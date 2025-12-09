「SEMICON Japan 2025」への出展について

株式会社東レリサーチセンター

株式会社東レリサーチセンターは、このたび、東京ビッグサイトで12月17日（水）～19日（金）に開催される「SEMICON Japan 2025」（主催：SEMI）に、東レ株式会社及びグループ会社の東レエンジニアリング株式会社、東レエンジニアリング先端半導体MIテクノロジー株式会社、東レ・プレシジョン株式会社と共同出展します。



最先端半導体デバイス・電子材料に関する最新の分析技術事例を中心にご紹介致します。



是非、東レブースにお立ち寄りください。

■ SEMICON Japan 2025

・開催日時：2025年12月17日（水）～19日（金）

・会場：東京ビッグサイト

・ブース番号： 東展示棟 小間番号E4908番（APCSエリア）

■ 出展内容

展示ポスターの一部をご紹介します。

展示内容は変更になる可能性があります。



【1: 新規導入装置、独自の分析技術】

・ICON-IRによる接着界面分析-2025年4月導入-

・ESR法によるSiN膜中の欠陥量の深さ方向分析

・マイクロRBSによる3次元構造体に形成した薄膜の高確度組成評価

・HAXPESによるGaNの元素組成・化学状態分析

・STEM, CL, DLTSによるGaN-HEMTの欠陥解析



【2: 材料評価・分析】

・同位体ガスを用いたデバイス材料のガス浸透性評価

・半導体材料のラマン分析における最適な装置選択

・Low-k材料；SiOC薄膜の膜質評価



【3: プロセス評価・最適化】

・ALD-SiN膜の初期構造解析 -FT-IR法-

・カソードルミネッセンス(CL)法によるシリコンパワーデバイスの点欠陥・転位評価

・トレンチ構造の側壁部の粗さ・汚染評価

・ハイブリッド接合プロセスの最適化-ウエハ接合試料の界面分析-

・半導体封止用樹脂の熱硬化挙動解析



【4: デバイス評価・開発支援】

・実装材料の熱特性評価事例

・先端通信デバイス開発を支援するルミネッセンス分析

・マルチイオン種プラズマFIBによる半導体デバイスの電位コントラスト観察

・ヘリウム冷却STEM-CL法によるVCSELの発光特性評価



【5: マッピング・可視化】

・SIMSを用いた溶液成長SiC結晶中Nイメージ評価

・fsLA-ICP-MSによるSiC基板中の 微量元素の三次元イメージング

・薄膜の応力測定 - 50～300 mmΦ，温度依存性対応 -

・μ-DICを用いた冷却昇温過程の熱ひずみ分布解析 -PCB, SIC-MOSFETへの適用-

・実装部品内部の高分子材料のO-PTIRを用いた微小部組成分析



【6: 分析技術・前処理】

・EUVリソグラフィー用化学増幅型レジスト中のポリマーバウンド光酸発生剤の構造解析

・耐熱性樹脂の高温加熱時アウトガス分析

・spICP-MSによるレジスト中の金属微粒子分析

・Siウェハ表面のイオン性不純物分析



【7: 分析＋シミュレーション】

・樹脂の熱硬化過程へのフィラーの影響 -熱分析とMDシミュレーション-



【8: グローバル市場向けサービス】

・グローバル市場をサポートする東レリサーチセンターの半導体・電子材料向け高度分析サービス

・欧州現地での東レリサーチセンターの半導体・電子材料向け高度化学分析サービス

・中国現地での東レリサーチセンターの半導体・電子材料向け高精度組成分析サービス



【9: 関係会社、提携会社機能】

・身近な梱包材からも硫黄化合物が発生！！【東レテクノ(株)】

・超純水の管理 ―水質モニタリングと異常対応―【東レテクノ(株)】

・電子デバイス切り出しによる物性値測定【NTTデバイスクロステクノロジ(株)】

・パワーデバイス向けトータルソリューション～試作、パワーサイクル、分析、シミュレーション～