユなど、目の前で仕上げるスペシャルデザートもご用意。五感を刺激するライブ感とともに、記憶に残る贅沢な午後のひとときをお過ごしいただけます。お帰りの際には、シェフショコラティエによるいちごとドン ペリニヨンを使用したチョコレートのお土産をお渡しし、ご自宅でも甘い余韻に包まれます。

【アフタヌーンティーパーティの特長】

・平日1日1組限定・個室利用：プライベート空間で、特別な時間をお過ごしいただけます。

・ワゴンで登場する小菓子：いちごを主役にした約10種の小菓子を、存分に味わえる贅沢なひととき。

・フランス料理店ならではのセイボリー：フランス料理の粋を凝縮した、ひと口でしっかりと楽しめる一品をご提供。

・目の前で仕上げるスペシャルデザート：ライブ感溢れるひと皿で、特別で印象的な体験に。

・シェフショコラティエによるお土産：ご自宅でも余韻を楽しめる、このプランでしか味わえない特別なチョコレートをプレゼント。

ご褒美時間にふさわしい、唯一無二のアフタヌーンティー「アフタヌーンティーパーティ vol.3 Fraise Royale（フレーズ ロワイヤル） ～優雅ないちごのお城にて～」の概要は次の通りです。

■「アフタヌーンティーパーティ vol.3 Fraise Royale（フレーズ ロワイヤル） ～優雅ないちごのお城にて～」概要

【販売店舗】 レストラン シャンボール（イーストウイング29階）

【販売期間】 2026年1月20日（火）～4月17日（金） ※平日限定（月曜を除く）

【提供時間】 15:00～17:00

【利用人数】 2名様～6名様 ※その他人数はお問い合わせください

【料金】 1名様 15,180円

【メニュー】

＜ドリンク＞

・乾杯のグラスシャンパーニュ1杯＆いちごのカクテル（アルコールorノンアルコール）1杯

・温かいお飲み物（いちご紅茶、いちご風味のハーブティーなど、10種類からお好きなお飲み物をお選びいただけます）

※温かいお飲み物は、茶葉を変えておかわりしていただけます

＜スイーツ＆セイボリー＞

・いちごのワンダーランドワゴン

・3種のいちご食べ比べ

・セイボリー シャンボールスタイル（トリュフ、キャビア、フォワグラ、雲丹、チーズ を使った5種）

セイボリー シャンボールスタイル ※写真の料理は2名様分

・選べるいちごのメインデッシュ 3種からお好みの1品をお選びください

（クレープシュゼット 選べるアイスクリーム、タヒチ種バニラのカスタードクリームミルフイユ、パフェ アラ モード）

クレープシュゼット 選べるアイスクリーム

・リーガロイヤルホテル シェフショコラティエ オリジナルチョコレートのお土産

いちごとドン ペリニヨンのボンボンショコラ（1名様1個）

【特典】

・店内個室室料 無料（通常 昼12,650円・夜 25,300円）

※ご利用は中学生以上とさせていただきます

※3日前17：00までご予約を承ります

大阪市街を眺めながら寛げる店内個室

※写真はすべてイメージです

※表示の料金は、税金・サービス料を含みます

※メニューは、食材の入荷状況等により変更になる場合がございます

※各種優待・割引との併用はお受けいたしかねます

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください

＜お客様のご予約・お問い合わせ先＞

レストラン予約 TEL：06-6448-0354 （10：00～18：00）

ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/fair_list/strawberry-afternoontea-party

＜リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション＞:

https://www.rihga.co.jp/osaka

Facebook：https://www.facebook.com/rihgaroyal.osaka

Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotel_official