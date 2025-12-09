AVANTIA、日本エコシステムと共に第42回愛知県スポーツ少年団サッカー交流大会を協賛

株式会社AVANTIA

株式会社AVANTIA（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長 沢田康成、以下「当社」）は、日本エコシステム株式会社（愛知県一宮市／代表取締役社長 松島穣、以下「日本エコシステム」）とともに、2025年11月22日（土）・23日（日）に開催された「第42回愛知県スポーツ少年団サッカー交流大会」に協賛いたしました。

本協賛は、2025年8月29日（金）に愛知県スポーツ協会と締結した協賛契約に基づくもので、地域に根ざしたスポーツ文化の発展と未来を担う次世代アスリートの育成支援を目的としたものであり、AVANTIAは愛知県スポーツ協会が推進する各種活動に賛同しています。2日間で16チーム、約200名の子どもたちが参加した本大会では、表彰記念品の協賛のほか、副賞として優勝チームへのサッカーボール贈呈や全参加者への参加賞配布を行うなど、新たな試みを実施し、地域の子どもたちや保護者から喜びの声が数多く寄せられました。

2025年11月22日（土）・23日（日）に開催された「第42回愛知県スポーツ少年団サッカー交流大会」の様子■大会概要

名称：第42回愛知県スポーツ少年団サッカー交流大会

日程：2025年11月22日（土）、23日（日）

会場：新城総合公園（陸上競技場）

参加者：16チーム、約200名の子どもたち、指導者約40名、保護者約200名

■協賛内容

・表彰記念品（メダル）の協賛

・優勝チームへのサッカーボール贈呈

・全参加者への参加賞（ハンディメディカル（持ち運び可能な応急処置セット））配布

当社は、CSR活動の一貫として、地域の子どもたちの健全育成を支援するとともに、スポーツを通じた交流を促進することで持続可能な社会づくりに貢献していきます。

【株式会社AVANTIAについて】

1989 年に株式会社サンヨーハウジング名古屋（2020年1月に現在の株式会社AVANTIAへ商号変更）として設立。戸建住宅の設計・施工・販売を中心に総合不動産グループとしてリフォーム工事や不動産仲介、中古リノベーション住宅、収益不動産などの多様な商品・サービスを提供。

社名 ：株式会社AVANTIA（コード番号：8904東証スタンダード、名証プレミア）

代表者 ：代表取締役社長 沢田 康成

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦二丁目20-15 広小路クロスタワー12階

設立日 ：1989年11月16日

従業員数 ：575名（連結）249名（単体）※2025年8月31日現在

ホームページ： https://avantia-g.co.jp/