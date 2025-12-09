【自治体向け無料WEBセミナー】クマもわかる!水をすくうだけの生き物調査セミナー ～環境DNA分析で実現する、これからの生物多様性保全～

株式会社フィッシュパス

株式会社フィッシュパス（本社：福井県坂井市、代表取締役：西村 成弘 以下、当社）は、全国の自治体（各市町村）の環境業務担当者様を対象に、生物多様性と環境DNA分析に関する無料WEBセミナーを2025年12月19日(金)に開催いたします。

自然環境に優しい自治体・まちづくりのキーワードとなっている生物多様性等について、理解のヒントになるお話をします。また、当社の関連業務として最近問い合わせが急増している「熊や魚類の生息分析サービス・環境DNA分析」について分かりやすくご紹介します。

また、地域資源活用/地域連携中央サポートセンター（農林水産省所管）のエグゼクティブプランナー・藤澤氏をゲストに迎え、第三者目線から自治体にとっての環境DNA活用の価値や、フィッシュパスの取り組みに対する評価をご紹介いただきます。

■ セミナー概要

タイトル：クマもわかる！水をすくうだけの生き物調査セミナー

開催日：2025年12月19日（金）14:00～15:00

開催方法：オンライン（Zoom）

対象：全国の自治体（市町村）環境業務担当者様

参加費：無料

定員：50名（先着順）※定員に達し次第受付終了

申込締切：2025年12月17日（水）

■ 申込方法

以下のGoogleフォームよりお申し込みください。

申込締切前でも、定員に達し次第受付を終了いたします（先着順）。

▶ 参加申込フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1ZPR8hVGJpmW49DnFOPBWCN1quZZcqtOOZxMiWgwb2HMsKw/viewform

参考：遊漁券販売プラットフォーム「FISH PASS」について

フィッシュパスは、地域と釣り人をつなぐデジタルプラットフォームを提供しています。アプリ一つで手軽に遊漁券が購入できるだけでなく、安心・安全な釣りライフをサポートする多彩な機能を搭載しています。

＜主な特長＞

・24時間いつでもどこでも遊漁券を購入

・販売店探しや営業時間を気にせず購入可能

・漁協に自動でお知らせ-話しかけられず快適に釣りを楽しめる

・デジタル管理による遊漁券の紛失防止

・釣り場情報・水位情報・遊漁区域をスマホで確認

・ダムの放水や急な増水を通知し、安全な釣りをサポート

・全ての遊漁券に傷害保険が自動付帯（追加料金なし）

▼ フィッシュパス サービスサイト（遊漁券の購入・釣り場情報）

https://www.fishpass.co.jp/

■会社概要

会社名： 株式会社フィッシュパス

所在地： 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16

代表者： 代表取締役 西村 成弘

設立： 2016年10月

URL： https://fishpass.jp/

事業内容： オンライン遊漁券アプリ「フィッシュパス」の企画・開発・運営

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社フィッシュパス

環境事業部 担当：須見健太朗

TEL：070-9012-3044

Mail：kentaro_sumi@fishpass.co.jp